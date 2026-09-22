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Verstappen wil de aanval openen: "Goede stappen met de auto gezet"

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Verstappen wil de aanval openen: "Goede stappen met de auto gezet"

Max Verstappen reist met een goed gevoel af naar Bakoe voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Red Bull-coureur kende anderhalve week geleden een goede race in Madrid, en hoopt daar nu een vervolg aan te kunnen geven in Bakoe, waar hij in het verleden goed voor de dag kwam.

Verstappen heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen, maar heeft het positieve momentum wel te pakken. Hij scoorde podiumplaatsen in Monza en Madrid en de snelheid lijkt er bij Red Bull ook steeds beter in te zitten. Tussen de bedrijven door schitterde Verstappen ook nog bij het 'Max vs 100'-event van Red Bull, waar hij honderd amateurkarters wist te verschalken. Nu ligt de focus volledig op de race in Azerbeidzjan, waar ze weer hopen te scoren.

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'Willen het maximale uit de auto halen'

Het gevoel is in ieder geval goed bij Verstappen. Hij wist de race vorig jaar op machtige wijze op zijn naam te schrijven, en klinkt opvallend positief in de preview: "De race in Madrid leverde ons een goed resultaat op en het team heeft hard gewerkt om dat positieve momentum mee te kunnen nemen naar Bakoe. We willen ervoor zorgen dat we het maximale uit de auto halen."

Wat is er mogelijk?

Het stratencircuit van Bakoe brengt de nodige uitdagingen met zich mee, en Verstappen weet wat hij kan verwachten: "Het circuit bestaat uit lange rechte stukken, waardoor een efficiënte auto belangrijk is, maar je hebt ook voldoende downforce nodig voor de krappe bochten, vooral in de tweede sector. Het is een uitdagend en technisch stratencircuit, maar het is ook heel erg leuk om op te rijden."

'Mooi dat Hadjar er weer is'

Het gevoel bij Red Bull is goed, en in Bakoe zijn ze weer op oorlogssterkte. Verstappen krijgt immers weer gezelschap van zijn teamgenoot Isack Hadjar, die terugkeert van een blessure: "We hebben de afgelopen races goede stappen gezet met de auto en we hebben bovendien goede herinneringen aan Bakoe. Het is ook heel erg mooi dat Isack is hersteld van zijn blessure en dat hij tijdens deze race weer in de auto zit."

Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

Posts: 893

22 September om 11:22, Red Bull meldt probleem voor Verstappen: "Auto functioneert niet". En dan 47 minuten later om 12:09, Verstappen wil de aanval openen: "Goede stappen met de auto gezet".
Vind ik toch wel heel knap van Red Bull. 😋

  • 3
  • 22 sep 2026 - 14:05
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2026

Reacties (7)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.240

    Volgens Verstappen kan je met ver-stappen grote stappen zetten.
    Maar om grote stappen te zetten zal Verstappen ver moeten stappen.

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 12:20
    • Patrace

      Posts: 6.948

      Zal Verstappen dan ook een ver stappen teller hebben?

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 12:51
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.228

      Hilarisch

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 13:39
    • The Wolf

      Posts: 1.552

      ik ga eerst 'n biertje vers tappen, dan laat ik dit op me inwerken

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 14:51
  • Gilles Villeneuve mijn eerste held...!

    Posts: 893

    22 September om 11:22, Red Bull meldt probleem voor Verstappen: "Auto functioneert niet". En dan 47 minuten later om 12:09, Verstappen wil de aanval openen: "Goede stappen met de auto gezet".
    Vind ik toch wel heel knap van Red Bull. 😋

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 14:05
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Daarom ook iets met vleugels.
      Het kan snel gaan.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 14:28
    • gridiron

      Posts: 3.777

      en om 16:46 "Geen vertrouwen in Verstappen: "Auto is niet goed genoeg...""

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 17:31

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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