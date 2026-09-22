Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies heeft weinig bemoedigende woorden voor Max Verstappen losgelaten. Volgens de Fransman kampt de Oostenrijkse renstal met een probleem aan de auto wat nog enige tijd kan blijven hangen.

Verstappen wees onder meer tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op het probleem. De Nederlander omschreef zijn Red Bull toen als "een auto van papier" en gaf aan dat hij intern al langer klaagt over de manier waarop de prestaties gedurende een sessie kunnen afnemen. Volgens Mekies is het probleem complex en niet eenvoudig op te lossen.

Red Bull erkent probleem met RB22

"Max heeft gelijk dat de auto gedurende een sessie en tijdens een race een bepaald prestatieverlies kan laten zien", vertelt Mekies geciteerd door Motorsport.com. Volgens de Fransman gaat het bovendien niet om een nieuw probleem. "Hij heeft ook gelijk dat dit niet nieuw is. We hebben al veel verschillende manieren geprobeerd om het aan te pakken."

Mekies benadrukt dat Red Bull de oorzaak nog altijd probeert te doorgronden. "Het is duidelijk een heel complex probleem, anders hadden we het al opgelost. Iedereen werkt er constructief aan en we proberen steeds kleine stappen te zetten om het uiteindelijk volledig te begrijpen." Tijdens het raceweekend in Madrid zag Red Bull volgens de teambaas al enige vooruitgang.

"We hebben dit weekend op dat vlak een paar positieve stappen gezet. Dat is nog lang niet het volledige plaatje, maar we hebben door vallen en opstaan meer inzicht gekregen", legt Mekies uit. "We hebben nog niet alle oplossingen op de auto zitten, maar ik heb er vertrouwen in dat we de juiste richting opgaan. Alleen zal het niet snel gaan. Waarschijnlijk zijn we hier tot volgend jaar mee bezig."

Verstappen moet vrezen voor herhaling

Daarmee bevestigt Mekies dat niet alle problemen van de RB22 dit seizoen nog opgelost kunnen worden. Red Bull heeft bovendien beperkte mogelijkheden om grote wijzigingen door te voeren, terwijl achter de schermen de aandacht al steeds meer naar de auto voor 2027 verschuift. Verstappen kan daardoor in de resterende races opnieuw met hetzelfde probleem worden geconfronteerd.

"Ik ga hier niet meer details over geven, maar het klopt dat bepaalde aspecten van de auto soms niet optimaal blijven functioneren. Dat kost ons serieus veel rondetijd", aldus Mekies. "We moeten dat onder controle krijgen. Iedereen binnen het team probeert dit probleem beter te begrijpen en te verbeteren voor de toekomst."

Voor Verstappen is er dit seizoen bovendien weinig meer te winnen in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander heeft al eerder erkend dat hij geen rol meer speelt in het kampioenschap en vooral nog voor dagsuccessen kan gaan. Mocht hij geen Grand Prix meer winnen, dan zou dat een opvallende reeks beëindigen: sinds zijn promotie naar Red Bull in 2016 wist Verstappen ieder seizoen minimaal één race te winnen.