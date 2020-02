Juan Manuel Correa: "Ik was bijna dood en niemand van de FIA keek naar mij om"

Op 31 augustus 2019 crashten Juan Manuel Correa en Anthoine Hubert tijdens de Formule 2-race op zaterdag. Hubert overleed tijdens die crash en Juan Manuel Correa lag enkele dagen in coma. De in Ecuador geboren is nog altijd bezig met zijn herstel en vertelt in een interview zijn toch schokkende verhaal van het hele incident.

Tegenover de Duitse televisiezender N-TV vertelt Correa: "Ik werd pas de volgende dag wakker in een ziekenhuis in België. Ik keek naar mijn benen en zag hoe erg de verwondingen waren. Ik voelde ook een enorme pijn."

FIA keek niet naar mij om

Correa onderging met spoed enkele operaties om zijn leven te redden maar het moeilijkste moment voor hem was toen hij erachter kwam dat Anthoine Hubert was overleden.

"Iedereen ging een dag na onze crash richting Monza. Ik moest in het ziekenhuis blijven en was vier dagen later bijna dood. Dat kwam door de zware G-krachten die ik te verduren kreeg tijdens de crash. Die komen alleen vrij bij serieuze crashes zoals deze. De doktoren in het ziekenhuis wisten niet wat ze moesten doen aangezien ze nog nooit iemand hadden gezien die een zware crash als deze had overleefd werd mij verteld. Er was echter niemand van de FIA die naar mij omkeek na de crash toen ik in het ziekenhuis lag."

Correa wil racen

De jonge Formule 2-coureur heeft nooit gedacht om te stoppen met racen. Hij spreekt zelfs over een terugkeer: "Ik heb wel moeilijke momenten gehad in het ziekenhuis doordat ik mijn volledige focus had op het in leven blijven en mijn benen te behouden. Ik kom zeker terug als coureur, de vraag is alleen wanneer. De blessure en verwondingen die ik heb zijn zo complex dat er van alles kan gebeuren."

"Al duurt het twee jaar voor ik kan terugkeren om te racen, dan neem ik daar de tijd voor. Ik mis het racen elke dag, enorm! Ik kan zelfs voorstellen dat ik de Formule 1 nog kan bereiken als ik alles doe wat nodig is om hiervan te herstellen. Ik zie niet in waarom dat onmogelijk zou zijn. Racen is niet zoals voetbal of ballet, zolang je gas kunt geven en remmen komt het goed. Vanaf mijn middel naar boven ben ik fit zonder enige schade, dat is erg belangrijk. Ik moet ervoor zorgen dat mijn benen volledig herstellen, daarna kan ik iedere auto besturen die er op deze wereld bestaat."

Spa-Francorchamps favoriet circuit

Tot slot wilde Correa nog iets kwijt over een beroemde circuit Spa-Francorchamps. Direct na de crash kwamen er berichten dat het circuit aangepast moest worden vanwege veiligheid. De 20-jarige coureur is het daar niet mee eens.

Correa: "Ik vind niet dat het circuit aangepast moet worden. Deze bocht is legendarisch en om heel eerlijk te zijn kon dit ongeluk in veel andere bochten ook gebeuren. Ik vind juist de Eau Rouge op Spa een te gekke bocht. Spa-Francorchamps is ook mijn favoriete circuit in de simulator om op te rijden. Ik heb geen idee hoe ik mijzelf zou voelen als ik daar weer echt zou staan of rijden, maar het circuit veranderen vind ik niet nodig."