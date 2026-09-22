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Red Bull meldt probleem voor Verstappen: "Auto functioneert niet"

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Red Bull meldt probleem voor Verstappen: "Auto functioneert niet"

Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft weinig bemoedigende woorden voor Max Verstappen losgelaten. Volgens de Fransman kampt de Oostenrijkse renstal met een probleem aan de auto wat nog enige tijd kan blijven hangen. 

Verstappen wees onder meer tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op het probleem. De Nederlander omschreef zijn Red Bull toen als "een auto van papier" en gaf aan dat hij intern al langer klaagt over de manier waarop de prestaties gedurende een sessie kunnen afnemen. Volgens Mekies is het probleem complex en niet eenvoudig op te lossen.

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"Max heeft gelijk dat de auto gedurende een sessie en tijdens een race een bepaald prestatieverlies kan laten zien", vertelt Mekies geciteerd door Motorsport.com. Volgens de Fransman gaat het bovendien niet om een nieuw probleem. "Hij heeft ook gelijk dat dit niet nieuw is. We hebben al veel verschillende manieren geprobeerd om het aan te pakken."

Mekies benadrukt dat Red Bull de oorzaak nog altijd probeert te doorgronden. "Het is duidelijk een heel complex probleem, anders hadden we het al opgelost. Iedereen werkt er constructief aan en we proberen steeds kleine stappen te zetten om het uiteindelijk volledig te begrijpen." Tijdens het raceweekend in Madrid zag Red Bull volgens de teambaas al enige vooruitgang.

"We hebben dit weekend op dat vlak een paar positieve stappen gezet. Dat is nog lang niet het volledige plaatje, maar we hebben door vallen en opstaan meer inzicht gekregen", legt Mekies uit. "We hebben nog niet alle oplossingen op de auto zitten, maar ik heb er vertrouwen in dat we de juiste richting opgaan. Alleen zal het niet snel gaan. Waarschijnlijk zijn we hier tot volgend jaar mee bezig."

Verstappen moet vrezen voor herhaling

Daarmee bevestigt Mekies dat niet alle problemen van de RB22 dit seizoen nog opgelost kunnen worden. Red Bull heeft bovendien beperkte mogelijkheden om grote wijzigingen door te voeren, terwijl achter de schermen de aandacht al steeds meer naar de auto voor 2027 verschuift. Verstappen kan daardoor in de resterende races opnieuw met hetzelfde probleem worden geconfronteerd.

"Ik ga hier niet meer details over geven, maar het klopt dat bepaalde aspecten van de auto soms niet optimaal blijven functioneren. Dat kost ons serieus veel rondetijd", aldus Mekies. "We moeten dat onder controle krijgen. Iedereen binnen het team probeert dit probleem beter te begrijpen en te verbeteren voor de toekomst."

Voor Verstappen is er dit seizoen bovendien weinig meer te winnen in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander heeft al eerder erkend dat hij geen rol meer speelt in het kampioenschap en vooral nog voor dagsuccessen kan gaan. Mocht hij geen Grand Prix meer winnen, dan zou dat een opvallende reeks beëindigen: sinds zijn promotie naar Red Bull in 2016 wist Verstappen ieder seizoen minimaal één race te winnen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.239

Red Bull meldt probleem over auto: "Max Verstappen functioneert niet"

"Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft weinig bemoedigende woorden over hun auto losgelaten. Volgens de Fransman kampt de Oostenrijkse renstal met een probleem met Verstappen wat nog enige tijd kan blijven hangen."

Oe... [Lees verder]

  • 3
  • 22 sep 2026 - 11:47
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.239

    Red Bull meldt probleem over auto: "Max Verstappen functioneert niet"

    "Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft weinig bemoedigende woorden over hun auto losgelaten. Volgens de Fransman kampt de Oostenrijkse renstal met een probleem met Verstappen wat nog enige tijd kan blijven hangen."

    Oei, das niet zo mooi als je dit zo leest.

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 11:47
  • SennaS

    Posts: 12.664

    Moet je nagaan hoe groot de problemen de rest van het veld hebben op Mercedes en rbr na.

    • + 2
    • 22 sep 2026 - 11:54
    • Snork

      Posts: 23.145

      Bijzonder hoe jij weer toont dat feiten niet jouw ding zijn.
      Mercedes: 503
      Ferrari: 358
      McLaren: 306
      RBR: 230

      Wat nou met “op Mercedes en RBR na”?

      Stond je echt zover achteraan in de rij bij uitdelen van IQ?

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 18:44
  • gridiron

    Posts: 3.777

    Hij kan de volgende keer Hadjar zijn auto pakken als het enkel zijn auto is die dit probleem heeft.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 12:09

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.590
  • Podiums 133
  • Grand Prix 247
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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