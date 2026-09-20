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Nieuw Red Bull-talent vergeleken met Verstappen

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Nieuw Red Bull-talent vergeleken met Verstappen

Volgens David Coulthard lijkt de manier waarop Robin Räikkönen wordt opgeleid, op dat manier waarop Max Verstappen de Formule 1 bereikte. Red Bull contracteerde eerder deze maand de elfjarige zoon van F1-legende Kimi Räikkönen, maar volgens Coulthard moet men nog niet te vroeg juichen.

Red Bull zorgde eerder deze maand voor groot nieuws door het vastleggen van Robin Räikkönen vast te leggen. De elfjarige zoon van enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen maakt momenteel veel indruk in de karts, en werd al maanden in verband gebracht met F1-teams. In Monza werd de familie Räikkönen al gespot bij Red Bull, en enkele dagen later werd de deal bekendgemaakt. Vanaf 2027 maakt de jonge Räikkönen deel uit van het Red Bull Junior Team, en de verwachtingen zijn hooggespannen.

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'Ze doen wat de Verstappens deden'

Oud-coureur David Coulthard is heel benieuwd hoever het Finse talent zal komen. In de podcast Up To Speed vergelijkt de Schot de situatie met die van Max Verstappen: "Robin doet het geweldig in de karts. De familie heeft zich er volledig aan toegewijd. Ze zijn zelfs van Zwitserland naar Italië verhuisd om vlak bij het circuit te gaan wonen. Hij zal vrijwel elke dag gaan rijden."

Die aanpak doet hem aan de Verstappens denken: "Ze doen eigenlijk wat Jos Verstappen destijds met Max deed. Ze begeleiden hem de hele tijd en proberen hem stap voor stap verder te ontwikkelen. Dat is natuurlijk de ideale situatie voor een jonge coureur die zoveel mogelijk ervaring wil opdoen."

Waarom succes niet gegarandeerd is

Dit alles wil volgens Coulthard nog niet zeggen dat Räikkönen junior daadwerkelijk de Formule 1 gaat bereiken: "Een aantal van de beste karters halen het uiteindelijk niet in de autosport, omdat de dynamiek compleet anders is. Een kart heeft een stijf chassis, geen vering en een starre achteras. In een auto heb je wél vering, een differentieel en downforce."

Coulthard wijst zelfs naar andere sporten om zijn punt kracht bij te zetten: "Ik heb het eerder weleens vergeleken met squash en tennis: alleen omdat je wereldkampioen squash bent, betekent dat niet dat je Roger Federer kunt verslaan op de tennisbaan. En andersom zou Federer ook niet zomaar de wereldkampioen squash kunnen verslaan. Het zijn simpelweg twee verschillende disciplines."

snailer

Posts: 34.848

Dan is Hamilton dood en begraven.

  • 4
  • 20 sep 2026 - 10:56
F1 Nieuws Max Verstappen David Coulthard Red Bull Racing

Reacties (7)

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  • shakedown

    Posts: 2.033

    Heel moeilijk te beoordelen. Tegenwoordig worden alle talenten dusdanig opgeleid met simulatoren, coaches, training enz enz enz, dat het verschil tussen iemand die bizar veel ruw talent heeft, en iemand die voldoende talent heeft en volledig getraind is, amper nog te zien is.

    Iemand als Raikkonen komt natuurlijk uit een prima race nest, maar alles om hem heen is dan ook tot in de puntjes verzorgd.

    Ik hoop absoluut dat de naam Raikkonen terug in de F1 komt, maar ik ben wel redelijk skeptisch...

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 09:53
    • snailer

      Posts: 34.848

      De zoon van doet tot nu vergelijkbare dingen in de Kart als de andere zoon van eerder deed.
      Er is al wel een vergelijk. Nu worden ook die anderen beter voorbereid.

      Maar wel eens. Het is veel te vroeg om stempels te drukken. Ik vind dit zelfs belachelijk. De jongen heeft nog niet eens haar op zijn piep. Waarschijnlijk dan toch.

      De race wereld is echt gek geworden.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 10:43
  • Knookie.nl

    Posts: 1.215

    Verstappen is verleden tijd. Vergane glorie.

    Je kunt nieuwe talenten beter met Anthonelli vergelijken.

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 10:51
    • snailer

      Posts: 34.848

      Dan is Hamilton dood en begraven.

      • + 4
      • 20 sep 2026 - 10:56
    • Knookie.nl

      Posts: 1.215

      100%. Hamilton is al jaren over z’n top heen en passé.
      Net als Alonso. Ook zo’n fossiel.

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 12:19
  • schwantz34

    Posts: 42.953

    Coulthard wijst zelfs naar andere sporten om zijn punt kracht bij te zetten: "Ik heb het eerder weleens vergeleken met squash en tennis: alleen omdat je wereldkampioen squash bent, betekent dat niet dat je Roger Federer kunt verslaan op de tennisbaan. En andersom zou Federer ook niet zomaar de wereldkampioen squash kunnen verslaan. Het zijn simpelweg twee verschillende disciplines."

    Ik ben het bijna helemaal met Coulthard eens, want ik denk dat er minimaal één extreem getalenteerde klasbak is die het tegenovergestelde heeft bewezen door in bijna alle disciplines (baanwielrennen doet hij niet aan) van zijn sport titels te winnen, en dat is Mathieu van der Poel.

    Hij kroonde zich in 2015 in Tábor tot de jongste wereldkampioen veldrijden aller tijden en veroverde ook in 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025 en 2026 de regenboogtrui, een record. In 2023 voegde hij daar de wereldtitel op de weg in Glasgow aan toe en in 2024 volgde ook de wereldtitel gravel in Leuven. Daarnaast werd hij drie keer Europees kampioen veldrijden, zes keer Nederlands kampioen veldrijden, twee keer Nederlands kampioen op de weg, één keer Europees kampioen mountainbiken en één keer Nederlands kampioen mountainbiken.


    Er zijn vast nog wel wat meer wereldtoppers op te noemen met een vergelijkbare CV in hun taak van sport, maar bij mij schoot van der Poel gelijk door mijn hoofd.

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 12:15
    • Larry Perkins

      Posts: 67.947

      Tante Agaath uit Warmetuut uiteraard!
      In haar jonge jaren was tante Agaath uit Warmetuut al jarenlang achter elkaar wereldkampioen punniken maar zij werd steeds publiekelijk belachelijk gemaakt door Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - de 'Gluiperige George van het kantklossen’ - die punniken maar een achterlijke "bezighouderij" vond.

      Toen leerde Tante Agaath uit Warmetuut DJ ome Joop kennen. Hij zag de talenten van Tante Agaath uit Warmetuut en wist haar voor het kantklossen te strikken.
      De rest is historie: Vanaf haar debuut DOMINEERT zij het kantklossen en voegt zij jaarlijks de wereldtitel en overwinningen in Special Kantklos Events aan haar palmares toe, ondanks allerlei smerige, achterbakste streken van Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) - [i] de 'Gluiperige George van het kantklossen’...

      • + 0
      • 20 sep 2026 - 17:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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