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Definitief geen F1-comeback Horner: 'Alpine vindt nieuwe investeerder'

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Definitief geen F1-comeback Horner: 'Alpine vindt nieuwe investeerder'

Het lijkt erop dat een Formule 1-comeback van Christian Horner er voorlopig niet inzit. De voormalig teambaas van Red Bull werd dit jaar meermaals in verband gebracht met een aandelenpakket van Alpine, maar dat boek lijkt definitief dicht te zijn gevallen. Een vooralsnog anonieme Amerikaanse investeerder lijkt aan het langste eind te trekken.

Horner was jarenlang de grote man bij het team van Red Bull, maar werd daar vorig jaar ontslagen. De Brit trok zich daarna een tijdje terug, maar werd al snel in verband gebracht met meerdere teams. Dit jaar gonsde het van de geruchten over een mogelijke deal met Alpine. Horner zou met een groep investeerders de aandelen van Otro Capital willen overnemen. Otro beschikt over 24 procent van de aandelen, en ze willen deze nu verkopen. Nu een belangrijke deal is verstreken, lijkt het boek voor Horner definitief dicht te zijn gevallen.

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Wat is de situatie?

De zeer ervaren journalist Joe Saward legt in de podcast 2 Guys, A Girl and F1 uit wat de situatie is: "Ik weet niet of het een grote onthulling zal zijn, maar ze haalden een hoop geld op en gaven 24 procent weg. Dat is eigenlijk niets waard, want met 24 procent heb je nergens zeggenschap over."

"Negen maanden geleden zei Otro Capital: 'Goed, we willen nu geld verdienen met wat we hebben, want de waarderingen van de Formule 1 zijn gestegen. We willen ons geld verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen. We willen ons belang verkopen.' Er stond een clausule in het contract die Renault het recht gaf om een veto uit te spreken over de deal. Die termijn liep op 8 september af. Vanaf deze week kunnen ze het verkopen."

Wie koopt de aandelen?

Er lijkt een kopende partij te zijn gevonden: "Er is een koper, een vermogende Amerikaan die niets met de Formule 1 heeft, maar ik weet niet wie hij is. Hij gaat een enorm bedrag betalen aan Otro Capital. Renault wil dit liever niet, maar die man maakt dat niets uit. Hij is niet uit op zeggenschap, hij wil gewoon veel geld verdienen... Hij heeft er verder geen interesse in. Hij zou een Formule 1-auto nog niet herkennen als die over hem heenrijdt."

Waarom stapt Horner niet in?

Volgens Saward is het voor Horner dan ook niet langer een logische zet: "Daarom zal Christian Horner ook niet de koper zijn; hij wil geen belang van 24 procent kopen waarover hij geen zeggenschap heeft. Dat heeft helemaal geen zin. Renault is niet bereid het hele team te verkopen. Dat is de huidige situatie."

"Ik verwacht dat er op zeer korte termijn een aankondiging komt dat Otro stopt en dat er iemand anders, wie hij ook is, instapt. Daar komt het op neer."

Snorremans

Posts: 392

Eigenlijk best sneu. Sta je bij een aantal teams op de deur te kloppen met een vette zak poen in je hand...roep nog net niet "pick me..pick me" en niemand die je moet..😉

  • 3
  • 20 sep 2026 - 10:43
F1 Nieuws Christian Horner Alpine

Reacties (5)

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  • Snorremans

    Posts: 392

    Eigenlijk best sneu. Sta je bij een aantal teams op de deur te kloppen met een vette zak poen in je hand...roep nog net niet "pick me..pick me" en niemand die je moet..😉

    • + 3
    • 20 sep 2026 - 10:43
    • Knookie.nl

      Posts: 1.215

      Zouden die dick-picks van Honrny er misschien iets mee te maken hebben?

      • + 1
      • 20 sep 2026 - 10:53
    • snailer

      Posts: 34.848

      Ik snap de grap, knookie. Maar bedenk dit. Als er inderdaad piemelpikkies waren geweest, dan was er al lang een rechtzaak geweest.

      DIe zogenaamde apps zijn overduidelijk in elkaar geflanst. Zelfs ik kan dat met mijn zeer beperkte edit capaciteiten.


      Persoonlijk vind ik 'definitief' vrij lang duren. Het grappige (treurige) is dat er nu een persoon in de F1 rond loopt die definitief was verbannen.

      Komen veel berichten vanuit Italie die graag Horner willen. Zijn uiteraard geruchten.
      Ik hoop niet dat het gebeurt, want ik zou graag zien dat ook een vriendelijke F1 baas kampioen kan worden. Vasseur.

      De naarlingen onder de teambazen (Zacharias B, Christian H en Toto W) hebben voldoende gewonnen.

      • + 3
      • 20 sep 2026 - 11:10
    • da_bartman

      Posts: 6.852

      Misschien omdat Horner meer wil dan alleen maar de teambaas spelen?

      • + 2
      • 20 sep 2026 - 11:58
  • Larry Perkins

    Posts: 67.946

    Het zal me werkelijk worst wezen!

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 16:42

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Alpine
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