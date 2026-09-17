user icon
icon

Mekies onthult wat Red Bull moest doen om Verstappen te behouden

<< Naar nieuwsoverzicht
Mekies onthult wat Red Bull moest doen om Verstappen te behouden

Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft uitgelegd wat er voor nodig was om het contract van Max Verstappen te verlengen. De viervoudig wereldkampioen tekende recent bij tot en met 2030, en dat kwam voor veel mensen als een verrassing. Voor Mekies was het geen verrassing, en hij is zeer lovend over zijn superster.

Verstappens toekomst was maandenlang het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De tegenvallende prestaties van Red Bull en de nieuwe motorregels zorgden ervoor dat er steeds meer verhalen over Verstappen rondgingen. Hij besloot echter om zijn contract te verlengen, en sprak zijn vertrouwen in het team uit. Voor Verstappen voelt Red Bull als een soort tweede familie, en hij wil er alles aan doen om het team weer terug naar de top te brengen.

Meer over Red Bull Racing Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

Waarom tekende Verstappen een nieuw contract?

Bij Red Bull zijn ze heel erg blij met Verstappen, zo maakt ook teambaas Laurent Mekies duidelijk. In een interview met het Spaanse Marca wordt Mekies gevraagd wat ze moesten doen om Verstappen te overtuigen: "Laat ik je iets vertellen: vanaf de eerste gesprekken was Max heel erg duidelijk dat hij bij het team wilde blijven. Elke keer, van de eerste tot de laatste ontmoeting, tot we tekenden. Hij zei steeds: 'Ik wil bij het team blijven'. Hij wil blijven, maar hij had ook de verantwoordelijkheid om te beoordelen welk team hem de beste kans zou geven om te winnen. Daar zijn we voor, om te winnen."

'Dat is een grote verantwoordelijkheid'

Dat Verstappen bij Red Bull blijft, is volgens Mekies heel erg mooi voor het team: "We zijn hem heel erg dankbaar dat hij ons blijft vertrouwen. We beschouwen dat vertrouwen als een grote verantwoordelijkheid en we willen hem een pakket bieden waarmee hij kan vechten voor zeges en wereldtitels. In die geest accepteren wij dat dan ook!"

Verstappen rijdt al sinds 2016 voor Red Bull Racing en veroverde in de afgelopen jaren vier wereldtitels. Momenteel staat hij op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 145 punten.

Larry Perkins

Posts: 67.885

Goed doorgevraagd van het Spaanse Marca, normaal gesproken krijg je nooit zoveel inside information...

  • 5
  • 17 sep 2026 - 08:24
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 67.882

    Goed doorgevraagd van het Spaanse Marca, normaal gesproken krijg je nooit zoveel inside information...

    • + 5
    • 17 sep 2026 - 08:24
    • Sander

      Posts: 2.038

      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'
      'Ik wil bij het team blijven'

      Weet je het zeker?
      'Ik wil bij het team blijven'

      Ok.

      • + 2
      • 17 sep 2026 - 08:43
  • Edgar

    Posts: 1.785

    Wat een onzin artikel, niveautje schoolkrant,, man man man....

    • + 3
    • 17 sep 2026 - 09:33
    • Larry Perkins

      Posts: 67.882

      Bwoah, nou, bij mij stond er vroeger nooit iets over de Formule 1 in de schoolkrant. Was het maar waar, dan had ik de schoolkrant wel eens gelezen.
      Sterker nog, dan had ik vast wel geleerd om überhaupt te lezen...

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 09:45
    • skibeest

      Posts: 2.172

      @Larry: blijkbaar heb je dat later toch per ongeluk een beetje geleerd anders had je niet op deze reactie kunnen reageren

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 10:36
    • butch3225

      Posts: 110

      Nou wij hadden in onze schoolkrant echte sappige stukjes over docenten en concierges......... Prive of story waardig.... maar zeker boven dit niveau ( zelfs AI onwaardig )

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 10:41
    • Larry Perkins

      Posts: 67.882

      Eén van mijn employés leest mij de stukken voor @skibeest. Zij heeft een zachte, zwoele Vlaamse stem, dus laat ik haar soms ook gewoon een pagina uit een tv-gids voorlezen...

      • + 0
      • 17 sep 2026 - 10:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.191

    "Mekies onthult wat Red Bull moest doen om Verstappen te behouden".

    Dat was niet zo heeeeel moeilijk...'n grooooooote zak geld natuurlijk.

    Oh nee wacht....Max gaat niet voor de munten.....die wil alleen maar race.

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 09:49
    • butch3225

      Posts: 110

      Van teveel munt ga je aan de race klopt

      • + 2
      • 17 sep 2026 - 10:42

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar