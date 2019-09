Abiteboul: "Zijn geest zal bij het team blijven en we zullen in zijn gedachten racen"

Het team van Renault is verwoest door het verlies van één van zijn beste jonge talenten, Anthoine Hubert. De jonge Fransman overleed gisteren na een zwaar ongeluk met meerdere auto's op Circuit Spa-Francorchamps. De 22-jarige coureur racete voor BWT-Arden in het FIA Formula 2 Championship en was lid van de Renault-academie.

Volgens Renault was Hubert een enorm talent met altijd een lach op zijn gezicht. De Fransman won vorig jaar nog het GP3-kampioenschap. "Als regerend GP3-kampioen was Anthoine een enorm talent dat ook veel energie en positiviteit bracht bij zijn team en de Renault Sport Academy. Zijn glimlach en zonnige persoonlijkheid verlichtte onze groep. Zijn sterke resultaten in de Formule 2 dit seizoen, inclusief de overwinningen in Frankrijk en Monaco, inspireerden de Renault Sport Racing-groep."

Cyril Abiteboul zal Hubert gaan missen. De directeur van Renault Sport Racing zei: "Onze gedachten zijn bij Anthoine's vrienden en familie in deze tragische tijd. Anthoine was een slimme jongeman. Zijn prestaties en gedrag op en buiten het circuit waren die van een echte man en het was een genoegen en een enorme eer om hem in onze Academie te hebben. Hij zal zeer gemist worden door onze teams in Enstone en Viry. Zijn geest zal bij het team blijven en we zullen in zijn geheugen racen."