Juan Manuel Correa zet eerste stapjes na zijn ongeluk

De revalidatie van Formule 2-coureur Juan Manuel Correa vordert gestaag. De Amerikaanse rijder met Ecuadoriaanse achtergrond heeft op social media een kort filmpje geplaatst waarop te zien is hoe hij zelfstandig weer wat stapjes door zijn huis zet.

Correa was betrokken bij een megacrash op Spa-Francorchamps vorig jaar en liep zware verwondingen aan zijn benen op, kampte ook met letsel aan zijn rug en lag bovendien ruim twee weken in een kunstmatige coma, nadat er complicaties met zijn longen optraden.

Bij het ongeluk in België kwam Anthoine Hubert om het leven. Correa overleefde het ternauwernood en is zoals hieronder te zien is druk bezig met zijn herstel.