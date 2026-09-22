Bij het team van Mercedes maken ze zich een beetje zorgen over Red Bull. Ze denken dat de Oostenrijkse renstal aankomend weekend in Azerbeidzjan goed voor de dag kan komen, want volgens Andrew Shovlin hebben ze een troef in handen die ze bij Mercedes ook hebben.

Na een vrij weekendje gaat het Formule 1-seizoen aankomende zaterdag verder met de Azerbeidzjaanse Grand Prix in de straten van Bakoe. Het circuit zorgt meestal voor spectaculaire races vol met verrassingen, en het is dan ook de vraag hoe het dit weekend gaat uitpakken. Het team van Mercedes wist in Monza en Madrid te winnen met Andrea Kimi Antonelli, maar daar hadden ze wel geluk met problemen van andere teams.

Hoe is het gevoel bij Mercedes?

Bij Mercedes reizen ze met een goed gevoel af naar Bakoe, zo stelt trackside engineering director Andrew Shovlin in de Silver Arrows Radioshow: "Ik denk dat als we Monza niet hadden gehad, we weer zouden zeggen: 'Bakoe, we hebben al een tijdje geen updates meegenomen. Dat wordt een lastig circuit voor ons!'"

'Red Bull kan dat ook'

Volgens Shovlin moet Mercedes ook rekening houden met Red Bull, dat heeft aangetoond op dit soort circuits te kunnen presteren: "Ik denk dat het feit dat we hebben laten zien dat onze auto goed werkt op circuits waar weinig downforce nodig is, belangrijk is. We hebben een heel efficiënte auto en we zijn sterk op de rechte stukken. Red Bull is daar redelijk vergelijkbaar in."

"Alhoewel dat natuurlijk niet het enige is wat je in Bakoe nodig hebt, denk ik dat je met die eigenschap in ieder geval wel een goede kans maakt. Vervolgens moeten we het voor elkaar krijgen in het meer bochtige en kronkelige gedeelte van de baan bij het kasteel en die andere bochten."

Mercedes wil vechten

Bij Mercedes willen ze in ieder geval de strijd vol aangaan: "We kijken ernaar uit. George is daar in het verleden best goed geweest, en Kimi kent het circuit inmiddels ook best goed; dit is immers niet zijn eerste jaar. Hopelijk verkeren we in een positie waarin we om de zege kunnen gaan vechten."