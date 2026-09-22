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Wolff waakt voor optimisme bij Mercedes: "Kunnen het ook verspillen"

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Wolff waakt voor optimisme bij Mercedes: "Kunnen het ook verspillen"

Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat zijn team zich nog niet rijk moet rekenen richting de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Andrea Kimi Antonelli wist de laatste twee Grands Prix te winnen, maar daar kwam ook het nodige geluk bij kijken. Wolff weigert dan ook te vroeg te juichen.

Het team van Mercedes geldt nog altijd als de grote titelfavoriet. In beide kampioenschappen hebben ze een straatlengte voorsprong op de concurrentie, en in de afgelopen twee races wisten ze twee keer te winnen. Antonelli reed een geweldige inhaalrace in Monza, terwijl hij in Madrid profiteerde van de tactische fout van McLaren bij de pitstop van Lando Norris. Nu reizen ze af naar Bakoe, waar ze hopen op een nieuwe zege.

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'Het pakte in ons voordeel uit'

Bij Mercedes gaan ze weer jagen op de zege, maar teambaas Wolff weigert de polonaise in te zetten. In de preview van het team, klinkt hij heel realistisch: "De laatste twee raceweekenden hebben een goed resultaat opgeleverd, maar dat verandert niets aan de positie van waar we staan."

Wolff denkt dat de concurrentie niet stilzit: "Er zijn diverse teams die elk weekend vooraan mee kunnen strijden. In Madrid presteerden we goed, maar we profiteerden ook van omstandigheden die tijdens de race in ons voordeel uitpakten. Daar zijn we realistisch in."

Verstevigen of verspillen

Mercedes staat nu voor een grote uitdaging, en dat betekent volgens Wolff dat ze zich moeten focussen: "We gaan nu de eerste van de drie triple headers in waarmee we het seizoen afsluiten. Het wordt een veeleisende periode voor het team, zowel in de fabriek als op het circuit. Er is maar weinig tijd om tussen de races door op adem te komen, waardoor de voorbereiding, de betrouwbaarheid en de operationele uitvoering nog belangrijker worden. Dit zijn de momenten waarop onze positie in het kampioenschap kan worden verstevigd of we het kunnen verspillen."

In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad wordt er direct veel van Mercedes gevraagd: "We beginnen nu in Bakoe. Het is één van de meest bijzondere circuits op de kalender. Het vergt veel van zowel de auto als van de coureurs. Je hebt een goede topsnelheid op de rechte stukken nodig, vertrouwen in de remzones en een auto die goed overweg kan met de langzame bochten in de oude stad."

'Zwakke plekken kunnen snel duidelijk worden'

Wolff waakt voor te veel zelfvertrouwen: "De recente resultaten zijn bemoedigend, maar ze bieden geen garanties voor de toekomst. In Bakoe kunnen eventuele zwakke plekken heel erg snel aan het licht komen. We moeten het weekend bescheiden benaderen, de basiszaken goed op orde hebben en elk punt proberen te verdienen."

F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes GP Azerbeidzjan 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

AT Toto Wolff -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 12 jan 1972 (54)
  • Geb. plaats Vienne, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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