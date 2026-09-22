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Verstappen hield zich in: "Kon zijn vaardigheden niet volledig benutten"

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Verstappen hield zich in: "Kon zijn vaardigheden niet volledig benutten"

Marc Surer heeft het gevoel dat Max Verstappen niet langer in staat is om zijn vaardigheden te benutten in de Formule 1. Verstappen is geen fan van de huidige generatie auto's, en lijkt zich er ook minder op zijn gemak in te voelen. Surer denkt overigens wel dat Verstappen dit jaar nog een race gaat winnen.

Verstappen kent dit jaar een moeizaam seizoen in de Formule 1. Hij worstelde met zijn auto, is geen fan van de huidige regels en ziet dat zijn team Red Bull Racing een flinke achterstand heeft op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. Verstappen liet dit seizoen al meerdere keren zien dat hij het nog niet verleerd is, maar het is hem nog niet gelukt om een race te winnen.

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Kan Verstappen nog winnen?

Oud-coureur en analist Marc Surer denkt dat Verstappen dit jaar niet met lege handen achter zal blijven. In een interview met Formel1.de is Surer daar heel duidelijk over: "Ik geloof nog in Max. Hij zal nog wel een wedstrijd gaan winnen. Misschien gaat het ergens ook wel regenen."

Red Bull zet stappen, en dat kan volgens Surer ook gaan helpen: "Ze hebben nu een best competitieve auto. Hij kan vooraan meerijden en hij zal het ook gaan waarmaken als hij de kans krijgt. Ik geloof ook dat hij nog een Grand Prix gaat winnen."

Gaf Verstappen wel alles?

Opvallend is wel dat Verstappens teamgenoten hem dit jaar beter kunnen bijhouden. Surer denkt dat Verstappen mogelijk niet alles uit de auto wilde halen: "Ik bedoel, het is toch logisch dat als iemand op plaats vijf of zes rijdt, hij dan misschien niet meer het onderste uit de kan zal halen. Hij ziet misschien ook wel dat hij niet veel meer kan bereiken. Dat kun je hem niet kwalijk nemen."

'Hij kan zijn vaardigheden niet benutten'

Verstappen meldt zich volgens Surer wel weer aan de kop van het veld: "Ik heb wel het gevoel dat we nu weer de oude Max zien, nu hij weer vooraan het veld meedoet. Een paar races geleden was ik daar nog niet zo zeker van. Soms zijn er technische problemen en soms doet de auto gewoon niet wat je wil, maar ik denk dat de reden dat zijn teamgenoten dichterbij zitten, er vooral mee te maken heeft dat hij zijn vaardigheden niet meer zo goed kan benutten."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.240

Marc Surer: "Ik geloof nog in Max. Hij zal nog wel een wedstrijd gaan winnen. Misschien gaat het ergens ook wel regenen."

Nou, das niet te hopen voor Max dat het ergens gaat regenen.
De 'regenrijder' ging er in Zandvoort ook keihard af....en dat was nog wel over 'n beetje damp!
Nee, laat Max maa... [Lees verder]

  • 1
  • 22 sep 2026 - 10:00
F1 Nieuws Max Verstappen Marc Surer Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.233

    Marc Surer: "Ik geloof nog in Max. Hij zal nog wel een wedstrijd gaan winnen. Misschien gaat het ergens ook wel regenen."

    Nou, das niet te hopen voor Max dat het ergens gaat regenen.
    De 'regenrijder' ging er in Zandvoort ook keihard af....en dat was nog wel over 'n beetje damp!
    Nee, laat Max maar niet meer over 'n natte baan rijden.....of het moet over die natte baan van Kelly zijn.

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 10:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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