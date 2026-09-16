De Madring kreeg tijdens het eerste Grand Prix-weekend in Madrid de nodige kritiek te verwerken, maar Laurent Mekies kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De Red Bull-teambaas ziet ondanks de beperkte inhaalmogelijkheden veel potentie in het nieuwe circuit. Volgens de Fransman heeft Madrid alles in huis om uit te groeien tot een iconische Formule 1-race.

Het circuit lag al voor de opening onder een vergrootglas. Er waren twijfels over de bouw en tijdens eerdere tests werden bovendien zorgen geuit over de veiligheid. Tijdens de Grand Prix bleven grote incidenten gelukkig uit, maar het spektakel op de baan viel tegen. Max Verstappen noemde de Madring vooraf zelfs een 'car killer' en sprak na afloop opnieuw zijn zorgen uit over het inhalen.

Mekies ziet ondanks kritiek 'ongelooflijke' Madring

Toch is Mekies een stuk positiever over de toekomst van de Madring. "Ik denk dat dit echt een circuit voor coureurs is. Daar zijn we bij Red Bull heel blij mee, want we geloven dat we met een aantal zeer goede coureurs rijden", vertelt de Fransman aan MARCA. "Madrid heeft het eerlijk gezegd ongelooflijk goed gedaan. Je merkt dat al voordat je überhaupt naar de lay-out van het circuit kijkt."

Vooral de uitstraling van het evenement heeft indruk gemaakt op Mekies. "Wanneer je de paddock binnenloopt en de locatie ziet, besef je meteen hoe groot dit evenement is. Het had zomaar een normale Europese race kunnen zijn, maar dat is het absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat dit een iconische Grand Prix kan worden." Daarmee kijkt Mekies verder dan alleen het racen op de baan.

'Alles in huis om iconische Grand Prix te worden'

Ook over het circuit zelf is Mekies enthousiast. De Red Bull-teambaas wijst erop dat de Madring veel verschillende soorten bochten bevat. "Het circuit is ongelooflijk. Je rijdt tussen de muren en krijgt allerlei soorten bochten voorgeschoteld: langzaam, middelmatig en snel, maar ook chicanes, lange en korte bochten. Het is een geweldig circuit."

De beperkte inhaalmogelijkheden veranderen volgens Mekies niets aan zijn enthousiasme. De Grand Prix werd uiteindelijk grotendeels een optocht, al liet Liam Lawson met een fraaie inhaalactie op Franco Colapinto zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Verstappen eindigde als tweede achter Kimi Antonelli en grapte na afloop dat hij wel mee wilde helpen aan het herontwerpen van de baan. Mekies ziet echter vooral potentie: "Of er nu veel wordt ingehaald of niet, ik denk dat dit circuit alles in zich heeft om uit te groeien tot een echt iconische Grand Prix op de Formule 1-kalender."