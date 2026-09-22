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FIA kondigt grote F1-regelwijzigingen aan

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FIA kondigt grote F1-regelwijzigingen aan

Autosportfederatie FIA heeft een aantal regelwijzigingen voor de Formule 1 aangekondigd. Deze veranderingen komen niet uit de lucht vallen, maar na een bijeenkomst van de F1 Commission zijn ze officieel goedgekeurd en kan men stappen gaan zetten. Het gaat om een aantal ingrijpende veranderingen.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe motorregels in de Formule 1, en dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. Vooral het feit dat de elektrische componenten een grotere rol hebben gekregen, valt slecht bij veel fans en volgers. Eerder dit jaar werden er al een aantal kleine veranderingen doorgevoerd, en werd er aangekondigd dat de motorverhoudingen voor de komende jaren gaan veranderen. Dat betekent dat de invloed van de elektrische componenten kleiner wordt, en de verbrandingsmotor weer belangrijker wordt.

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Wat gaat er gebeuren met de raceafstand?

Eerder lekte al uit dat dit ervoor zou gaan zorgen dat de Grands Prix in 2027 korter worden. Tijdens de vergadering van de F1 Commission in Londen werd besloten om de totale raceafstand te verkorten van 305 kilometer naar 290 kilometer. In de praktijk betekent dit dat een race twee of drie rondjes korter zal zijn. Dit betekent dat de brandstoftank niet hoeft te worden vergroot, wat op de kosten zou drukken als dit wel moest gebeuren.

De FIA, de F1-top en de teams hebben ook besloten om de maximale raceduur van drie uur, inclusief onderbrekingen, te schrappen. Vanaf volgend jaar gaat er geen klok meer meelopen als de race stilligt door een incident of een regenbui. Dit moet ervoor zorgen dat de fans zoveel mogelijk actie kunnen zien. De race zelf zal wel maximaal twee uur blijven duren. Verder is er ook besloten om een grotere flexibiliteit te creëren om vrije trainingen te verlengen bij lange onderbrekingen.

Meer vrijheid

Het derde punt waar een besluit over is genomen, heeft te maken met de versnellingsbak. Men heeft op aanraden van de Sporting Advisory Committee besloten om de homologatie voor de versnellingsbakken te schrappen. Deze nieuwe regel gaat vanaf volgend jaar in, en moet ervoor zorgen dat er meer ontwikkelingsvrijheid is voor de teams.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.239

Al jaren precies afgestemd op de race, 8 flessen bier drinken en de laatste slok als de eerste wagen over de finish komt.
Nou moet ik er weer jaren over doen om het nieuwe format onder de knie te krijgen....met dank aan de FIA!

  • 2
  • 22 sep 2026 - 11:17
F1 Nieuws

Reacties (5)

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  • The Wolf

    Posts: 1.547

    kortere raceduur is minder slapen op de bank, balen....

    • + 1
    • 22 sep 2026 - 10:44
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.238

    Al jaren precies afgestemd op de race, 8 flessen bier drinken en de laatste slok als de eerste wagen over de finish komt.
    Nou moet ik er weer jaren over doen om het nieuwe format onder de knie te krijgen....met dank aan de FIA!

    • + 2
    • 22 sep 2026 - 11:17
    • The Wolf

      Posts: 1.547

      sinds ze met die batterij bakken rijden ben ik van ellende meer gaan drinken, en nu korten ze de race ook nog in, betekend dat ik sneller moet zuipen om toch aan de juiste hoeveelheid bier te komen, minder alcohol is immers geen optie...

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 11:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.238

      En dan na de race met zoveel alcohol in je nek in slaap vallen en na 'n uurtje of 4 sjagerijnig wakker worden.
      Ziehier hoe de F1 middag eruit ziet in huize Ouw!

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 11:52
    • schwantz34

      Posts: 42.967

      Door het inkorten van de races heb je wel meer tijd om porno te kijken Ouw

      Elk nadeel heb zijn voordeel!

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 12:17

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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