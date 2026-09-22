Marc Surer heeft het gevoel dat Max Verstappen niet langer in staat is om zijn vaardigheden te benutten in de Formule 1. Verstappen is geen fan van de huidige generatie auto's, en lijkt zich er ook minder op zijn gemak in te voelen. Surer denkt overigens wel dat Verstappen dit jaar nog een race gaat winnen.

Verstappen kent dit jaar een moeizaam seizoen in de Formule 1. Hij worstelde met zijn auto, is geen fan van de huidige regels en ziet dat zijn team Red Bull Racing een flinke achterstand heeft op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. Verstappen liet dit seizoen al meerdere keren zien dat hij het nog niet verleerd is, maar het is hem nog niet gelukt om een race te winnen.

Kan Verstappen nog winnen?

Oud-coureur en analist Marc Surer denkt dat Verstappen dit jaar niet met lege handen achter zal blijven. In een interview met Formel1.de is Surer daar heel duidelijk over: "Ik geloof nog in Max. Hij zal nog wel een wedstrijd gaan winnen. Misschien gaat het ergens ook wel regenen."

Red Bull zet stappen, en dat kan volgens Surer ook gaan helpen: "Ze hebben nu een best competitieve auto. Hij kan vooraan meerijden en hij zal het ook gaan waarmaken als hij de kans krijgt. Ik geloof ook dat hij nog een Grand Prix gaat winnen."

Gaf Verstappen wel alles?

Opvallend is wel dat Verstappens teamgenoten hem dit jaar beter kunnen bijhouden. Surer denkt dat Verstappen mogelijk niet alles uit de auto wilde halen: "Ik bedoel, het is toch logisch dat als iemand op plaats vijf of zes rijdt, hij dan misschien niet meer het onderste uit de kan zal halen. Hij ziet misschien ook wel dat hij niet veel meer kan bereiken. Dat kun je hem niet kwalijk nemen."

'Hij kan zijn vaardigheden niet benutten'

Verstappen meldt zich volgens Surer wel weer aan de kop van het veld: "Ik heb wel het gevoel dat we nu weer de oude Max zien, nu hij weer vooraan het veld meedoet. Een paar races geleden was ik daar nog niet zo zeker van. Soms zijn er technische problemen en soms doet de auto gewoon niet wat je wil, maar ik denk dat de reden dat zijn teamgenoten dichterbij zitten, er vooral mee te maken heeft dat hij zijn vaardigheden niet meer zo goed kan benutten."