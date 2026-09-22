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Hadjar blij met Red Bull-terugkeer: "Kan niet wachten"

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Hadjar blij met Red Bull-terugkeer: "Kan niet wachten"

Isack Hadjar keert dit weekend terug in de Formule 1 bij Red Bull Racing. De Fransman moest de afgelopen drie Grands Prix aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure, maar is inmiddels fit genoeg verklaard om in Bakoe weer achter het stuur te kruipen.

Hadjar liep de blessure op tijdens de zomerstop en ontbrak vervolgens in Zandvoort, Monza en Madrid. Liam Lawson nam bij Racing Bulls tijdelijk zijn plek over, maar de 21-jarige coureur is nu weer klaar om zijn seizoen te hervatten.

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Hadjar blij met terugkeer na lastige periode

"Ik kan niet wachten om weer in mijn auto te zitten. De afgelopen maand was best lastig voor me. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik niet kon racen en daar moest ik behoorlijk aan wennen", vertelt Hadjar over zijn afwezigheid.

De Red Bull-coureur richtte zich direct volledig op zijn herstel. "Vanaf het moment dat ik geblesseerd raakte, heb ik alles op mijn herstel gezet om zo snel mogelijk terug te kunnen keren. Ik wil Laurent en het hele team bedanken voor hun geduld. Het was belangrijk om niets te forceren en de juiste beslissing te nemen."

Voor zijn blessure kende Hadjar een sterk eerste seizoen bij de formatie uit Faenza. De Fransman eindigde regelmatig in de top zes en pakte in Monaco zelfs zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Daardoor hoopt hij in Bakoe direct weer aan te sluiten bij het niveau dat hij voor zijn blessure liet zien.

'Ik wil meteen weer op snelheid zijn'

Hadjar heeft naar eigen zeggen vertrouwen in zijn fysieke gesteldheid. "Ik voel me nu klaar om weer te doen waar ik het beste in ben: rijden. Bakoe is een uniek circuit en je moet vanaf het eerste moment van het weekend volledig scherp zijn."

Hoewel hij bijna een maand geen Grand Prix heeft gereden, heeft Hadjar zich tijdens een testsessie in de simulator alvast voorbereid op zijn rentree. "De sessie in de simulator verliep goed. Ik heb er veel vertrouwen uit gehaald en wil in Bakoe meteen weer op snelheid zijn."

Daarmee staat Hadjar dit weekend opnieuw naast zijn tijdelijke vervanger Lawson op de Formule 1-grid. Voor de Fransman wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan vooral een belangrijke test om te zien of hij na zijn blessure direct weer zijn oude niveau kan aantikken.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • schwantz34

    Posts: 42.970

    Het herstel van die blessure duurde wel lang zeg, ben best wel benieuwd wat er nou daadwerkelijk echt met dat polsje aan het handje was.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 13:43
    • The Wolf

      Posts: 1.552

      onderuit gegaan met 'n gestolen fatbike toen hij op de vlucht was voor de five-O

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 14:58
    • Pietje Bell

      Posts: 36.822

      @Schwantz, Max zijn vroegere fysio Bradley heeft er een paar dagen
      geleden zijn plasje over gedaan:

      urlr.me/R4Gv8g

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 17:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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