Williams werkt niet mee aan transfer Rosberg

Gepubliceerd op 22 aug 2007 15:27

Door: Rob Veenstra

Mocht er een team geïnteresseerd zijn om Nico Rosberg van Williams over te nemen dan kunnen ze beter ook alternatieven achter de hand houden. Teambaas Frank Williams is namelijk geenszins van plan zijn pupil te laten gaan. “Nico is niet te koop”, meldde de Engelsman.



Rosberg zelf denkt dat er wel grenzen zijn aan de starre houding van de teamleiding van Williams. Op de vraag of het Engelse team ten koste van alles een overstap van hem zal tegenwerken antwoordde de Duitser: “Dat lijkt me niet.”



Rosberg wordt genoemd als mogelijke vervanger van Fernando Alonso, mocht de Spanjaard vertrekken bij McLaren. Het lijkt er in ieder geval op dat Rosberg volgend jaar een andere teamgenoot krijgt, want het contract van Alexander Wurz loopt af en de teamleiding is niet happig om dat te verlengen.