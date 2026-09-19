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Verstappen en Lambiase zorgen voor hilariteit met boordradio

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Verstappen en Lambiase zorgen voor hilariteit met boordradio

Peter Windsor kan met enige regelmaat smakelijk lachen om de boordradio van Max Verstappen en Gianpiero Lambiase. De samenwerking tussen de Nederlander en zijn race-engineer levert al jaren felle en gevatte gesprekken op. Toch heeft Windsor vooral een ander aspect van de communicatie over de boordradio op de korrel.

De Britse journalist vraagt zich af hoe ver Formule 1-teams gaan tijdens hun simulatortrainingen. Coureurs kunnen tegenwoordig voorafgaand aan een raceweekend al uitgebreid oefenen met de verwachte omstandigheden. Volgens Windsor wordt daarbij ook aandacht besteed aan de manier waarop een coureur met zijn engineer communiceert.

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Windsor onthult geheimen van simulatortraining

"Ik denk dat ze daar inderdaad mee oefenen. Voor zover ik weet proberen de teams de simulatie zo realistisch mogelijk te maken", vertelt Windsor tijdens een livestream op zijn YouTube-kanaal. "Ook de gesprekken met de engineer worden nagebootst. Ze oefenen met bepaalde zinnen, codewoorden en andere communicatie. Zelfs de verwachte temperaturen worden meegenomen."

Volgens Windsor gaat de nabootsing nog verder. "De coureurs zitten bijvoorbeeld ook in de juiste overall. Ze proberen alles zo goed mogelijk te simuleren", legt de 74-jarige journalist uit. Wel komt hij later enigszins terug op zijn stellige antwoord. "Misschien doet niet iedereen dit, maar ik denk dat de meeste teams het wel proberen. Hoe ze dat precies doen met motorgeluid en eventuele storingen op de radio, is een ander verhaal. Misschien bouwen ze zelfs wat ruis in om het realistischer te maken."

Dat laatste brengt Windsor direct bij Verstappen en Lambiase. Het duo werkt inmiddels al tien seizoenen samen en heeft door de jaren heen een opvallende band opgebouwd. Hun boordradiogesprekken zijn regelmatig fel, maar leveren ook de nodige humor op. Windsor wijst daarbij op een opvallend verschil tussen beide stemmen.

'Je kunt echt geen woord verstaan'

"Lachwekkend vind ik het soms wanneer Max met GP praat. GP vraagt dan bijvoorbeeld hoe de balans van de auto is of dat hij iets wil veranderen. Je hoort Max vervolgens antwoorden, maar het geluid is zo gedempt of onduidelijk dat je er werkelijk niets van begrijpt", vertelt Windsor.

Vooral de reactie van Lambiase kan vervolgens voor hilariteit zorgen. "GP zegt dan gewoon: 'copy that'. Dan vraag ik me altijd af naar welk kanaal hij luistert", lacht de Brit. "Het is in ieder geval duidelijk dat hij naar iets anders luistert dan het kanaal dat wij horen."

Verstappen en Lambiase staan al jaren bekend om hun bijzondere samenwerking. De twee worden vanwege hun soms verhitte boordradiogesprekken zelfs geregeld gekscherend als een getrouwd stel omschreven. Volgens Windsor bewijst juist de gebrekkige verstaanbaarheid van Verstappens antwoorden dat er tussen de Nederlander en zijn engineer soms een communicatie bestaat die voor buitenstaanders moeilijk te volgen is.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Gianpiero Lambiase Red Bull Racing

Reacties (1)

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  • Snork

    Posts: 23.137

    Hihihihilarisch….

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 16:59

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-
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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