Red Bull heeft laten weten dat Isack Hadjar weer terugkeert in Azerbeidzjan. De Franse coureur moest de afgelopen drie Grands Prix aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure. Nu is hij voldoende hersteld om weer achter het stuur te kruipen.

Hadjar raakte aan het einde van de zomerstop geblesseerd aan zijn pols tijdens een training. Hierdoor kon hij niet deelnemen aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort, waarna hij ook niet kon rijden in Italië en Madrid. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda bij Racing Bulls.

Wat is de situatie?

Red Bull laat nu weten dat Hadjar weer fit is en aankomende donderdag weer plaats zal nemen achter het stuur in Bakoe. Hij zal dan weer gaan rijden tijdens de vrije trainingen, en lijkt fit genoeg te zijn voor de rest van het raceweekend. Red Bull meldt in een persbericht dat Hadjar volledig is hersteld van zijn blessure en dat hij gewoon weer kan rijden. Daarnaast bedanken ze Lawson voor zijn harde werk in de afgelopen drie Grands Prix naast Max Verstappen.

Lawson keert weer terug naar Racing Bulls, en dat betekent ook dat Tsunoda vanaf dit weekend weer vanaf de zijlijn zal toekijken. De Japanner is dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams, en mocht dus instappen in de afgelopen drie raceweekenden.

Lange afwezigheid

Voor Hadjar wordt het zijn eerste sessie sinds de Hongaarse Grand Prix voor de zomerstop. De Fransman kende een goede eerste seizoenshelft, waar hij Max Verstappen opvallend goed kon bijhouden. Hadjars hoogtepunt was de derde plaats in de Grand Prix van Monaco. Hij leek deze podiumplaats te verliezen, maar na een spraakmakende FIA-zaak mocht hij de derde plek behouden. Hadjar gaat nu weer jagen op topprestaties en staat momenteel op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 71 WK-punten achter zijn naam.