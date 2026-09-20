Volgens David Coulthard lijkt de manier waarop Robin Räikkönen wordt opgeleid, op dat manier waarop Max Verstappen de Formule 1 bereikte. Red Bull contracteerde eerder deze maand de elfjarige zoon van F1-legende Kimi Räikkönen, maar volgens Coulthard moet men nog niet te vroeg juichen.

Red Bull zorgde eerder deze maand voor groot nieuws door het vastleggen van Robin Räikkönen vast te leggen. De elfjarige zoon van enkelvoudig wereldkampioen Kimi Räikkönen maakt momenteel veel indruk in de karts, en werd al maanden in verband gebracht met F1-teams. In Monza werd de familie Räikkönen al gespot bij Red Bull, en enkele dagen later werd de deal bekendgemaakt. Vanaf 2027 maakt de jonge Räikkönen deel uit van het Red Bull Junior Team, en de verwachtingen zijn hooggespannen.

'Ze doen wat de Verstappens deden'

Oud-coureur David Coulthard is heel benieuwd hoever het Finse talent zal komen. In de podcast Up To Speed vergelijkt de Schot de situatie met die van Max Verstappen: "Robin doet het geweldig in de karts. De familie heeft zich er volledig aan toegewijd. Ze zijn zelfs van Zwitserland naar Italië verhuisd om vlak bij het circuit te gaan wonen. Hij zal vrijwel elke dag gaan rijden."

Die aanpak doet hem aan de Verstappens denken: "Ze doen eigenlijk wat Jos Verstappen destijds met Max deed. Ze begeleiden hem de hele tijd en proberen hem stap voor stap verder te ontwikkelen. Dat is natuurlijk de ideale situatie voor een jonge coureur die zoveel mogelijk ervaring wil opdoen."

Waarom succes niet gegarandeerd is

Dit alles wil volgens Coulthard nog niet zeggen dat Räikkönen junior daadwerkelijk de Formule 1 gaat bereiken: "Een aantal van de beste karters halen het uiteindelijk niet in de autosport, omdat de dynamiek compleet anders is. Een kart heeft een stijf chassis, geen vering en een starre achteras. In een auto heb je wél vering, een differentieel en downforce."

Coulthard wijst zelfs naar andere sporten om zijn punt kracht bij te zetten: "Ik heb het eerder weleens vergeleken met squash en tennis: alleen omdat je wereldkampioen squash bent, betekent dat niet dat je Roger Federer kunt verslaan op de tennisbaan. En andersom zou Federer ook niet zomaar de wereldkampioen squash kunnen verslaan. Het zijn simpelweg twee verschillende disciplines."