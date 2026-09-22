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'Haas nadert akkoord met Ferrari-junior om Ocon te vervangen'

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'Haas nadert akkoord met Ferrari-junior om Ocon te vervangen'

Haas lijkt steeds meer richting een opvallende keuze voor 2027 te bewegen. Rafael Câmara is volgens AutoRacer momenteel de belangrijkste kandidaat voor een zitje bij de Amerikaanse Formule 1-renstal. De Braziliaan zou daarbij vooral kunnen rekenen op de steun van teambaas en eigenaar Gene Haas, die sterk onder de indruk zou zijn geraakt van zijn prestaties tijdens de tests.

Ayao Komatsu liet eerder weten dat Haas vijf coureurs voor de toekomst beoordeelde. Na verschillende tests en vergelijkingen waren Câmara en de Italiaan Leonardo Fornaroli als de twee belangrijkste kandidaten overgebleven. Hoewel Komatsu en zijn technische staf een belangrijke rol speelden in het selectieproces, zou Gene Haas uiteindelijk nadrukkelijk richting Câmara hebben gestuurd.

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Gene Haas onder de indruk van Câmara

Câmara heeft de interesse van Haas niet zomaar gewekt. De Braziliaan is al langere tijd onderdeel van het programma van Ferrari en heeft daardoor veel ervaring opgedaan tijdens Formule 1-tests. In Maranello werd hij bovendien steeds verder voorbereid op een mogelijke overstap naar de koningsklasse, onder meer door hem te laten werken met ingenieurs en ervaring op te laten doen met de procedures binnen een F1-team.

De 21-jarige coureur is daarnaast reservecoureur van Ferrari. Zijn testprogramma gaf Haas de mogelijkheid om verder te kijken dan alleen de resultaten in de opstapklassen. Tijdens de tests kon de Amerikaanse renstal zijn aanpassingsvermogen, voorbereiding en technische feedback rechtstreeks beoordelen. Die indrukken zouden bijzonder positief zijn geweest, waarbij vooral Gene Haas enthousiast zou zijn geraakt over de Braziliaan.

Daarmee lijkt Câmara een voorsprong te hebben genomen op Fornaroli. Dat betekent echter niet dat de Italiaan een slechte indruk heeft gemaakt. Integendeel: ook hij zou tijdens het selectieproces veel waardering hebben geoogst. Fornaroli was goed voorbereid op de programma's van Haas en liet volgens de berichtgeving zien over een solide aanpak te beschikken.

Fornaroli niet afgewezen, Câmara krijgt voorkeur

Het verschil tussen de twee kandidaten lijkt dan ook vooral te maken te hebben met de voorkeur voor Câmara. Komatsu hield zich bezig met de technische beoordeling, maar Gene Haas zou uiteindelijk de belangrijkste voorstander van de Braziliaan zijn geweest. De eigenaar van het team zou zijn kandidatuur nadrukkelijk hebben gesteund en hem daardoor naar de eerste plaats op de lijst hebben gebracht.

Een overstap naar Haas zou bovendien interessant zijn voor Ferrari. Naast Câmara heeft ook Oliver Bearman een verleden binnen de Ferrari Driver Academy en is hij verbonden aan het Italiaanse team als reservecoureur. Als Câmara in 2027 inderdaad naar Haas verhuist, kan de Amerikaanse renstal dus met twee Ferrari-talenten aan de start verschijnen.

Voor Haas zou dat betekenen dat het investeert in twee jonge coureurs met een directe link naar Maranello. Voor Ferrari ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid om twee talenten ervaring te laten opdoen als vaste Formule 1-coureurs bij hetzelfde klantenteam. Van de vijf namen waarmee Haas aanvankelijk aan de selectie begon, lijken Câmara en Fornaroli uiteindelijk het verst te zijn gekomen, maar de sterke voorkeur van Gene Haas kan de doorslag geven.

Haas kopieert omstreden Red Bull-constructie 

Met Câmara als aanstaande vervanger van Ocon, lijkt Haas steeds meer voor een constructie te kiezen die overeenkomt met die van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal opereert met twee teams in de Formule 1, waarvan de Racing Bulls vooral fungeren als een team waar de jonge talenten ervaring op kunnen doen. Met twee Ferrari-junioren in de auto, lijkt het Amerikaanse team steeds meer in de buurt te komen als zusterteam van de Scuderia. 

De zusterteams in de Formule 1 hebben de laatste tijd ter discussie gestaan. McLaren-CEO Zak Brown stelde zelfs dat die constructie verboden zou moeten worden en schreef een brief naar de FIA. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (3)

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  • dumdumdum

    Posts: 2.794

    Camara is ook interessant voor de sponsoren uit Brazilië. Zelfs Bortoleto neemt sponsoren mee naar Audi. Hoe dan ook, alles is beter dan Ocon. Hij kan wel sturen, maar als je als teamgenoot hem voorbij probeert te gaan, dan heb je 9 van de 10x schade.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 15:02
    • Damon Hill

      Posts: 19.997

      @dumdumdum,
      Dat laatste is natuurlijk gelul. Ja, dat is bij Alpine een twee of drie keer gebeurd en in het verleden ook met Perez bij Force India, maar in de twee jaar bij Haas kan ik me letterlijk geen enkel moment herinneren waarin Ocon en Bearman er samen af gingen.

      Maar dat Ocon vervangen moet worden, ben ik het zeker WEL mee eens. De reden is simpel: Ocon is tegenwoordig veel te langzaam en heeft geen positieve uitschieters meer. Vroeger had hij die positieve uitschieters nog wel, maar die zijn compleet verdwenen. Hij is gewoon te traag en lijkt volledig uitgeblust. Vervangen dus!

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 16:56
  • AUDI_F1

    Posts: 4.063

    Ocon wordt niet vervangen. Hij krijgt alleen geen nieuw contract.
    Ik denk dat we die volgend jaar in het WEC terug gaan zien.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 18:08

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 194
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (30)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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