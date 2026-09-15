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FIA aangevallen na incident met Verstappen

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FIA aangevallen na incident met Verstappen

Christijan Albers is kritisch op de manier waarop de FIA incidenten zoals die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Madrid beoordeelt. Red Bull besloot zelf dat Verstappen zijn plek moest teruggeven, maar het is niet duidelijk of dit ook naar de wens van de FIA was. Albers vindt wel dat Red Bull goed heeft gehandeld in deze zaak.

Verstappen ging bij de start van de Spaanse Grand Prix wijd in de eerste bocht. Naar eigen zeggen moest hij de bocht afsnijden, omdat hij anders een crash had gehad met Lewis Hamilton. Verstappen was van mening dat hij geen andere keus had, maar Hamilton riep over de boordradio dat de Red Bull-coureur zijn positie moest teruggeven. Verstappen had ondertussen Andrea Kimi Antonelli ingehaald, maar kreeg van zijn team te horen dat hij Hamilton erlangs moest laten. Mopperend liet Verstappen eerst Antonelli gaan om vervolgens aan de vraag van zijn team te voldoen.

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Heeft Red Bull juist gehandeld?

Na afloop werd het moment regelmatig besproken. Ook in de Formule 1-podcast van De Telegraaf komt het moment ter sprake. Oud-coureur Albers is kritisch: "Nou, ik ben blij dat Red Bull hun werk goed doet en de FIA zo traag is, waardoor ze ingrijpen. Ik denk dat ze gewoon een goede keuze hebben gemaakt."

Het besluit had grote gevolgen voor Verstappen: "Het was natuurlijk een beetje jammer dat hij Kimi voorbij was gegaan, nadat Kimi een foutje had gemaakt, waardoor hij die plaats ook weer moest teruggeven. Maar ik denk dat dit eigenlijk de beste optie was op dat moment. Er was gewoon geen andere keuze."

Waarom is het zo lastig?

Albers vindt het in deze situatie vooral lastig dat het om interpretatie gaat. Een simpele regel doet volgens hem dan geen recht meer aan wat er aan de hand is: "Op een gegeven moment is er voor beide coureurs wel wat te zeggen. Max heeft de snelheid. Lewis moet echt heel erg hard remmen, omdat Norris anders tegen hem aanrijdt."

"En dan komt die stomme regel weer om de hoek kijken: wie ligt er voor bij de apex? Het slaat eigenlijk nergens op, want anders kan je namelijk nooit inhaalacties hebben. Daar ga je gewoon nooit echt uitkomen."

'Dat is niet helemaal fair'

Het laat zien hoe lastig het is om een besluit te nemen: "Je hebt altijd 50-50. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen blik, maar het probleem is gewoon dat die regels er staan met de apex. Het is gewoon helemaal niet fair. Dit heeft niets met racen te maken."

MustFeed

Posts: 10.563

Dit is duidelijk voorbeeld waar de regel "eerste bij de apex" niet moet worden toegepast. Hamilton was niet aan het verdedigen ten opzichte van Verstappen, Hamilton deed een mislukte inhaalpoging. Zoals nu de regel is kan je de bocht compleet verkeerd aansnijden en vervolgens beter op je concurre... [Lees verder]

  • 6
  • 15 sep 2026 - 12:36
F1 Nieuws Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing GP Spanje 2026

Reacties (10)

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  • Sander

    Posts: 2.030

    Het incident was noted. We zullen nooit weten wat daar de uitkomst van zou zijn geweest. Ik persoonlijk denk dat RBR hier wat te voorzichtig in is geweest. Eigenlijk zelfs een beetje RBR onwaardig. Vaak zijn ze toch wat rebelser dan dit.

    • + 5
    • 15 sep 2026 - 08:06
    • f(1)orum

      Posts: 10.414

      Ik denk dat als Jonathan Wheatley daar nog had gezeten ze bij RBR wellicht het risico wel hadden durven nemen. Misschien ook gokkend op de mogelijke coulance die de stewards soms hebben tijdens de 1e ronde van een gp.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 08:46
    • Larry Perkins

      Posts: 67.837

      Peter Windsor over Max op de Madring…

      Red Bull Cost Verstappen the Spanish GP! | Peter Windsor Reacts
      (Cameron Cc, 9,46 minuten)

      urlr.me/dEZZE4

      Windsor zegt in de podcast hetzelfde als jij @f(1)orum, dat als Jonathan Wheatley daar nog had gezeten ze bij RBR wellicht het risico wel hadden durven nemen. Hij vindt dat Max gelijk had om de plek(ken) niet terug te geven.
      Hij voegt eraan toe dat RBR wellicht voor de zekerheid ging mede omdat Antonelli wel meteen al zijn plek teruggaf aan Norris.

