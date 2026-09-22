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FIA overweegt regelwijziging die Verstappen en Red Bull goed kunnen gebruiken

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FIA overweegt regelwijziging die Verstappen en Red Bull goed kunnen gebruiken

Red Bull Racing en Max Verstappen begrijpen weinig van de huidige gang van zaken rond de ADUO-regels van de FIA. Mercedes lijkt op circuits waar veel motorvermogen wordt gevraagd de sterkste krachtbron te hebben, terwijl Red Bull Powertrains dit seizoen nog geen poleposition of overwinning heeft gepakt. Toch wordt de krachtbron van Red Bull door de FIA als de beste verbrandingsmotor van het veld gezien.

Dat zorgt voor frustratie binnen het team van Verstappen. Red Bull Powertrains is daardoor namelijk de enige motorfabrikant die geen hulp krijgt vanuit het Additional Development and Upgrade Opportunities-programma. Mercedes mag de komende periode juist updates doorvoeren aan de krachtbron, terwijl Red Bull zonder die extra ontwikkelingsmogelijkheden verder moet.

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FIA kijkt mogelijk anders naar motorvermogen

De huidige regels zorgen voor een opmerkelijke situatie. De FIA beoordeelt voor de ADUO-regels namelijk alleen de prestaties van de verbrandingsmotor. Op basis daarvan wordt Red Bull Powertrains gezien als de fabrikant met de sterkste motor. Het elektrische gedeelte van de krachtbron wordt niet meegenomen in die beoordeling.

Dat is pijnlijk voor Red Bull, aangezien juist op elektrisch vlak een flinke achterstand op Mercedes bestaat. Het elektrische deel is bovendien goed voor bijna de helft van het totale vermogen van de nieuwe Formule 1-krachtbron. Daardoor vindt Red Bull het onbegrijpelijk dat Mercedes wel extra ontwikkelingsmogelijkheden krijgt en het eigen team niet.

Volgens The-Race kan daar volgend jaar echter verandering in komen. De FIA zou overwegen om de manier waarop de motoren worden beoordeeld aan te passen. In plaats van alleen naar de verbrandingsmotor te kijken, zou voortaan de complete krachtbron worden meegenomen in de beoordeling. Er is nog geen definitief besluit genomen, maar er ligt volgens het Britse medium wel een concreet plan.

Binotto komt met alternatief voorstel

Een dergelijke wijziging zou grote gevolgen kunnen hebben voor Red Bull Powertrains en daarmee ook voor Verstappen. Wanneer het volledige vermogen van de krachtbron wordt meegenomen, kan de huidige achterstand op Mercedes in het elektrische gedeelte beter worden meegewogen. Red Bull zou daardoor mogelijk alsnog aanspraak kunnen maken op extra ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarnaast ligt er volgens The-Race nog een alternatief voorstel op tafel. Audi-topman Mattia Binotto zou hebben voorgesteld om ADUO-hulp voortaan uit te delen op basis van de stand in het constructeurskampioenschap. Daarmee zou de daadwerkelijke concurrentiekracht van de fabrikanten een grotere rol spelen bij het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden.

Voor een wijziging die in 2027 moet ingaan, is steun nodig van vier van de zes motorfabrikanten die deel uitmaken van het Power Unit Advisory Committee (PAUC). Mercedes, Ferrari, Red Bull Powertrains, Audi, Honda en General Motors zijn daarin vertegenwoordigd. Als minimaal vier fabrikanten instemmen, kan de regelgeving worden aangepast. Dat zou Red Bull en Verstappen vanaf 2027 mogelijk een belangrijke extra ontwikkelingskans geven.

shakedown

Posts: 2.040

Wat ik vooral bijzonder vind is dat NIEMAND bij het opstellen van de reglement heeft bedacht: mmm 50/50 verdeling. en we kijken dan alleen naar de verbranding, want dat is de meest logische keuze?

Why? Ik bedoel je hoeft toch echt geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat als je 50/50 hebt,... [Lees verder]

  • 24
  • 22 sep 2026 - 14:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (21)

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  • shakedown

    Posts: 2.040

    Wat ik vooral bijzonder vind is dat NIEMAND bij het opstellen van de reglement heeft bedacht: mmm 50/50 verdeling. en we kijken dan alleen naar de verbranding, want dat is de meest logische keuze?

    Why? Ik bedoel je hoeft toch echt geen raketgeleerde te zijn om te bedenken dat als je 50/50 hebt, beide onderdelen voor het vermogen zorgen, dat je dan ook beide onderdelen (apart) moet beoordelen?

    • + 24
    • 22 sep 2026 - 14:22
    • dumdumdum

      Posts: 2.794

      Dit is mij ook een raadsel. Nu is het zelfs zo dat Mercedes alleen updates voor het electrische gedeelte kan produceren waardoor de achterstand blijft en ze updates door mogen blijven voeren. Degene die namens rbpt akkoord is gegaan met deze regel mogen ze er ook wel uit gooien.

