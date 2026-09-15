Christijan Albers is kritisch op de manier waarop de FIA incidenten zoals die tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton in Madrid beoordeelt. Red Bull besloot zelf dat Verstappen zijn plek moest teruggeven, maar het is niet duidelijk of dit ook naar de wens van de FIA was. Albers vindt wel dat Red Bull goed heeft gehandeld in deze zaak.

Verstappen ging bij de start van de Spaanse Grand Prix wijd in de eerste bocht. Naar eigen zeggen moest hij de bocht afsnijden, omdat hij anders een crash had gehad met Lewis Hamilton. Verstappen was van mening dat hij geen andere keus had, maar Hamilton riep over de boordradio dat de Red Bull-coureur zijn positie moest teruggeven. Verstappen had ondertussen Andrea Kimi Antonelli ingehaald, maar kreeg van zijn team te horen dat hij Hamilton erlangs moest laten. Mopperend liet Verstappen eerst Antonelli gaan om vervolgens aan de vraag van zijn team te voldoen.

Heeft Red Bull juist gehandeld?

Na afloop werd het moment regelmatig besproken. Ook in de Formule 1-podcast van De Telegraaf komt het moment ter sprake. Oud-coureur Albers is kritisch: "Nou, ik ben blij dat Red Bull hun werk goed doet en de FIA zo traag is, waardoor ze ingrijpen. Ik denk dat ze gewoon een goede keuze hebben gemaakt."

Het besluit had grote gevolgen voor Verstappen: "Het was natuurlijk een beetje jammer dat hij Kimi voorbij was gegaan, nadat Kimi een foutje had gemaakt, waardoor hij die plaats ook weer moest teruggeven. Maar ik denk dat dit eigenlijk de beste optie was op dat moment. Er was gewoon geen andere keuze."

Waarom is het zo lastig?

Albers vindt het in deze situatie vooral lastig dat het om interpretatie gaat. Een simpele regel doet volgens hem dan geen recht meer aan wat er aan de hand is: "Op een gegeven moment is er voor beide coureurs wel wat te zeggen. Max heeft de snelheid. Lewis moet echt heel erg hard remmen, omdat Norris anders tegen hem aanrijdt."

"En dan komt die stomme regel weer om de hoek kijken: wie ligt er voor bij de apex? Het slaat eigenlijk nergens op, want anders kan je namelijk nooit inhaalacties hebben. Daar ga je gewoon nooit echt uitkomen."

'Dat is niet helemaal fair'

Het laat zien hoe lastig het is om een besluit te nemen: "Je hebt altijd 50-50. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen blik, maar het probleem is gewoon dat die regels er staan met de apex. Het is gewoon helemaal niet fair. Dit heeft niets met racen te maken."