      You’re welcome!

      • + 2
      • 15 sep 2026 - 10:28
    • f(1)orum

      Posts: 10.414

      Thx @Larry; Yep, great minds think alike ;-)
      Zonder gekheid, waarschijnlijk heb ik zijn mening overgenomen, want ik heb gisteren zijn broadcast wel gezien, dus....
      Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat ik tijdens de race ook gelijk deze gedachte had, temeer daar Max zoiets riep als: "What are you guys talking about...". Ik dacht toen wel dat Max ten tijde van zwaargewicht Jonathan niet snel deze woorden zou hebben gebruikt.

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 11:06
  • Beri

    Posts: 7.069

    Het is gewoon duidelijk dat Hamilton over de kerbs van bocht 1 stuiterde en daardoor richting Verstappen kwam. Hamilton zou de bocht gehaald hebben, maar wel in de knoei met Verstappen zijn gekomen als Verstappen niet uitgeweken was. Dus dat Verstappen een evasive action uitvoerde is logisch. Ook zat Verstappen gewoon vanaf bocht 1 tot het moment van uitwijken voor Hamilton.

    Zie ook:
    https://www[PUNT]reddit[PUNT]com/r/formula1/comments/1wfyvgc/lewis_and_max_turn_1_another_angle/

    • + 3
    • 15 sep 2026 - 11:06
    • Wibautstraat

      Posts: 161

      “Beri”

      Stuiterde of niet, Hamilton lag ruim voor max en max sneed de bocht af, punt.

      • + 1
      • 15 sep 2026 - 11:46
    • schwantz34

      Posts: 42.909

      Stuiterde of niet


      Lewis zijn auto stuiterde gewoon hoor, 2 keer zelfs. Sterker nog, Die Ferrari stuiterde zo gigantisch hard dat Lewis een paar bochten later al remproblemen had, en zijn auto een paar rondjes later al helemaal niet meer kon remmen, enhij ham noodgedwongen in de doodlopende Wibautstraat moest parkeeren.

      • + 5
      • 15 sep 2026 - 12:08
    • GILH

      Posts: 1.787

      Lag hij voor op de Apex? Ja.
      Haalde hij de bocht? Ja

      Duidelijk toch.

      Imola, Brazilie, Abu Dhabi daar vond iedereen de regel prachtig. Maar in dit geval..

      • + 0
      • 15 sep 2026 - 13:47
  • gridiron

    Posts: 3.754

    Als de FIA er zich bezig houdt worden ze aangevallen, als de FIA er zich niet mee bezig houdt worden ze ook ook aangevallen.

    • + 0
    • 15 sep 2026 - 12:10
  • MustFeed

    Posts: 10.563

    Dit is duidelijk voorbeeld waar de regel "eerste bij de apex" niet moet worden toegepast. Hamilton was niet aan het verdedigen ten opzichte van Verstappen, Hamilton deed een mislukte inhaalpoging. Zoals nu de regel is kan je de bocht compleet verkeerd aansnijden en vervolgens beter op je concurrent insturen dan ook maar proberen om ruimte te laten. Mocht de ander voor jou uitwijken dan moet die toch de plek teruggeven.

    Wat als Hamilton door het hele veld voorbij was gestoken, moet Verstappen dan maar achter Hamilton aansluiten alleen maar omdat hij absoluut nergens heen kon nadat Hamilton met 4 wielen los van het asfalt de bocht in kwam stuiteren?

    Als je halverwege de bocht volledig langszij zit en bij het uitkomen van de bocht zelfs voor ligt dan is er wat mij betreft de inhaalactie legitiem. Je kan dan niet de coureur gaan straffen die van de baan gebeukt wordt.

    Overigens moet ik bij dit soort situaties ook altijd weer terugdenken aan ronde 1 in Abu Dhabi waar Hamilton volledig achter Verstappen lag, en makkelijk op de baan had kunnen blijven, maar bewust koos om de baan vol af te snijden zodat hij de plek terug kon pakken. Niemand die Hamilton ging vertellen dat dit niet mocht. Op een of andere manier draaien de argumenten bijna altijd zo dat de eindconclusie altijd is dat Verstappen iets verkeerd gedaan heeft.

    Hamilton ging in de fout. Het kan niet kloppen dat Verstappen daarvoor bestraft moet worden.

    • + 6
    • 15 sep 2026 - 12:36

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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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