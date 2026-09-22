Max Verstappen hoeft zich morgen niet te melden op de persconferentie van de FIA in Azerbeidzjan. Aangezien de race door de straten van Bakoe dit weekend op zaterdag plaatsvindt, staat de mediadag op de woensdag op het programma. Verstappen zal zich daar niet hoeven melden in de perszaal, maar zijn herstelde teamgenoot Isack Hadjar wel.

Verstappen vliegt vandaag al naar Bakoe, maar hoeft zich morgen niet vroeg op het circuit te melden voor de persconferenties. Het raceweekend ziet er anders uit, omdat de Grand Prix op zaterdag wordt verreden. Dit betekent ook dat alle andere sessies een dag naar voren zijn geschoven. De coureurs moeten zich dan ook al op woensdag op het circuit melden, waar ze hun gebruikelijke mediapraatjes en PR-activiteiten zullen volbrengen.

Wat heeft de FIA besloten?

Voor Verstappen betekent dat dat hij zijn gebruikelijke mediamomenten zal afwerken, maar dat hij niet naar de perszaal hoeft te gaan. De FIA heeft zes andere coureurs uitgekozen voor de persconferenties. Om 13:30 lokale tijd melden Verstappens Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, Ferrari-coureur Charles Leclerc en Williams-coureur Alexander Albon zich. Voor Hadjar wordt het zijn eerste persmoment sinds zijn blessure, hierdoor moest hij drie races overslaan.

Na een halfuurtje maken de coureurs plaats voor het volgende door de FIA aangewezen trio. Om 14:00 lokale tijd zullen Cadillac-coureur Sergio Pérez, McLaren-coureur Oscar Piastri en Mercedes-coureur George Russell aanschuiven in de perszaal.

Ook Mekies aanwezig

Op donderdag is het de beurt aan de vertegenwoordigers van de teams. Tussen de twee vrije trainingen door roept de FIA een drietal bekende namen op. Verstappens Red Bull-teambaas Laurent Mekies zal zich daar melden in het gezelschap van zijn Haas-collega Ayao Komatsu en Audi-baas Mattia Binotto.

Moet Verstappen zich alsnog melden?

De kans bestaat dat Verstappen zich later dit raceweekend alsnog moet melden in de perszaal. Na de kwalificatie en de Grand Prix zullen de coureurs uit de top drie zich immers weer moeten melden. Voor de F1-fans is het opletten geblazen, want deze sessies vinden nu dus op vrijdag en zaterdag plaats.