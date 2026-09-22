Kelly Piquet heeft fel gereageerd op een kritische reactie onder een van haar Instagram-posts. De vriendin van Max Verstappen kreeg kritiek omdat ze na de Grand Prix van Spanje in Madrid tijd doorbracht in New York. Een volger stelde dat Piquet daardoor opnieuw tijd zonder haar dochters doorbracht.

Piquet liet de opmerking niet zomaar passeren en besloot zelf te reageren. De Braziliaanse maakte duidelijk dat buitenstaanders volgens haar onmogelijk kunnen weten hoeveel tijd ze daadwerkelijk met haar kinderen doorbrengt op basis van wat ze op Instagram deelt.

Piquet haalt uit naar kritische volger

"Stel je voor dat je denkt dat één Instagram-post je laat zien hoeveel tijd een moeder met haar kinderen doorbrengt", reageerde Piquet op de kritiek. Daarmee maakte de Braziliaanse duidelijk dat haar sociale media volgens haar geen compleet beeld geven van haar privéleven en de tijd die ze met haar dochters doorbrengt.

De oorspronkelijke reactie was behoorlijk kritisch op de post van Piquet. "Meer feestjes, meer tijd weg van je dochters en meer tijd met vrienden. 'De tijd verloopt anders in New York'", schreef de volger onder de post van Piquet. De vriendin van Verstappen besloot daarop duidelijk van zich te laten horen.

'Moeder zijn betekent niet dat je geen leven meer mag hebben'

Piquet benadrukte vervolgens dat het moederschap volgens haar niet betekent dat een vrouw haar eigen leven volledig moet opgeven. "Moeder zijn betekent niet dat je geen leven, vrienden of carrière meer mag hebben. Vreemd dat dit nog steeds uitgelegd moet worden", liet ze weten.

Het antwoord van Piquet zou enkele uren onder haar Instagram-post hebben gestaan. Daarna verdwenen zowel haar reactie als de oorspronkelijke kritische opmerking. Daarmee lijkt de discussie inmiddels weer van Instagram verdwenen, al trok de reactie van Piquet de nodige aandacht.