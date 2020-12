Mick Schumacher bekroond tot Formule 2-kampioen 2020

Mick Schumacher, toekomstig Haas F1 Team-coureur, is na de Formule 2 Sprint Race bekroond tot kampioen. Hoewel dit beslist niet de race was waar hij op gehoopt had, heeft hij genoeg punten verzameld om Callum Ilott achter zich te houden.

Schumacher startte vanaf de derde plek, en probeerde al gauw uit te dagen voor de leiding. Echter, het vele malen blokkeren van zijn banden zorgde ervoor dat hij als één van de weinigen de pits in moest voor een nieuw setje banden. Hoewel de jonge Duitser de snelste ronde van de race kon rijden, wist hij niet in de punten te komen.

Voor Callum Ilott was dit één van de vereisten om zijn kampioenschap-hoop in stand te houden, maar dan zou Ilott wel moeten winnen of tweede moeten worden met de snelste ronde. Echter, Callum Ilott had zelf ook last van zijn banden en zakte vele plekken terug. Uiteindelijk wist de Brit dan ook geen punten te scoren. Schumacher eindigt het Formule 2-seizoen op kop. Callum Ilott is daardoor bekroond als vice-kampioen, met Yuki Tsunoda die kort daarachter aansluit als derde.