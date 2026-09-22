Red Bull Racing en Max Verstappen begrijpen weinig van de huidige gang van zaken rond de ADUO-regels van de FIA. Mercedes lijkt op circuits waar veel motorvermogen wordt gevraagd de sterkste krachtbron te hebben, terwijl Red Bull Powertrains dit seizoen nog geen poleposition of overwinning heeft gepakt. Toch wordt de krachtbron van Red Bull door de FIA als de beste verbrandingsmotor van het veld gezien.

Dat zorgt voor frustratie binnen het team van Verstappen. Red Bull Powertrains is daardoor namelijk de enige motorfabrikant die geen hulp krijgt vanuit het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma. Mercedes mag de komende periode juist updates doorvoeren aan de krachtbron, terwijl Red Bull zonder die extra ontwikkelingsmogelijkheden verder moet.

FIA kijkt mogelijk anders naar motorvermogen

De huidige regels zorgen voor een opmerkelijke situatie. De FIA beoordeelt voor de ADUO-regels namelijk alleen de prestaties van de verbrandingsmotor. Op basis daarvan wordt Red Bull Powertrains gezien als de fabrikant met de sterkste motor. Het elektrische gedeelte van de krachtbron wordt niet meegenomen in die beoordeling.

Dat is pijnlijk voor Red Bull, aangezien juist op elektrisch vlak een flinke achterstand op Mercedes bestaat. Het elektrische deel is bovendien goed voor bijna de helft van het totale vermogen van de nieuwe Formule 1-krachtbron. Daardoor vindt Red Bull het onbegrijpelijk dat Mercedes wel extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgt en het eigen team niet.

Volgens The-Race kan daar volgend jaar echter verandering in komen. De FIA zou overwegen om de manier waarop de motoren worden beoordeeld aan te passen. In plaats van alleen naar de verbrandingsmotor te kijken, zou voortaan de complete krachtbron worden meegenomen in de beoordeling. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar er ligt volgens het Britse medium wel een concreet plan.

Binotto komt met alternatief voorstel

Een dergelijke wijziging zou grote gevolgen kunnen hebben voor Red Bull Powertrains en daarmee ook voor Verstappen. Wanneer het volledige vermogen van de krachtbron wordt meegenomen, kan de huidige achterstand op Mercedes in het elektrische gedeelte beter worden meegewogen. Red Bull zou daardoor mogelijk alsnog aanspraak kunnen maken op extra ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarnaast ligt er volgens The-Race nog een alternatief voorstel op tafel. Audi-topman Mattia Binotto zou hebben voorgesteld om ADUO-hulp voortaan uit te delen op basis van de stand in het constructeurskampioenschap. Daarmee zou de daadwerkelijke concurrentiekracht van de fabrikanten een grotere rol spelen bij het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor een wijziging die in 2027 moet ingaan, is steun nodig van vier van de zes motorfabrikanten die deel uitmaken van het Power Unit Advisory Committee (PAUC). Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Audi, Honda en General Motors zijn daarin vertegenwoordigd. Als minimaal vier fabrikanten instemmen, kan de regelgeving worden aangepast. Dat zou Red Bull en Verstappen vanaf 2027 mogelijk een belangrijke extra ontwikkelingskans geven.