Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd wat er voor nodig was om het contract van Max Verstappen te verlengen. De viervoudig wereldkampioen tekende recent bij tot en met 2030, en dat kwam voor veel mensen als een verrassing. Voor Mekies was het geen verrassing, en hij is zeer lovend over zijn superster.

Verstappens toekomst was maandenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De tegenvallende prestaties van Red Bull en de nieuwe motorregels zorgden ervoor dat er steeds meer verhalen over Verstappen rondgingen. Hij besloot echter om zijn contract te verlengen, en sprak zijn vertrouwen in het team uit. Voor Verstappen voelt Red Bull als een soort tweede familie, en hij wil er alles aan doen om het team weer terug naar de top te brengen.

Waarom tekende Verstappen een nieuw contract?

Bij Red Bull zijn ze heel erg blij met Verstappen, zo maakt ook teambaas Laurent Mekies duidelijk. In een interview met het Spaanse Marca wordt Mekies gevraagd wat ze moesten doen om Verstappen te overtuigen: "Laat ik je iets vertellen: vanaf de eerste gesprekken was Max heel erg duidelijk dat hij bij het team wilde blijven. Elke keer, van de eerste tot de laatste ontmoeting, tot we tekenden. Hij zei steeds: 'Ik wil bij het team blijven'. Hij wil blijven, maar hij had ook de verantwoordelijkheid om te beoordelen welk team hem de beste kans zou geven om te winnen. Daar zijn we voor, om te winnen."

'Dat is een grote verantwoordelijkheid'

Dat Verstappen bij Red Bull blijft, is volgens Mekies heel erg mooi voor het team: "We zijn hem heel erg dankbaar dat hij ons blijft vertrouwen. We beschouwen dat vertrouwen als een grote verantwoordelijkheid en we willen hem een pakket bieden waarmee hij kan vechten voor zeges en wereldtitels. In die geest accepteren wij dat dan ook!"

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor Red Bull Racing en veroverde in de afgelopen jaren vier wereldtitels. Momenteel staat hij op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 145 punten.