Isack Hadjar keert dit weekend terug in de Formule 1 bij Red Bull Racing. De Fransman moest de afgelopen drie Grands Prix aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure, maar is inmiddels fit genoeg verklaard om in Bakoe weer achter het stuur te kruipen.

Hadjar liep de blessure op tijdens de zomerstop en ontbrak vervolgens in Zandvoort, Monza en Madrid. Liam Lawson nam bij Racing Bulls tijdelijk zijn plek over, maar de 21-jarige coureur is nu weer klaar om zijn seizoen te hervatten.

Hadjar blij met terugkeer na lastige periode

"Ik kan niet wachten om weer in mijn auto te zitten. De afgelopen maand was best lastig voor me. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik niet kon racen en daar moest ik behoorlijk aan wennen", vertelt Hadjar over zijn afwezigheid.

De Red Bull-coureur richtte zich direct volledig op zijn herstel. "Vanaf het moment dat ik geblesseerd raakte, heb ik alles op mijn herstel gezet om zo snel mogelijk terug te kunnen keren. Ik wil Laurent en het hele team bedanken voor hun geduld. Het was belangrijk om niets te forceren en de juiste beslissing te nemen."

Voor zijn blessure kende Hadjar een sterk eerste seizoen bij de formatie uit Faenza. De Fransman eindigde regelmatig in de top zes en pakte in Monaco zelfs zijn eerste podiumplaats in de Formule 1. Daardoor hoopt hij in Bakoe direct weer aan te sluiten bij het niveau dat hij voor zijn blessure liet zien.

'Ik wil meteen weer op snelheid zijn'

Hadjar heeft naar eigen zeggen vertrouwen in zijn fysieke gesteldheid. "Ik voel me nu klaar om weer te doen waar ik het beste in ben: rijden. Bakoe is een uniek circuit en je moet vanaf het eerste moment van het weekend volledig scherp zijn."

Hoewel hij bijna een maand geen Grand Prix heeft gereden, heeft Hadjar zich tijdens een testsessie in de simulator alvast voorbereid op zijn rentree. "De sessie in de simulator verliep goed. Ik heb er veel vertrouwen uit gehaald en wil in Bakoe meteen weer op snelheid zijn."

Daarmee staat Hadjar dit weekend opnieuw naast zijn tijdelijke vervanger Lawson op de Formule 1-grid. Voor de Fransman wordt de Grand Prix van Azerbeidzjan vooral een belangrijke test om te zien of hij na zijn blessure direct weer zijn oude niveau kan aantikken.