      • + 4
      • 22 sep 2026 - 14:58
    • Snork

      Posts: 23.145

      In denk dat de ontwikkelingsverschillen op de eletkrische aandrijving onderschat zijn en dat de teams vooral gekeken hebben naar wat er fout ging in 2014 bij introductie van de V6-hybrid. Toen was het vooral de ICE en turbo die het grote verschil maakte. Nu zie je dat ook de elektrische aandrijving qua performance verschilt tussen de teams.
      Lijkt me logisch dat ze naar de totale PU gaan kijken.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 15:49
    • f(1)orum

      Posts: 10.434

      Een van de redenen dat de fabrikanten zelf voor ICE gekozen hebben is de (geheime) complexiteit van met name de software van het batterijdeel. Hier is erg veel winst te behalen en fabrikanten zijn bang voor lekken van data en geheimen. Tevens maakt die, deels dood AI gegenereerde software controle door FIA zeer lastig en soms bij ondoenlijk

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 16:44
    • gridiron

      Posts: 3.777

      Dat hebben ze waarschijnlijk wel gedaan maar ze hebben waarschijnlijk wel gedacht dat een ander de beste PU zou hebben.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 17:30
    • Patrace

      Posts: 6.948

      Shakedown: dat vind ik ook verbijsterend.
      Ze zullen er vast over nagedacht hebben, maar kennelijk waren er redenen om hier toch mee akkoord te gaan. Het lijkt nu Red Bull wel flink te bijten.
      Kennelijk dacht Red Bull dat ze niet de sterkste motor hadden. Maar ook Mercedes ging akkoord, terwijl iedereen toch had verwacht dat zij de beste motor zouden hebben (wat ze feitelijk ook hebben). Dus als Mercedes was aangewezen als sterkste, waren die de pineut geweest.

      Het lijkt er op dat de fabrikanten niet wilden laten zien hoeveel power ze uit de elektrische aandrijving halen en hoe de deployment daarvan is. Want het zou andere teams op ideeën kunnen brengen en in een richting kunnen duwen waar ze nog niet naar gekeken hebben.
      De ICE kent minder geheimen omdat alle fabrikanten wel ongeveer weten wat daarmee mogelijk is. De elektrische motor daarentegen is nog steeds grotendeels een onontgonnen gebied waar de verschillen nog heel groot kunnen zijn.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 21:31
  • schwantz34

    Posts: 42.978

    Het idee achter de ADUO regels was goedbedoeld omdat je met deze nieuwe hels complexe Mariokartrukbatterijformule niet wilt dat er één of meerdere fabrikanten totaal kansloos zijn om niet te kunnen verbeteren, en hun te helpen om te verbeteren om daardoor ook serieus mee te kunnen strijden met de top van het veld.

    Maar wat het tegelijkertijd een hele kromme, en foute regel maakt omdat de FIA puur en alleen maar naar de prestaties van de beste ICE kijkt, en dat de fabrikanten die dat niet hebben (met een marge van 2-4%) juist alle onderdelen van hun gehele motor mogen verbeteren om tot betere prestaties te komen, wat juist weer ruimte geeft voor een "grijs sjoemelgebied" omdat de FIA alleen de prestaties van de ICE maar meet, en de rest gewoon links laat liggen waardoor alle andere fabrikanten hun voorsprong juist kunnen vergroten (wtf?).

    Maar goed, alle fabrikanten en teams hebben hier destijds mee ingestemd, maar dat nu achteraf blijkt dat hier geen donder van klopt heeft inmiddels iedereen wel door.

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 14:59
  • koppie toe

    Posts: 5.613

    In dit soort berichten kom je SennaS en consorten niet tegen. ;)

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 18:04
    • schwantz34

      Posts: 42.978

      Klopt als een elektrische bus, omdat je om deze materie te begrijpen verstand van hoe F1 er juist NIET uit hoort te zien voor moet hebben!

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 18:14
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Jou ook niet Koppie, alleen ben je er om andere voor gek uit te maken

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 18:21
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Verklaar je nader @Erik.
      Als je het een beetje volgt weet jij ook dat SennaS het verschil niet weet tussen ICE en PU of bewust loopt te trollen om reacties uit te lokken.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 20:19
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Dat Senna het verschil misschien niet allemaal goed op het netvlies heeft kan en mag.
      Alleen omdat Senna daarnaast nog een mening heeft die niet overeen komt met die mening die hier graag gezien wordt is het vaak alle ballen op Senna. Lekker persoonlijk doen. Als je 40 man achter je aan hebt dan wordt je her en der wat bitter vermoed ik. Daarnaast lopen hier figuren zat rond die heel de dag lollig lopen de doen maar omdat in die grapjes je juiste mensen worden afgezeken (Lewis, Russell en alle mensen van een eiland). Daar wordt om gelachen, als Senna een grap maakt, want er zitten echt wel leuke dingen tussen, valt men maar over hem heen. Dat is jammer. En als je dan zelfs in een ander topic waar Senna niet eens aan deel neemt Senna voor gek gaat zetten dan vind ik daarvan van 😉

      • + 6
      • 22 sep 2026 - 20:24
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.228

      @Erik FW34

      Als je dan toch meent te moeten opkomen voor die SennaS, dan zou het helpen als je de realiteit schetst. Dus niet één of ander halfbakken verhaal over de grappen dieSenna ook zou maken. Je protégé maakt geen grappen. Hij provoceert vooral, lokt uit en raaskalt maar wat. Doet alsof hij overal verstand heeft, of het nou over f1 gaat of andere zaken. En krijgt hij de werkelijke feiten voorgeschoteld, dan hult hij zich in stilzwijgen.

