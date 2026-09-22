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Mercedes vreest voor Red Bull in Bakoe

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Mercedes vreest voor Red Bull in Bakoe

Bij het team van Mercedes maken ze zich een beetje zorgen over Red Bull. Ze denken dat de Oostenrijkse renstal aankomend weekend in Azerbeidzjan goed voor de dag kan komen, want volgens Andrew Shovlin hebben ze een troef in handen die ze bij Mercedes ook hebben.

Na een vrij weekendje gaat het Formule 1-seizoen aankomende zaterdag verder met de Azerbeidzjaanse Grand Prix in de straten van Bakoe. Het circuit zorgt meestal voor spectaculaire races vol met verrassingen, en het is dan ook de vraag hoe het dit weekend gaat uitpakken. Het team van Mercedes wist in Monza en Madrid te winnen met Andrea Kimi Antonelli, maar daar hadden ze wel geluk met problemen van andere teams.

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Hoe is het gevoel bij Mercedes?

Bij Mercedes reizen ze met een goed gevoel af naar Bakoe, zo stelt trackside engineering director Andrew Shovlin in de Silver Arrows Radioshow: "Ik denk dat als we Monza niet hadden gehad, we weer zouden zeggen: 'Bakoe, we hebben al een tijdje geen updates meegenomen. Dat wordt een lastig circuit voor ons!'"

'Red Bull kan dat ook'

Volgens Shovlin moet Mercedes ook rekening houden met Red Bull, dat heeft aangetoond op dit soort circuits te kunnen presteren: "Ik denk dat het feit dat we hebben laten zien dat onze auto goed werkt op circuits waar weinig downforce nodig is, belangrijk is. We hebben een heel efficiënte auto en we zijn sterk op de rechte stukken. Red Bull is daar redelijk vergelijkbaar in."

"Alhoewel dat natuurlijk niet het enige is wat je in Bakoe nodig hebt, denk ik dat je met die eigenschap in ieder geval wel een goede kans maakt. Vervolgens moeten we het voor elkaar krijgen in het meer bochtige en kronkelige gedeelte van de baan bij het kasteel en die andere bochten."

Mercedes wil vechten

Bij Mercedes willen ze in ieder geval de strijd vol aangaan: "We kijken ernaar uit. George is daar in het verleden best goed geweest, en Kimi kent het circuit inmiddels ook best goed; dit is immers niet zijn eerste jaar. Hopelijk verkeren we in een positie waarin we om de zege kunnen gaan vechten."

Wingleader

Posts: 3.460

Baku is voor de auto met de sterkste PU en dat is Mercedes.

  • 5
  • 22 sep 2026 - 09:18
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2026

Reacties (13)

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  • shakedown

    Posts: 2.040

    Eeehm Mercedes lijkt altijd meer energie te kunnen gebruiken dan elk ander team. Op lange stukken zie je de Mercedes minder terug zakken in snelheid dan de andere teams...

    En wat is ook alweer het enige bestaansrecht van Baku? 2.2 kilometer vol gas... en na 800 meter zie en hoor jemalle auto's terug zakken in snelheid. En het lijkt alsof Mercedes dan misschien 10% terug zakt terwijl de rest 15% terugzakt.

    Nee, dit wordt een race zonder gevaar van andere teams voor Mercedes.

    En een race waarbij we geen lange cockpit views gaan krijgen na bocht 16...

    • + 3
    • 22 sep 2026 - 09:06
    • RonHymer

      Posts: 394

      Zoals zon beetje elk circuit dus. Tenzij er aduo metingen gaande zijn, dan zijn andere teams sneller.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 10:39
  • Wingleader

    Posts: 3.460

    Baku is voor de auto met de sterkste PU en dat is Mercedes.

    • + 5
    • 22 sep 2026 - 09:18
    • HarryLam

      Posts: 5.738

      Beste accu en energieterugwinning.

      • + 1
      • 22 sep 2026 - 10:51
    • SennaS

      Posts: 12.664

      Fia hun metingen wijzen iets anders.

      • + 2
      • 22 sep 2026 - 12:08
    • Wingleader

      Posts: 3.460

      FIA meting gaan over de ICE niet over de PU.

      • + 3
      • 22 sep 2026 - 12:35
  • Flexwing

    Posts: 589

    Beste batterij wint

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 10:14
    • Schumi86

      Posts: 668

      Yep mercedes dus, voor Max deze keer P6.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 10:18
    • SennaS

      Posts: 12.664

      Of de beste PU.

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 12:09
    • SennaS

      Posts: 12.664

      In combinatie met beste coureur

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 12:09
  • SennaS

    Posts: 12.664

    Die rbr is zo slecht nog niet als wordt gesuggereerd door een hoek.
    Zie wat bv nieuwkomer Lawson uit deze auto haalt dan is dat bewonderenswaardig, zit meestal een paar tienden van Max in de quali. Max heeft meer racecraft en consistentie.
    Op een power circuit kan rbr goed voor de dag komen. Wellicht de 1e overwinning dit jaar.

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 12:07
  • gridiron

    Posts: 3.777

    Ik heb een vermoeden dat we in Bakoe weinig on-board beelden gaan zien als ze halfweg het lange stuk zitten

    • + 0
    • 22 sep 2026 - 17:36
    • schwantz34

      Posts: 42.973

      Ik denk op de kop af precies 0,0 om precies te zijn...

      • + 0
      • 22 sep 2026 - 18:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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