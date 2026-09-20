user icon
icon

F1-kalender in gevaar: 'Abu Dhabi weigert mee te werken'

<< Naar nieuwsoverzicht
F1-kalender in gevaar: 'Abu Dhabi weigert mee te werken'

Het lijkt erop dat er voorlopig geen duidelijkheid komt over het slot van het huidige Formule 1-seizoen. Vooralsnog staan de races in Qatar en Abu Dhabi nog 'gewoon' op de kalender, maar of die doorgaan, blijft de vraag. Ondertussen draait men in Imola warm voor een F1-comeback, maar lijken er nog wat problemen te zijn.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de Formule 1 begin dit jaar ingrijpen. De races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden van de kalender gehaald, en uiteindelijk werd besloten om een extra Grand Prix in Maleisië te organiseren. Over het einde van het seizoen bestaat nog veel onduidelijkheid, want men lijkt nog niet van plan te zijn om de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi definitief te schrappen. Het feit dat dit niet gebeurt, is opvallend. De FIA heeft immers races in de regio uit andere wereldkampioenschappen wél geschrapt.

De Formule 1 lijkt achter te blijven, en ze lijken ervan uit te gaan dat de rust in het Midden-Oosten terugkeert. De races staan ook 'gewoon' op prominente plekken op de F1-kalender voor 2027. Mocht er dit jaar toch niet kunnen worden geracet in Qatar en Abu Dhabi, dan komt het iconische circuit van Imola in Italië in beeld. De draaiboeken lijken al klaar te liggen, zo meldt het Italiaanse medium Formula Passion.

Imola is er klaar voor

Volgens het medium heeft men in Imola hoop na intensieve gesprekken met de F1-top en Liberty Media. Het plan is volgens Formula Passion om de Grand Prix in Imola te organiseren op 6 december, en dat de start moet plaatsvinden om 12:00. Deze keuze zou zijn gemaakt om extreem lage temperaturen te vermijden en om rekening te houden met de zonsondergang. In de wintermaanden gaat de zon rond 16:30 onder, en zou men dus in de problemen kunnen komen als er om 15:00 wordt gestart.

De rol van Abu Dhabi

De plannen lijken dus klaar te liggen, en de teams zijn naar verluidt al bezig met het boeken van hotels in de regio. Volgens Formula Passion is men in Imola in de wacht gezet, omdat er nog geen knoop is doorgehakt. Daarnaast zouden de organisatoren van de races in het Midden-Oosten hun evenementen 'gewoon' door willen laten gaan.

De impasse wordt volgens het Italiaanse medium veroorzaakt door Abu Dhabi. De organisatie zouden volgens hun contracten het afblazen van de race zélf moeten aankondigen. Ze zijn er echter nog steeds van overtuigd dat ze de race veilig kunnen organiseren. Liberty Media en FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijken ze niet onder druk te willen zetten. In Imola zou men dus blijven hopen op de race, maar dan zou er vanuit Abu Dhabi een stap moeten worden gezet.

Sander

Posts: 2.046

Vorige week zijn er nog bommen gevallen op Ryad, niet zover daar vandaan. Dus niks aan de hand, gewoon met het hele circus naar het midden oosten.

  • 1
  • 20 sep 2026 - 13:45
F1 Nieuws GP Abu Dhabi 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 2.046

    Vorige week zijn er nog bommen gevallen op Ryad, niet zover daar vandaan. Dus niks aan de hand, gewoon met het hele circus naar het midden oosten.

    • + 1
    • 20 sep 2026 - 13:45
  • red slow

    Posts: 3.387

    2022 race in Jeddah vielen er ook raketten tijdens de eerste training. Misschien willen ze het deze keer wat spannender maken

    nos.nl/artikel/242(...)e-spagaat-van-de-f1

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 17:40
  • Distortion

    Posts: 1.559

    Voor de F1 zou een race in Imola goed zijn, stukken liever een baan met historie dan zo'n geval in de zandbak. Toch hoop ik dat het door gaat want dat zou betekenen dat het gesodemieter wat de oranje man heeft veroorzaakt is afgerond. Misschien gaan de brandstofprijzen en alles wat daar aan is gerelateerd dan ook weer een beetje naar beneden...

    • + 0
    • 20 sep 2026 - 22:23

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender
show sidebar