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Red Bull kondigt comeback van Hadjar aan

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Red Bull kondigt comeback van Hadjar aan

Red Bull heeft laten weten dat Isack Hadjar weer terugkeert in Azerbeidzjan. De Franse coureur moest de afgelopen drie Grands Prix aan zich voorbij laten gaan vanwege een polsblessure. Nu is hij voldoende hersteld om weer achter het stuur te kruipen.

Hadjar raakte aan het einde van de zomerstop geblesseerd aan zijn pols tijdens een training. Hierdoor kon hij niet deelnemen aan de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort, waarna hij ook niet kon rijden in Italië en Madrid. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die op zijn beurt werd vervangen door Yuki Tsunoda bij Racing Bulls.

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Wat is de situatie?

Red Bull laat nu weten dat Hadjar weer fit is en aankomende donderdag weer plaats zal nemen achter het stuur in Bakoe. Hij zal dan weer gaan rijden tijdens de vrije trainingen, en lijkt fit genoeg te zijn voor de rest van het raceweekend. Red Bull meldt in een persbericht dat Hadjar volledig is hersteld van zijn blessure en dat hij gewoon weer kan rijden. Daarnaast bedanken ze Lawson voor zijn harde werk in de afgelopen drie Grands Prix naast Max Verstappen.

Lawson keert weer terug naar Racing Bulls, en dat betekent ook dat Tsunoda vanaf dit weekend weer vanaf de zijlijn zal toekijken. De Japanner is dit jaar de reservecoureur van de Red Bull-teams, en mocht dus instappen in de afgelopen drie raceweekenden.

Lange afwezigheid

Voor Hadjar wordt het zijn eerste sessie sinds de Hongaarse Grand Prix voor de zomerstop. De Fransman kende een goede eerste seizoenshelft, waar hij Max Verstappen opvallend goed kon bijhouden. Hadjars hoogtepunt was de derde plaats in de Grand Prix van Monaco. Hij leek deze podiumplaats te verliezen, maar na een spraakmakende FIA-zaak mocht hij de derde plek behouden. Hadjar gaat nu weer jagen op topprestaties en staat momenteel op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap met 71 WK-punten achter zijn naam.

Need5Speed

Posts: 4.551

Daar draait hij zijn hand niet voor om. Het is goed dat Red Bull de vinger aan de pols houdt maar als Isack zijn poot stijf houdt komt alles goed.

  • 3
  • 22 sep 2026 - 10:26
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2026

Reacties (12)

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  • snailer

    Posts: 34.862

    Beste circuit om terug te komen. Er is amper verschil te maken. Alles recht zo die gaat, af en toe wat haakse bochten. Alleen een klein stukje door de oude stad. En zelfs daar liggen de race lijnen vrij vast. Ook nog eens goed voor de banden.

    • + 2
    • 22 sep 2026 - 10:11
    • Need5Speed

      Posts: 4.551

      Daar draait hij zijn hand niet voor om. Het is goed dat Red Bull de vinger aan de pols houdt maar als Isack zijn poot stijf houdt komt alles goed.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 10:26
    • Joeppp

      Posts: 8.827

      Het is een rot circuit helemaal het stuk na de oude binnenstad richting het lange rechte stuk. Bochten die naar beneden en rechts vallen terwijl je links af moet. Het lijkt een makkelijke baan maar het is echt een draak van een circuit om op te rijden zeg ik met mijn playstation ervaring.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 11:17
    • snailer

      Posts: 34.862

      "Bochten die naar beneden en rechts vallen terwijl je links af moet."

      Zoals gezegd. Vrij vaste lijnen.... In races verliest de auto er achter bij gelijkwaardigheid tijd.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 12:33
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.268

    "Red Bull laat nu weten dat Hadjar weer fit is en aankomende donderdag weer plaats zal nemen achter het stuur in Bakoe. Hij zal dan weer gaan rijden tijdens de vrije trainingen"

    Tijdverschil met Bakoe wel heul erg groot

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 10:30
    • Kampsie

      Posts: 1.731

      Huh?

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 10:31
    • koppie toe

      Posts: 5.606

      Denk dat je iets gemist hebt.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 10:43
    • Need5Speed

      Posts: 4.551

      Alles is een dag eerder, ook de race vanwege een speciale dag in Azerbeidzjan zondag.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 10:47
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.268

      My bad

      Dank voor de milde correcties 😉

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 11:34
    • koppie toe

      Posts: 5.606

      We kunnen het wel @Viggen.
      Zonnesteek periode is wel voorbij denk ik.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 12:32
    • The Wolf

      Posts: 1.550

      huh? oprecht finaal gemist.... zo zie je maar, iedere dag word je wijzer op gpvandaag

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 15:04
    • Larry Perkins

      Posts: 67.972

      De stewards hebben je een reprimande gegeven en een voorwaardelijke gridpenalty van drie plaatsen @ViggenneggiV...

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 16:10

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
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Williams
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 119
  • Podiums 1
  • Grand Prix 35
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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