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Norris rekent af met veelgehoord verhaal over nieuwe F1-wagens

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Norris rekent af met veelgehoord verhaal over nieuwe F1-wagens

Volgens Lando Norris klopt er niets van dat sommige coureurs zich meer moeten aanpassen aan de huidige generatie F1-auto's dan anderen. Norris stelt dat dit gewoon bij hun werk hoort, en dat hij daar in ieder geval géén last van heeft. Hij barst van het vertrouwen richting het restant van het seizoen.

Het team van McLaren kende een tegenvallende start van het seizoen, maar in de zomermaanden hebben ze stappen in de juiste richting gezet. Regerend wereldkampioen Norris wist te winnen in Hongarije en Zandvoort en reed een sterke race in Madrid. De Brit lijkt echter kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel, maar hij weigert op te geven. Norris wil de aanval weer gaan openen, en heeft er alle vertrouwen in dat dit hem gaat lukken.

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Hoe is het gevoel bij Norris?

Norris komt strijdbaar over, en zal aankomend weekend de aanval gaan openen in Bakoe. In een interview met The Telegraph doet hij daar ook niet geheimzinnig over: "Ja, ik heb hoge verwachtingen voor de rest van het jaar en voor volgend seizoen. Dan staan we qua voorbereiding meer op gelijke voet. Ik bevind me natuurlijk in een goede positie als het aankomt op het uitvinden van hoe je met deze auto's moet rijden."

'Daar ben ik het niet mee eens'

Een veelgehoord verhaal is dat sommige coureurs er veel moeite mee hebben om zich aan te passen aan deze generatie auto's. Ze moeten er anders mee rijden, maar Norris herkent zich niet in dat verhaal: "Ik zie verhalen voorbijkomen dat de auto's beter bij de ene coureur passen dan bij de andere. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Het is onze taak als coureurs om ons aan te passen. We worden miljoenen betaald om ons aan te passen."

Norris heeft er dan ook geen enkele moeite mee gehad: "Volgens mij is het me dit jaar heel erg goed gelukt om me aan te passen aan een heel andere auto. En ik denk dat ik het daardoor beter heb gedaan dan de meeste andere coureurs."

Titel lijkt uit zicht

Norris kende een lastige start van het seizoen, maar staat inmiddels op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Britse regerend wereldkampioen heeft 186 punten bij elkaar gereden, en heeft een flinke achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur staat op 292 punten.

F1 Nieuws Lando Norris McLaren

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.616
  • Podiums 49
  • Grand Prix 166
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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