Volgens Lando Norris klopt er niets van dat sommige coureurs zich meer moeten aanpassen aan de huidige generatie F1-auto's dan anderen. Norris stelt dat dit gewoon bij hun werk hoort, en dat hij daar in ieder geval géén last van heeft. Hij barst van het vertrouwen richting het restant van het seizoen.

Het team van McLaren kende een tegenvallende start van het seizoen, maar in de zomermaanden hebben ze stappen in de juiste richting gezet. Regerend wereldkampioen Norris wist te winnen in Hongarije en Zandvoort en reed een sterke race in Madrid. De Brit lijkt echter kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel, maar hij weigert op te geven. Norris wil de aanval weer gaan openen, en heeft er alle vertrouwen in dat dit hem gaat lukken.

Hoe is het gevoel bij Norris?

Norris komt strijdbaar over, en zal aankomend weekend de aanval gaan openen in Bakoe. In een interview met The Telegraph doet hij daar ook niet geheimzinnig over: "Ja, ik heb hoge verwachtingen voor de rest van het jaar en voor volgend seizoen. Dan staan we qua voorbereiding meer op gelijke voet. Ik bevind me natuurlijk in een goede positie als het aankomt op het uitvinden van hoe je met deze auto's moet rijden."

'Daar ben ik het niet mee eens'

Een veelgehoord verhaal is dat sommige coureurs er veel moeite mee hebben om zich aan te passen aan deze generatie auto's. Ze moeten er anders mee rijden, maar Norris herkent zich niet in dat verhaal: "Ik zie verhalen voorbijkomen dat de auto's beter bij de ene coureur passen dan bij de andere. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is onze taak als coureurs om ons aan te passen. We worden miljoenen betaald om ons aan te passen."

Norris heeft er dan ook geen enkele moeite mee gehad: "Volgens mij is het me dit jaar heel erg goed gelukt om me aan te passen aan een heel andere auto. En ik denk dat ik het daardoor beter heb gedaan dan de meeste andere coureurs."

Titel lijkt uit zicht

Norris kende een lastige start van het seizoen, maar staat inmiddels op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Britse regerend wereldkampioen heeft 186 punten bij elkaar gereden, en heeft een flinke achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur staat op 292 punten.