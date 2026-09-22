Autosportfederatie FIA heeft een aantal regelwijzigingen voor de Formule 1 aangekondigd. Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen, maar na een bijeenkomst van de F1 Commission zijn ze officieel goedgekeurd en kan men stappen gaan zetten. Het gaat om een aantal ingrijpende veranderingen.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, en dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. Vooral het feit dat de elektrische componenten een grotere rol hebben gekregen, valt slecht bij veel fans en volgers. Eerder dit jaar werden er al een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, en werd er aangekondigd dat de motorverhoudingen voor de komende jaren gaan veranderen. Dat betekent dat de invloed van de elektrische componenten kleiner wordt, en de verbrandingsmotor weer belangrijker wordt.

Wat gaat er gebeuren met de raceafstand?

Eerder lekte al uit dat dit ervoor zou gaan zorgen dat de Grands Prix in 2027 korter worden. Tijdens de vergadering van de F1 Commission in Londen werd besloten om de totale raceafstand te verkorten van 305 kilometer naar 290 kilometer. In de praktijk betekent dit dat een race twee of drie rondjes korter zal zijn. Dit betekent dat de brandstoftank niet hoeft te worden vergroot, wat op de kosten zou drukken als dit wel moest gebeuren.

De FIA, de F1-top en de teams hebben ook besloten om de maximale raceduur van drie uur, inclusief onderbrekingen, te schrappen. Vanaf volgend jaar gaat er geen klok meer meelopen als de race stilligt door een incident of een regenbui. Dit moet ervoor zorgen dat de fans zoveel mogelijk actie kunnen zien. De race zelf zal wel maximaal twee uur blijven duren. Verder is er ook besloten om een grotere flexibiliteit te creëren om vrije trainingen te verlengen bij lange onderbrekingen.

Meer vrijheid

Het derde punt waar een besluit over is genomen, heeft te maken met de versnellingsbak. Men heeft op aanraden van de Sporting Advisory Committee besloten om de homologatie voor de versnellingsbakken te schrappen. Deze nieuwe regel gaat vanaf volgend jaar in, en moet ervoor zorgen dat er meer ontwikkelingsvrijheid is voor de teams.