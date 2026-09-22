Haas lijkt steeds meer richting een opvallende keuze voor 2027 te bewegen. Rafael Câmara is volgens AutoRacer momenteel de belangrijkste kandidaat voor een zitje bij de Amerikaanse Formule 1-renstal. De Braziliaan zou daarbij vooral kunnen rekenen op de steun van teambaas en eigenaar Gene Haas, die sterk onder de indruk zou zijn geraakt van zijn prestaties tijdens de tests.

Ayao Komatsu liet eerder weten dat Haas vijf coureurs voor de toekomst beoordeelde. Na verschillende tests en vergelijkingen waren Câmara en de Italiaan Leonardo Fornaroli als de twee belangrijkste kandidaten overgebleven. Hoewel Komatsu en zijn technische staf een belangrijke rol speelden in het selectieproces, zou Gene Haas uiteindelijk nadrukkelijk richting Câmara hebben gestuurd.

Gene Haas onder de indruk van Câmara

Câmara heeft de interesse van Haas niet zomaar gewekt. De Braziliaan is al langere tijd onderdeel van het programma van Ferrari en heeft daardoor veel ervaring opgedaan tijdens Formule 1-tests. In Maranello werd hij bovendien steeds verder voorbereid op een mogelijke overstap naar de koningsklasse, onder meer door hem te laten werken met ingenieurs en ervaring op te laten doen met de procedures binnen een F1-team.

De 21-jarige coureur is daarnaast reservecoureur van Ferrari. Zijn testprogramma gaf Haas de mogelijkheid om verder te kijken dan alleen de resultaten in de opstapklassen. Tijdens de tests kon de Amerikaanse renstal zijn aanpassingsvermogen, voorbereiding en technische feedback rechtstreeks beoordelen. Die indrukken zouden bijzonder positief zijn geweest, waarbij vooral Gene Haas enthousiast zou zijn geraakt over de Braziliaan.

Daarmee lijkt Câmara een voorsprong te hebben genomen op Fornaroli. Dat betekent echter niet dat de Italiaan een slechte indruk heeft gemaakt. Integendeel: ook hij zou tijdens het selectieproces veel waardering hebben geoogst. Fornaroli was goed voorbereid op de programma's van Haas en liet volgens de berichtgeving zien over een solide aanpak te beschikken.

Fornaroli niet afgewezen, Câmara krijgt voorkeur

Het verschil tussen de twee kandidaten lijkt dan ook vooral te maken te hebben met de voorkeur voor Câmara. Komatsu hield zich bezig met de technische beoordeling, maar Gene Haas zou uiteindelijk de belangrijkste voorstander van de Braziliaan zijn geweest. De eigenaar van het team zou zijn kandidatuur nadrukkelijk hebben gesteund en hem daardoor naar de eerste plaats op de lijst hebben gebracht.

Een overstap naar Haas zou bovendien interessant zijn voor Ferrari. Naast Câmara heeft ook Oliver Bearman een verleden binnen de Ferrari Driver Academy en is hij verbonden aan het Italiaanse team als reservecoureur. Als Câmara in 2027 inderdaad naar Haas verhuist, kan de Amerikaanse renstal dus met twee Ferrari-talenten aan de start verschijnen.

Voor Haas zou dat betekenen dat het investeert in twee jonge coureurs met een directe link naar Maranello. Voor Ferrari ontstaat tegelijkertijd de mogelijkheid om twee talenten ervaring te laten opdoen als vaste Formule 1-coureurs bij hetzelfde klantenteam. Van de vijf namen waarmee Haas aanvankelijk aan de selectie begon, lijken Câmara en Fornaroli uiteindelijk het verst te zijn gekomen, maar de sterke voorkeur van Gene Haas kan de doorslag geven.

Haas kopieert omstreden Red Bull-constructie

Met Câmara als aanstaande vervanger van Ocon, lijkt Haas steeds meer voor een constructie te kiezen die overeenkomt met die van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal opereert met twee teams in de Formule 1, waarvan de Racing Bulls vooral fungeren als een team waar de jonge talenten ervaring op kunnen doen. Met twee Ferrari-junioren in de auto, lijkt het Amerikaanse team steeds meer in de buurt te komen als zusterteam van de Scuderia.

De zusterteams in de Formule 1 hebben de laatste tijd ter discussie gestaan. McLaren-CEO Zak Brown stelde zelfs dat die constructie verboden zou moeten worden en schreef een brief naar de FIA.