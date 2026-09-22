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Verstappens vriendin Piquet haalt uit op social media na kritiek

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Verstappens vriendin Piquet haalt uit op social media na kritiek

Kelly Piquet heeft fel gereageerd op een kritische reactie onder een van haar Instagram-posts. De vriendin van Max Verstappen kreeg kritiek omdat ze na de Grand Prix van Spanje in Madrid tijd doorbracht in New York. Een volger stelde dat Piquet daardoor opnieuw tijd zonder haar dochters doorbracht.

Piquet liet de opmerking niet zomaar passeren en besloot zelf te reageren. De Braziliaanse maakte duidelijk dat buitenstaanders volgens haar onmogelijk kunnen weten hoeveel tijd ze daadwerkelijk met haar kinderen doorbrengt op basis van wat ze op Instagram deelt.

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Piquet haalt uit naar kritische volger

"Stel je voor dat je denkt dat één Instagram-post je laat zien hoeveel tijd een moeder met haar kinderen doorbrengt", reageerde Piquet op de kritiek. Daarmee maakte de Braziliaanse duidelijk dat haar sociale media volgens haar geen compleet beeld geven van haar privéleven en de tijd die ze met haar dochters doorbrengt.

De oorspronkelijke reactie was behoorlijk kritisch op de post van Piquet. "Meer feestjes, meer tijd weg van je dochters en meer tijd met vrienden. 'De tijd verloopt anders in New York'", schreef de volger onder de post van Piquet. De vriendin van Verstappen besloot daarop duidelijk van zich te laten horen.

'Moeder zijn betekent niet dat je geen leven meer mag hebben'

Piquet benadrukte vervolgens dat het moederschap volgens haar niet betekent dat een vrouw haar eigen leven volledig moet opgeven. "Moeder zijn betekent niet dat je geen leven, vrienden of carrière meer mag hebben. Vreemd dat dit nog steeds uitgelegd moet worden", liet ze weten.

Het antwoord van Piquet zou enkele uren onder haar Instagram-post hebben gestaan. Daarna verdwenen zowel haar reactie als de oorspronkelijke kritische opmerking. Daarmee lijkt de discussie inmiddels weer van Instagram verdwenen, al trok de reactie van Piquet de nodige aandacht.

The Wolf

Posts: 1.552

bakje bier erop dat dat Pietje Bell was

  • 32
  • 22 sep 2026 - 08:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (43)

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  • MLTG

    Posts: 1.232

    Ik ben benieuwd naar de reactie van Pietje.

    • + 13
    • 22 sep 2026 - 08:16
    • Joeppp

      Posts: 8.829

      Dat was de reactie van Pietje :) ( sorry Pietje, grapje)

      • + 17
      • 22 sep 2026 - 08:51
    • F1jos

      Posts: 5.598

      De Braziliaanse maakte duidelijk dat buitenstaanders volgens haar onmogelijk kunnen weten hoeveel tijd ze daadwerkelijk met haar kinderen doorbrengt op basis van wat ze op Instagram deelt.

      Onderschat niet de inbreng van P Investigation die dag en nacht bezig is met het volgen van zijn obsessie.

      • + 11
      • 22 sep 2026 - 10:41
  • The Wolf

    Posts: 1.552

    bakje bier erop dat dat Pietje Bell was

    • + 32
    • 22 sep 2026 - 08:20
    • snailer

      Posts: 34.864

      Als pietje het niet was, dan is er minstens nog een zielig figuur geweest.

      • + 19
      • 22 sep 2026 - 09:19
    • Patrace

      Posts: 6.948

      Ik zag de titel, en dacht ook meteen aan Pietje. Dat heeft hij toch maar mooi voor elkaar gekregen. :-)
      Ondertussen is er nog steeds geen reactie van hem... Zal het wel goed met hem gaan?

      • + 7
      • 22 sep 2026 - 10:13
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.270

      Die Pietje, vrouwen plagen,.....

      • + 5
      • 22 sep 2026 - 10:35
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Pietermans is vastgekoekt aan de F5 knop op z’n toetsenbord in de hoop dat z’n notificaties weer gaan werken.

