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Red Bull lijnrecht tegenover Verstappen in Madring-discussie

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Red Bull lijnrecht tegenover Verstappen in Madring-discussie

De Madring kreeg tijdens het eerste Grand Prix-weekend in Madrid de nodige kritiek te verwerken, maar Laurent Mekies kijkt met vertrouwen naar de toekomst. De Red Bull-teambaas ziet ondanks de beperkte inhaalmogelijkheden veel potentie in het nieuwe circuit. Volgens de Fransman heeft Madrid alles in huis om uit te groeien tot een iconische Formule 1-race.

Het circuit lag al voor de opening onder een vergrootglas. Er waren twijfels over de bouw en tijdens eerdere tests werden bovendien zorgen geuit over de veiligheid. Tijdens de Grand Prix bleven grote incidenten gelukkig uit, maar het spektakel op de baan viel tegen. Max Verstappen noemde de Madring vooraf zelfs een 'car killer' en sprak na afloop opnieuw zijn zorgen uit over het inhalen.

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Mekies ziet ondanks kritiek 'ongelooflijke' Madring

Toch is Mekies een stuk positiever over de toekomst van de Madring. "Ik denk dat dit echt een circuit voor coureurs is. Daar zijn we bij Red Bull heel blij mee, want we geloven dat we met een aantal zeer goede coureurs rijden", vertelt de Fransman aan MARCA. "Madrid heeft het eerlijk gezegd ongelooflijk goed gedaan. Je merkt dat al voordat je überhaupt naar de lay-out van het circuit kijkt."

Vooral de uitstraling van het evenement heeft indruk gemaakt op Mekies. "Wanneer je de paddock binnenloopt en de locatie ziet, besef je meteen hoe groot dit evenement is. Het had zomaar een normale Europese race kunnen zijn, maar dat is het absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat dit een iconische Grand Prix kan worden." Daarmee kijkt Mekies verder dan alleen het racen op de baan.

'Alles in huis om iconische Grand Prix te worden'

Ook over het circuit zelf is Mekies enthousiast. De Red Bull-teambaas wijst erop dat de Madring veel verschillende soorten bochten bevat. "Het circuit is ongelooflijk. Je rijdt tussen de muren en krijgt allerlei soorten bochten voorgeschoteld: langzaam, middelmatig en snel, maar ook chicanes, lange en korte bochten. Het is een geweldig circuit."

De beperkte inhaalmogelijkheden veranderen volgens Mekies niets aan zijn enthousiasme. De Grand Prix werd uiteindelijk grotendeels een optocht, al liet Liam Lawson met een fraaie inhaalactie op Franco Colapinto zien dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. Verstappen eindigde als tweede achter Kimi Antonelli en grapte na afloop dat hij wel mee wilde helpen aan het herontwerpen van de baan. Mekies ziet echter vooral potentie: "Of er nu veel wordt ingehaald of niet, ik denk dat dit circuit alles in zich heeft om uit te groeien tot een echt iconische Grand Prix op de Formule 1-kalender."

Joeppp

Posts: 8.817

Nee, deze baan heeft niks in zich om iconisch te worden. Het is een saaie omgeving en geen baan voor inhaalacties. Dit is een baan als Miami ,Las Vegas, Valencia en Detroit ( om er maar 1 in te gooien) die ook helemaal niks toevoegen of voegten. Een iconische baan is Spa en die gaat van de kalend... [Lees verder]

  • 3
  • 16 sep 2026 - 15:17
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Patrace

    Posts: 6.930

    Het positieve is dat er ruimte is om het circuit aan te passen en de remzones te verbeteren. Misschien dat het dan ook op de baan leuker wordt en wij wel mooie races te zien krijgen. Want wat het nu is, gaat nooit een iconisch circuit worden.

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 15:05
  • Joeppp

    Posts: 8.817

    Nee, deze baan heeft niks in zich om iconisch te worden. Het is een saaie omgeving en geen baan voor inhaalacties. Dit is een baan als Miami ,Las Vegas, Valencia en Detroit ( om er maar 1 in te gooien) die ook helemaal niks toevoegen of voegten. Een iconische baan is Spa en die gaat van de kalender af. Inmiddels bestaat het wk uit zandbakraces op niks zeggende bannen, gelukkig houdt Iran ook van racen en hebben we er dit jaar minder van: elk nadeel heb zijn voordeel, Amerikaanse stratencircuits en worden in Europa de goede gp's vervangen door inelkaar geknutselde rommel banen. Blijven er een paar races per jaar over om voor thuis te blijven zoals Monza, Suzuka en Silverstone blijken daar de batterijen niet genoeg capaciteit te hebben waardoor het een race wordt wie kan het beste zo vroeg mogelijk van zijn gas. Ja de Formule1 gaat lekker.

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 15:17
  • schwantz34

    Posts: 42.925

    Carlos Sainz was als Madrileen in hart en nieren aangesteld als ambassadeur om deze race te promoten, en was vooraf vol lof over de lay out en voorzag dat we hier een toprace zouden krijgen omdat er volop inhaalmogelijkheden zouden zijn.

    Dus ik begin die woorden van James Vowles over Sainz, dat hij de beste feedback geeft van alle coureurs van het hele veld, steeds beter te begrijpen.

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 15:19
  • Need5Speed

    Posts: 4.526

    Het is een circuit voor coureurs behalve als ze elkaar tegenkomen want dan is het treintje rijden. Net als Suzuka, Zandvoort en Monaco. Maar dan zonder de historie.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 15:24
  • Pietje Bell

    Posts: 36.745

    Hier ook nog maar een keer.

    RBR is een uur geleden begonnen met beelden van het gebeuren te tonen op hun
    story. Ik verwacht veel beelden aangezien het enkel op Disney+ en ESPN te zien is,
    wat heel veel race liefhebbers niet hebben.

    urlr.me/aJsa7h

    Uiteraard is elk fragment slechts 24 uur te bekijken na het posten.

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 15:27
  • shakedown

    Posts: 2.021

    Sportiviteit vs marketing....

    • + 0
    • 16 sep 2026 - 15:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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