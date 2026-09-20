Definitief geen F1-comeback Horner: 'Alpine vindt nieuwe investeerder'

Het lijkt erop dat een Formule 1-comeback van Christian Horner er voorlopig niet inzit. De voormalig teambaas van Red Bull werd dit jaar meermaals in verband gebracht met een aandelenpakket van Alpine, maar dat boek lijkt definitief dicht te zijn gevallen. Een vooralsnog anonieme Amerikaanse investeerder lijkt aan het langste eind te trekken.

Horner was jarenlang de grote man bij het team van Red Bull, maar werd daar vorig jaar ontslagen. De Brit trok zich daarna een tijdje terug, maar werd al snel in verband gebracht met meerdere teams. Dit jaar gonsde het van de geruchten over een mogelijke deal met Alpine. Horner zou met een groep investeerders de aandelen van Otro Capital willen overnemen. Otro beschikt over 24 procent van de aandelen, en ze willen deze nu verkopen. Nu een belangrijke deal is verstreken, lijkt het boek voor Horner definitief dicht te zijn gevallen.

Wat is de situatie?

De zeer ervaren journalist Joe Saward legt in de podcast 2 Guys, A Girl and F1 uit wat de situatie is: "Ik weet niet of het een grote onthulling zal zijn, maar ze haalden een hoop geld op en gaven 24 procent weg. Dat is eigenlijk niets waard, want met 24 procent heb je nergens zeggenschap over."

"Negen maanden geleden zei Otro Capital: 'Goed, we willen nu geld verdienen met wat we hebben, want de waarderingen van de Formule 1 zijn gestegen. We willen ons geld verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen. We willen ons belang verkopen.' Er stond een clausule in het contract die Renault het recht gaf om een veto uit te spreken over de deal. Die termijn liep op 8 september af. Vanaf deze week kunnen ze het verkopen."

Wie koopt de aandelen?

Er lijkt een kopende partij te zijn gevonden: "Er is een koper, een vermogende Amerikaan die niets met de Formule 1 heeft, maar ik weet niet wie hij is. Hij gaat een enorm bedrag betalen aan Otro Capital. Renault wil dit liever niet, maar die man maakt dat niets uit. Hij is niet uit op zeggenschap, hij wil gewoon veel geld verdienen... Hij heeft er verder geen interesse in. Hij zou een Formule 1-auto nog niet herkennen als die over hem heenrijdt."

Waarom stapt Horner niet in?

Volgens Saward is het voor Horner dan ook niet langer een logische zet: "Daarom zal Christian Horner ook niet de koper zijn; hij wil geen belang van 24 procent kopen waarover hij geen zeggenschap heeft. Dat heeft helemaal geen zin. Renault is niet bereid het hele team te verkopen. Dat is de huidige situatie."

"Ik verwacht dat er op zeer korte termijn een aankondiging komt dat Otro stopt en dat er iemand anders, wie hij ook is, instapt. Daar komt het op neer."