      Eerder komt tie niet terug. Ik heb ‘m al een tissue aangeboden.

      • + 8
      • 22 sep 2026 - 16:26
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Haha Kookie, dat zijn inderdaad de belangrijke zaken van gisteren. De notificaties die niet werken.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 17:57
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.240

    Tis jammer dat Max haar al gepakt heeft anders zou ik Kelly gewoon zonder poespas keihard doen.....meerdere keren zelfs.

    • + 4
    • 22 sep 2026 - 09:56
    • MLTG

      Posts: 1.232

      Tsja, vermoed dan alleen dat die knuppel van Jos waar je zovaak over hebt je dan toch een paar tikken zal geven.
      Denk ik, weet voor de rest ook niet wat Jos doet als een Ouw-sjagerijn zijn schoondochter aanraakt

      • + 4
      • 22 sep 2026 - 10:22
    • misstappen

      Posts: 3.659

      op jouw kleeftijd, valt het nog te bezien Ouw of je het meerdere keren zonder poespas keihard klan doen.. succes met de blauwe pilletjes.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 11:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.240

      Ik ga daar 3 dagen over doen waarschijnlijk.

      • + 4
      • 22 sep 2026 - 11:54
    • F1jos

      Posts: 5.598

      Het is niet netjes als Ouw zijn apparaat voor de vrouwen laat slingeren.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 13:32
    • Larry Perkins

      Posts: 67.974

      Ouwe Kel heeft liever haar bezem tussen haar benen zodat ze kan wegvliegen zodra zij ruikt dat @Ouw-hoerenlopert met zijn hangzak eraan komt...

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 16:15
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Zo’n afgelikte boterham? Best vies.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 16:27
  • Vallie

    Posts: 494

    Pietje blijft verdacht stil. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat hij die volger is.

    • + 10
    • 22 sep 2026 - 10:22
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.270

    Bijzonder. Ze reageert eerst netjes op die volger en dan wordt alles verwijderd.
    Als in transparantie is goed, maar alleen wanneer er geen kritische noot is

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 10:37
  • HarryLam

    Posts: 5.738

    Wat heb je ook te zoeken op instagram...

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 10:46
  • koppie toe

    Posts: 5.613

    Waarom moeten wij dit hier lezen?
    Heeft niets met sport te maken.

    • + 10
    • 22 sep 2026 - 10:56
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Nou en? 99 van de 100 berichten hier gaan alleen maar over Maxiepraxie of Red Bull, gepaard met de nodige superlatieve koppen.
      Dat heeft ook niks met sport te maken.

      • + 7
      • 22 sep 2026 - 16:30
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Die superlatieve koppen maken is anders best een behoorlijk uitdagende sport hoor.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 16:36
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Nu ik er zo over nadenk, geef ik je daar helemaal gelijk in😂

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 21:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.240

    Het blijft wel verdacht stil hoor.

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 11:01
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Ik denk een wijs besluit.
      Iedereen gaat over hem heen vallen.
      Laat hem.
      Kan me nog een Column herinneren en nu dit artikel.
      Wat doet dit artikel hier?

      • + 7
      • 22 sep 2026 - 11:25
    • Snork

      Posts: 23.145

      Dit artikel is hier geplaatst met de hoop dat het hier losgaat, een discussie uitlokken. Want dat genereert meer kliks. Niks meer en niks minder.
      Sneu dat deze site dit doet. Heeft ook helemaal niks met F1 te maken.

      • + 11
      • 22 sep 2026 - 13:11
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Idd @Snork.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 13:28
    • Joeppp

      Posts: 8.829

      Eens Snork en Koppie maarja een beetje zelfspot helpt met relativeren.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 17:42
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Zo is het Joeppp, zelfspot. Als je wil uitdelen moet je ook kunnen incasseren :-)

      En Snork is klein beetje gekleurd in zijn reactie want Pietje, Larry en Snork vinden het maar wat leuk elke dag onderonsjes te hebben met allerlei domme grapjes en dingen die niks met F1 te maken hebben. Maar dat mag uiteraard wel, dat is "anders"

      • + 8
      • 22 sep 2026 - 18:01
  • StevenQ

    Posts: 10.771

    Ik denk dat ze meer thuis bij de kinderen is dan de meeste werkende ouders

    • + 7
    • 22 sep 2026 - 11:28
  • schwantz34

    Posts: 42.978

    Mama is boos!

