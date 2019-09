Arden haalt Artem Markelov als vervanger van Anthoine Hubert

Artem Markelov keert komend weekend wederom terug in de Formule 2. De Rus zal de in België overleden Anthoine Hubert vervangen bij BWT Arden tijdens de races in Rusland en Abu Dhabi.

Hubert debuteerde dit jaar in de Formule 2 met Arden, maar aan zijn nog jonge leven kwam eind augustus veel te vroeg een einde door een tragisch ongeluk tijdens de F2-race op Spa. Het restant van dat weekend werd afgelast, waarna Arden ervoor koos om in Italië slechts een auto aan de start te brengen. Tatiana Calderon wist tijdens die races echter weinig indruk te maken.

Voor de laatste twee races van het seizoen heeft Arden wel een vervanger opgetrommeld voor Hubert en daarbij is het team uitgekomen bij de zeer ervaren Markelov. De Rus heeft vijf volledige seizoenen in de GP2 en Formule 2 gereden en in 2017 werd hij tweede in het kampioenschap, achter kampioen Charles Leclerc. Eerder dit jaar keerde Markelov al even terug in de F2 bij MP Motorsport, waar hij twee zesde plaatsen behaalde als vervanger van Jordan King.

Startnummer 19 niet meer gebruikt in 2019

Normaal gesproken kreeg Arden dit jaar de startnummers 18 en 19 toegewezen, waarbij Calderon met de 18 op haar bolide reed en Hubert met de 19. Als teken van respect richting Hubert is besloten om startnummer 19 de rest van dit seizoen niet meer te gebruiken, waardoor Markelov met startnummer 22 aan het vertrek zal staan.

"Ten eerste wil ik mijn best doen voor de familie van Anthoine. Hij was niet alleen een goede coureur, maar ook een geweldige man die altijd vrolijk was en ons een lach toonde. Hij liet iedereen zijn talent zien. Ik bedank het team voor hun vertrouwen in mij in deze situatie en ik zal mijn best doen. Samen zullen we gaan racen ter nagedachtenis aan Anthoine", vertelde Markelov over zijn benoeming bij Arden.