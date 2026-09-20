De kans is aanwezig dat er aankomende week meer nieuws naar buitenkomt over de overname van Viaplay. DPG Media wil de streamingdienst overnemen en onderbrengen bij Videoland, en ze hebben vier weken geleden de voorgenomen overname aangemeld. Mogelijk doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daar maandag uitspraak over.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. De streamingdienst kende een lastige route, en ontving zeer veel kritiek. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Videoland de Nederlandse tak van Viaplay wil overnemen. Dat betekent dus dat de Formule 1 in de toekomst te zien is bij Videoland, als de overname volledig is afgerond. Er moeten nog een aantal stappen worden genomen om de overname compleet te maken, en mogelijk volgt er morgen, op maandag, meer nieuws.

Wat is er aan de hand?

Op 24 augustus heeft DPG Media namelijk de voorgenomen overname aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De melding werd ingediend door Videoland B.V. en belanghebbenden die bezwaar hadden of opmerkingen wilden maken konden zich tot 3 september melden. De ACM heeft in principe vier maanden de tijd om vast te stellen of de overname de concurrentie kan beperken. Dat zou dus betekenen dat er morgen, op maandag, een uitspraak zal volgen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat dit echt gaat gebeuren.

Waarom blijft er onzekerheid bestaan?

Het is namelijk zo dat als de toezichthouder aanvullende informatie op wil vragen, de behandeltermijn zal worden stilgelegd. Hierover wordt echter niets gedeeld, waardoor het onduidelijk blijft of er aankomende week al groen licht wordt gegeven. Er blijven dan ook veel onduidelijkheden bestaan over de overname, en over hoe de Formule 1 in de toekomst te zien zal zijn bij Videoland.

Vanaf wanneer de Formule 1 bij Videoland te zien is, en of dat mogelijk dit seizoen al gaat gebeuren, blijft dan ook gissen. Eerder werd wel duidelijk dat het presentatie- en commentaarteam van Viaplay mee zal overstappen naar Videoland.