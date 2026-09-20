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Viaplay komt mogelijk snel met nieuws over overname

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Viaplay komt mogelijk snel met nieuws over overname

De kans is aanwezig dat er aankomende week meer nieuws naar buitenkomt over de overname van Viaplay. DPG Media wil de streamingdienst overnemen en onderbrengen bij Videoland, en ze hebben vier weken geleden de voorgenomen overname aangemeld. Mogelijk doet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) daar maandag uitspraak over.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. De streamingdienst kende een lastige route, en ontving zeer veel kritiek. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Videoland de Nederlandse tak van Viaplay wil overnemen. Dat betekent dus dat de Formule 1 in de toekomst te zien is bij Videoland, als de overname volledig is afgerond. Er moeten nog een aantal stappen worden genomen om de overname compleet te maken, en mogelijk volgt er morgen, op maandag, meer nieuws.

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19 sep

Wat is er aan de hand?

Op 24 augustus heeft DPG Media namelijk de voorgenomen overname aangemeld bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De melding werd ingediend door Videoland B.V. en belanghebbenden die bezwaar hadden of opmerkingen wilden maken konden zich tot 3 september melden. De ACM heeft in principe vier maanden de tijd om vast te stellen of de overname de concurrentie kan beperken. Dat zou dus betekenen dat er morgen, op maandag, een uitspraak zal volgen. Dat hoeft echter niet te betekenen dat dit echt gaat gebeuren.

Waarom blijft er onzekerheid bestaan?

Het is namelijk zo dat als de toezichthouder aanvullende informatie op wil vragen, de behandeltermijn zal worden stilgelegd. Hierover wordt echter niets gedeeld, waardoor het onduidelijk blijft of er aankomende week al groen licht wordt gegeven. Er blijven dan ook veel onduidelijkheden bestaan over de overname, en over hoe de Formule 1 in de toekomst te zien zal zijn bij Videoland.

Vanaf wanneer de Formule 1 bij Videoland te zien is, en of dat mogelijk dit seizoen al gaat gebeuren, blijft dan ook gissen. Eerder werd wel duidelijk dat het presentatie- en commentaarteam van Viaplay mee zal overstappen naar Videoland.

Ambudriver

Posts: 365

Eerder werd wel duidelijk dat het presentatie- en commentaarteam van Viaplay mee zal overstappen naar Videoland.

Wat een armoe.....

  • 20
  • 20 sep 2026 - 10:59
F1 Nieuws Viaplay Videoland

Reacties (8)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.220

    De eerste bedragen zijn al bekend.
    Men kan het huidige Videoland behouden zoals hij is, men kan racen met of zonder recl*me nemen.
    Zonder recl*me gaat het 28€ per maand kosten en met recl*me 24€ per maand.

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 10:29
    • Pietje Bell

      Posts: 36.798

      Het huidige pakket MET reclame is €6,99 en dat zou dus volgens jou
      naar €24 per maand gaan.


      Videoland (of moederbedrijf DPG Media) heeft de exacte nieuwe abonnementsprijzen voor de Formule 1 nog niet bekendgemaakt.
      Hoewel DPG Media overeenstemming heeft bereikt over de overname van de Nederlandse Viaplay activiteiten (waaronder de F1-rechten), is de deal op dit moment juridisch nog in afwachting van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
      Zolang dat proces loopt, mogen en kunnen de partijen geen concrete definitieve tarieven of nieuwe pakketvormen communiceren.

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 11:07
    • Pietje Bell

      Posts: 36.798

      Videoland (of moederbedrijf DPG Media) heeft de exacte nieuwe abonnementsprijzen voor de Formule 1 nog niet bekendgemaakt.

      Hoewel DPG Media overeenstemming heeft bereikt over de overname van de Nederlandse Viaplay activiteiten (waaronder de F1-rechten), is de deal op dit moment juridisch nog in afwachting van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
      Zolang dat proces loopt, mogen en kunnen de partijen geen concrete definitieve tarieven of nieuwe pakketvormen communiceren.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 11:08
    • snailer

      Posts: 34.846

      Zelfs pakketvormen moeten onder de loep worden genomen, dus niet alleen de overname. Dat heeft te maken met koppelverkoop wat niet is toegestaan.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 11:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.220

      Het stond in het oktober nummer van de Donald Duck.

      • + 5
      • 20 sep 2026 - 11:33
    • snailer

      Posts: 34.846

      Owww. Ik dacht dat je zou zeggen:
      Het stond in het oktobernummer van Chick.... uit 1969.....

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 11:39
  • Ambudriver

    Posts: 365

    Eerder werd wel duidelijk dat het presentatie- en commentaarteam van Viaplay mee zal overstappen naar Videoland.

    Wat een armoe.....

    • + 20
    • 20 sep 2026 - 10:59

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Ferrari
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Red Bull Racing
227
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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