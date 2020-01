Formule 2 trekt startnummer 19 terug ter ere van Anthoine Hubert

Het startnummer 19 wordt nooit meer gebruikt in de Formule 2. Dat heeft de organisatie van de klasse gedaan ter nagedachtenis aan de op Spa-Francorchamps overleden Anthoine Hubert.

Hubert maakte afgelopen seizoen namens BWT Arden gebruik van startnummer 19. In zijn debuutseizoen pakte de Fransman twee overwinningen, maar aan zijn veelbelovende loopbaan kwam vroegtijdig een einde na een zwaar ongeluk op Spa-Francorchamps. Hubert overleed na een ongenadig harde crash waarbij meerdere auto's betrokken waren. Juan Manuel Correa werkt momenteel nog aan zijn herstel na die crash.

In de laatste races van het Formule 2-seizoen maakte Arden al geen gebruik meer van nummer 19, want invaller Artem Markelov kreeg startnummer 22 toegewezen. Ook komend seizoen zal het startnummer niet gebruikt worden. De Formule 2 heeft namelijk via de nieuwe versie van de inschrijflijst duidelijk gemaakt dat #19 uit gebruik wordt genomen.

Aangezien de startnummers op basis van de klassering in het kampioenschap voor teams verdeeld worden, had Prema Racing in 2020 met nummers 18 en 19 moeten racen. Dat gebeurt nu dus niet. Mick Schumacher en Robert Shwartzman zullen de eer van het team verdedigen met nummers 20 en 21 op de bolide. Trident, dat eigenlijk met 20 en 21 zou uitkomen, moet het nu doen met startnummers 22 en 23.

Voorlopige inschrijflijst Formule 2 2020