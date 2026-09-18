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Verstappen kreeg belangrijke advies van vader Jos voor Nürburgring-debuut

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Verstappen kreeg belangrijke advies van vader Jos voor Nürburgring-debuut

Max Verstappen stelt dat hij voor zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring belangrijke adviezen heeft ontvangen van zijn vader Jos. Voor Verstappen was het een nieuwe ervaring om in het donker te racen, maar na adviezen van zijn vader kwam het allemaal goed. Het werd een ervaring om nooit te vergeten voor de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen liet dit voorjaar zijn droom uitkomen door deel te nemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer bestuurde hij een Mercedes-AMG GT3 en vochten ze lang mee om de zege. Mechanische problemen gooiden uiteindelijk roet in het eten, maar Verstappen liet een verpletterende indruk achter. In zijn stints vocht Verstappen zich terug naar voren, en liet hij ervaren GT3-coureurs werken voor hun geld.

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'Heb ik al miljoenen keren meegemaakt'

In de BBC-podcast Chequered Flag kijkt Verstappen terug op dit avontuur. Over zijn indrukwekkende eerste stint is hij nog altijd enthousiast: "Het waren geen gemakkelijke omstandigheden, het begon al snel te miezeren. De baan was glad, er waren crashes en code 60's. Sommige mensen dachten: laten we maar eens kijken hoe ze het doen in de race. Onder druk met dit soort scenario's die hij nog nooit heeft meegemaakt."

Verstappen voelde echter geen druk: "Ik heb ze al miljoenen keren meegemaakt op de simulator. Ik heb zoveel rondjes en 24-uursraces op de simulator gedaan dat ik me op mijn gemak voelde. Ik zat helemaal in de zone en heb op weg naar de eerste plek enorm genoten van de gevechten met de verschillende auto's."

Wat zei vader Jos?

Adviezen van zijn vader Jos hebben ook geholpen: "Ik had het er met mijn vader over, want hij heeft in de nacht geracet. Hij zei: 'Maak je geen zorgen, het komt goed'. Het is niet iets superwaanzinnigs. Je moet gewoon wennen aan de lichten, of soms heb je mensen in je achteruitkijkspiegel met de lichten."

"Het was best wel rechttoe rechtaan. Als het heel erg hard regent en het donker is, dan is het zwaar. Dat gebeurde volgens mij in de training. De baan begon ook nat te worden en dan is het echt heel erg zwaar. Maar zodra ik in de race zat, schakel je ook naar een andere versnelling vergeleken met de training. Ik zat gewoon in een zone. Het is echt genieten."

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.213

"Max Verstappen kreeg belangrijke advies van vader Jos voor Nürburgring-debuut".

Blijft bij de grind-bakken vandaan was het advies van vader Jos.

  • 2
  • 18 sep 2026 - 11:48
F1 Nieuws Max Verstappen Jos Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

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  • LEPPIE

    Posts: 154

    Zo zijn vaders......die geven soms adviezen aan hun kinderen

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 11:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.210

    "Max Verstappen kreeg belangrijke advies van vader Jos voor Nürburgring-debuut".

    Blijft bij de grind-bakken vandaan was het advies van vader Jos.

    • + 2
    • 18 sep 2026 - 11:48

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
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7
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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