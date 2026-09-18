Max Verstappen stelt dat hij voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring belangrijke adviezen heeft ontvangen van zijn vader Jos. Voor Verstappen was het een nieuwe ervaring om in het donker te racen, maar na adviezen van zijn vader kwam het allemaal goed. Het werd een ervaring om nooit te vergeten voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen liet dit voorjaar zijn droom uitkomen door deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer bestuurde hij een Mercedes-AMG GT3 en vochten ze lang mee om de zege. Mechanische problemen gooiden uiteindelijk roet in het eten, maar Verstappen liet een verpletterende indruk achter. In zijn stints vocht Verstappen zich terug naar voren, en liet hij ervaren GT3-coureurs werken voor hun geld.

'Heb ik al miljoenen keren meegemaakt'

In de BBC-podcast Chequered Flag kijkt Verstappen terug op dit avontuur. Over zijn indrukwekkende eerste stint is hij nog altijd enthousiast: "Het waren geen gemakkelijke omstandigheden, het begon al snel te miezeren. De baan was glad, er waren crashes en code 60's. Sommige mensen dachten: laten we maar eens kijken hoe ze het doen in de race. Onder druk met dit soort scenario's die hij nog nooit heeft meegemaakt."

Verstappen voelde echter geen druk: "Ik heb ze al miljoenen keren meegemaakt op de simulator. Ik heb zoveel rondjes en 24-uursraces op de simulator gedaan dat ik me op mijn gemak voelde. Ik zat helemaal in de zone en heb op weg naar de eerste plek enorm genoten van de gevechten met de verschillende auto's."

Wat zei vader Jos?

Adviezen van zijn vader Jos hebben ook geholpen: "Ik had het er met mijn vader over, want hij heeft in de nacht geracet. Hij zei: 'Maak je geen zorgen, het komt goed'. Het is niet iets superwaanzinnigs. Je moet gewoon wennen aan de lichten, of soms heb je mensen in je achteruitkijkspiegel met de lichten."

"Het was best wel rechttoe rechtaan. Als het heel erg hard regent en het donker is, dan is het zwaar. Dat gebeurde volgens mij in de training. De baan begon ook nat te worden en dan is het echt heel erg zwaar. Maar zodra ik in de race zat, schakel je ook naar een andere versnelling vergeleken met de training. Ik zat gewoon in een zone. Het is echt genieten."