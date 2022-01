Piastri wint prestigieuze award in thuisland

Oscar Piastri maakte de afgelopen jaren een stormachtige opmars in de juniorklassen. Afgelopen jaar pakte hij in zijn eerste Formule 2-seizoen meteen de wereldtitel. De Australiër werd echter niet beloond met promotie naar de Formule 1, wel tekende hij een contract bij Alpine waar hij als reservecoureur zal fungeren in 2022.

Zijn sterke prestaties zijn in zijn thuisland Australië ook niet onopgemerkt gebleven. Piastri werd in zijn vaderland dan ook in de watten gelegd na zijn fantastische prestaties van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de prestigieuze Sir Jack Brabham Award uit handen van voormalig coureur Tim Schenken.

De prijs is bedoelt voor de Australische coureurs die buitengewone prestaties leveren in de internationale autosportwereld. Het is de tweede keer op rij dat Piastri de award mee naar huis mag nemen. Vorig jaar waren zijn prestaties ook goed genoeg voor de prijs. Het is de eerste keer dan een coureur de award twee jaar op rij weet te winnen. Eerder wisten onder andere Mark Webber, Daniel Ricciardo en Will Power de prijs te winnen.