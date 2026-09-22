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Verstappen ontbreekt op FIA-persconferentie in Bakoe

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Verstappen ontbreekt op FIA-persconferentie in Bakoe

Max Verstappen hoeft zich morgen niet te melden op de persconferentie van de FIA in Azerbeidzjan. Aangezien de race door de straten van Bakoe dit weekend op zaterdag plaatsvindt, staat de mediadag op de woensdag op het programma. Verstappen zal zich daar niet hoeven melden in de perszaal, maar zijn herstelde teamgenoot Isack Hadjar wel.

Verstappen vliegt vandaag al naar Bakoe, maar hoeft zich morgen niet vroeg op het circuit te melden voor de persconferenties. Het raceweekend ziet er anders uit, omdat de Grand Prix op zaterdag wordt verreden. Dit betekent ook dat alle andere sessies een dag naar voren zijn geschoven. De coureurs moeten zich dan ook al op woensdag op het circuit melden, waar ze hun gebruikelijke mediapraatjes en PR-activiteiten zullen volbrengen.

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Voor Verstappen betekent dat dat hij zijn gebruikelijke mediamomenten zal afwerken, maar dat hij niet naar de perszaal hoeft te gaan. De FIA heeft zes andere coureurs uitgekozen voor de persconferenties. Om 13:30 lokale tijd melden Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, Ferrari-coureur Charles Leclerc en Williams-coureur Alexander Albon zich. Voor Hadjar wordt het zijn eerste persmoment sinds zijn blessure, hierdoor moest hij drie races overslaan.

Na een halfuurtje maken de coureurs plaats voor het volgende door de FIA aangewezen trio. Om 14:00 lokale tijd zullen Cadillac-coureur Sergio Pérez, McLaren-coureur Oscar Piastri en Mercedes-coureur George Russell aanschuiven in de perszaal.

Ook Mekies aanwezig

Op donderdag is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. Tussen de twee vrije trainingen door roept de FIA een drietal bekende namen op. Verstappens Red Bull-teambaas Laurent Mekies zal zich daar melden in het gezelschap van zijn Haas-collega Ayao Komatsu en Audi-baas Mattia Binotto

Moet Verstappen zich alsnog melden?

De kans bestaat dat Verstappen zich later dit raceweekend alsnog moet melden in de perszaal. Na de kwalificatie en de Grand Prix zullen de coureurs uit de top drie zich immers weer moeten melden. Voor de F1-fans is het opletten geblazen, want deze sessies vinden nu dus op vrijdag en zaterdag plaats.

Knookie.nl

Posts: 1.229

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  • 3
  • 22 sep 2026 - 16:32
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2026

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.973

    Slim van Max, als hij ontbreekt kan de vermaledijde FIA hem ook niet links laten liggen, hem n e g e r e n en kan hij ook niet aanschuiven.
    Zo laat Max de 'jurk' mooi in zijn hempie staan...

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 16:00

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Team
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1
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2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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