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 11:53
  • d07

    Posts: 2.660

    Is er al nieuws waar Pietje blijft?

    • + 11
    • 22 sep 2026 - 12:44
    • Rocks

      Posts: 1.146

      Opgepakt door Europol 😎

      • + 9
      • 22 sep 2026 - 13:30
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Issie verplicht te komen re-ageren ofzo?

      • + 4
      • 22 sep 2026 - 13:31
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Lekker boeie.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 16:35
    • snailer

      Posts: 34.864

      We weten nu wie die J e r o e n - I m m i n k is.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 16:36
    • Patrace

      Posts: 6.948

      @Koppie toe: natuurlijk. Als het over Kelly gaat, is hij eigenlijk wel verplicht om te reageren! Zo vaak staat Kelly hier nou ook weer niet in het middelpunt van de belangstelling.

      • + 6
      • 22 sep 2026 - 16:50
    • koppie toe

      Posts: 5.613

      Dan moeten we dat maar zo laten @patrace.
      Ik laat Pietje gewoon in zijn waarde, en zal hem nergens van beschuldigingen.
      Mij boeit het ook niet, maar een motorsport sait die dit gaat plaatsen vind ik wel te gek voor woorden.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 17:18
    • Vallie

      Posts: 494

      @koppie toe Hij is tot niks verplicht. Maar het is niet gek dat mensen verwachten dat hij nu ook reageerd. En waarom hoor ik je denken........ Nou, omdat hij ook zonder artikel het precies over dit onderwerp heeft. Zonder enige aanleiding. En die volger waar ze het over hebben in dit artikel heeft dus gereageerd precies zoals Pietje dat altijd doet over haar. En meestal is Pietje er dus als de kippen bij als het oevr haar gaat. Behalve nu dus. Maar ja. Misschien heeft hij het druk dit keer. En kan die 1x heel toevallig niet online zijn als het over zijn favoriete onderwepr gaat.

      En nee het gaat niet om beschuldigen of wat dan ook. Het is gewoon typerend.
      Ook respect dat jij iemand gewoon in zijn waarden laat. Want dat doet Pietje dus zelf niet.

      • + 5
      • 22 sep 2026 - 17:39
    • Erik FW34

      Posts: 3.957

      Het zou uitermate teleurstellend en typerend zijn als Pietje niet reageert.

      Altijd andere bekritiseren op gedrag, altijd ergens wat van vinden gebaseerd op een paar Instagram posts. Zogenaamd alles "benoemen" en "aan de kaak stellen", vooral voor zijn eigen agenda en eigen waarheid te creëren. Waarvoor: Pietje heeft gewoon altijd aandacht nodig om zichzelf zo belangrijk vinden.

      Vooral de kritiek op Kelly is bijzonder treurig omdat:
      a) zij zich niet kan verdedigen en
      b) Pietje er vooral met de conclusies elke keer maar weer naast zit. Conclusies trekken op een paar Insta posts en iemand systematisch zwart maken.

      En dan komt er een topic over Kelly en dan is hij niet te bekennen. Ja in een andere post als weer treurig aan het doen naar Jeroen de schrijver. Tja, dat is Pietje.

      • + 10
      • 22 sep 2026 - 17:57
    • Knookie.nl

      Posts: 1.229

      Treffende analyse van Pietermans, @Erik.

      • + 5
      • 22 sep 2026 - 21:49
  • RonHymer

    Posts: 395

    Je moet het maar voor elkaar krijgen haha. Die Pietje.

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 20:21
  • elflitso

    Posts: 1.989

    Zo de foto te zien is dat kind naast Kelly helemaal verminkt

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 23:22

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Japan Circuit Suzuka
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Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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