      En begrijp me niet verkeerd: iedereen heeft zijn mening en voorkeuren. Helemaal prima. Maar dat eeuwige zuigen en uitlokken, is gewoon enorm vermoeiend en maakt dat mensen zo naar hem kijken en/of op hem reageren.

      • + 4
      • 22 sep 2026 - 21:00
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Nou beste Erik, de dingen die hij loopt te roepen en bewezen niet kloppen en als hij (in bv dit artikel) kan lezen hoe het wel zit dan is ie er niet en mag ik daarna niet verwijzen?
      Mag ik jou er dan op wijzen dat ik jouw naam ook voorbij zie komen in een artikel waar iedereen naar Pietje vraagt en hij daar niet aan deelneemt.
      Wat is het verschil?
      Sorry hoor ff mijn broek ophijsen.
      En verder over Senna hij zegt ook wel eens iets leuks dat klopt.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 21:07
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      GV,

      Ik lees niet alles en kan ook jouw reactie voorstellen. Maar er zijn er zoveel die heel de dag lopen te zuigen met onzin en flauwekul. Alleen valt iedereen over Senna, maar ook over Ouwe en zijn in mijn ogen wat afgezaagde grapjes. Beide gaan meestal over Max en worden regelmatig aangevallen. Grapjes over Lewis en Russell wordt niemand op aangesproken. Dan vindt iedereen het ineens leuk. Ik wordt van beide eigenlijk gewoon simpel, iedereen die hier heel de dag maar leuk loopt te zijn (dat vinden ze vooral zelf). Vroeguh kon je nog wel eens een discussie houden maar nu is het wedstrijdje “wie het snel schijtlollig kan antwoorden”.

      Zo, iedereen is stom, Senna, Koppie jij en ik ook. Dit was het weer voor vanavond. 😎

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 21:11
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Koppie,

      Dat over Pietje is natuurlijk een totaal mank vergelijk en dat weet jij ook 😉

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 21:12
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Ik heb tegen niemand iets, wel tegen trollen.
      En zelfs daar spreek ik me niet altijd over uit.
      En het manke in dat andere artikel is dat deze sait meewerkt aan op-rui-ing tegen een bepaald persoon, wat ik zeer kwalijk vind.
      Gewoon omdat ze weten wat voor reacties daar op komen.
      En dat is totaal niet te vergelijken met mijn opmerking die Glasvezel zeer goed verwoord heeft.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 21:23
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Koppie,

      Ik denk dat we er niet uitkomen. Ik ben in de basis ook niet zo van het opruien maar blijkbaar gaat het hier tegenwoordig meer over randzaken dan over F1. Pietje is daar een groot voorbeeld van.

      En in mijn ogen gaat de vergelijking van jouw opmerking over Senna die nu niet voorkomt en mijn opmerking over Pietje die daar niet voorkomt echt over iets heel anders. Dit verhaal is niet geschreven voor Senna. Die is niet waar Senna het heel de dag over heeft. Het Kelly verhaal is WEL geschreven voor Pietje, net los de column laatst. Dus ik vind het hier wel vreemd dat je Senna aanhaalt, ik vind het “daar” niet vreemd dat ik (overigens net al tig anderen) Pietje aanhaal.

      Verder denk ik dat we eigenlijk nog best op één lijn zitten

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 21:30
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Nou omdat we dan toch een beetje op één lijn zitten, laten we het maar zo.
      Zeg ik tegen jou een fijne avond en op naar leukere praatjes.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 21:42
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Fijne avond 👊🏻

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 21:44
  • monzaron

    Posts: 1.178

    Dit hadden ze al lang kunnen voorzien dat het hele ADUO gedoe verkeerd gaat uitpakken op basis van de [brandstof] Motoren. Je zou bijna kunnen denken dat het een vooruit gezet plan was. Wat ik al tijdje zit te roeptoeteren, dat Mercedes de lijntjes in handen heeft met deze nieuwe regelementen, en als men ook nog met de jongste rijder WK wordt, de media de rest gaan doen en het nieuwe reglement zal snel vergeten worden. Ik zie dit jaar als een rampjaar voor de FIA, zij hebben gefaald. De komende 2 jaar zal even afwachten worden, maar voorlopig is de glans van de Formule 1 verdwenen.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 23:05

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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