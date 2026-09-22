Max Verstappen reist met een goed gevoel af naar Bakoe voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix. De Red Bull-coureur kende anderhalve week geleden een goede race in Madrid, en hoopt daar nu een vervolg aan te kunnen geven in Bakoe, waar hij in het verleden goed voor de dag kwam.

Verstappen heeft dit seizoen nog geen Grand Prix gewonnen, maar heeft het positieve momentum wel te pakken. Hij scoorde podiumplaatsen in Monza en Madrid en de snelheid lijkt er bij Red Bull ook steeds beter in te zitten. Tussen de bedrijven door schitterde Verstappen ook nog bij het 'Max vs 100'-event van Red Bull, waar hij honderd amateurkarters wist te verschalken. Nu ligt de focus volledig op de race in Azerbeidzjan, waar ze weer hopen te scoren.

'Willen het maximale uit de auto halen'

Het gevoel is in ieder geval goed bij Verstappen. Hij wist de race vorig jaar op machtige wijze op zijn naam te schrijven, en klinkt opvallend positief in de preview: "De race in Madrid leverde ons een goed resultaat op en het team heeft hard gewerkt om dat positieve momentum mee te kunnen nemen naar Bakoe. We willen ervoor zorgen dat we het maximale uit de auto halen."

Wat is er mogelijk?

Het stratencircuit van Bakoe brengt de nodige uitdagingen met zich mee, en Verstappen weet wat hij kan verwachten: "Het circuit bestaat uit lange rechte stukken, waardoor een efficiënte auto belangrijk is, maar je hebt ook voldoende downforce nodig voor de krappe bochten, vooral in de tweede sector. Het is een uitdagend en technisch stratencircuit, maar het is ook heel erg leuk om op te rijden."

'Mooi dat Hadjar er weer is'

Het gevoel bij Red Bull is goed, en in Bakoe zijn ze weer op oorlogssterkte. Verstappen krijgt immers weer gezelschap van zijn teamgenoot Isack Hadjar, die terugkeert van een blessure: "We hebben de afgelopen races goede stappen gezet met de auto en we hebben bovendien goede herinneringen aan Bakoe. Het is ook heel erg mooi dat Isack is hersteld van zijn blessure en dat hij tijdens deze race weer in de auto zit."