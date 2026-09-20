F1-kalender in gevaar: 'Abu Dhabi weigert mee te werken'

Het lijkt erop dat er voorlopig geen duidelijkheid komt over het slot van het huidige Formule 1-seizoen. Vooralsnog staan de races in Qatar en Abu Dhabi nog 'gewoon' op de kalender, maar of die doorgaan, blijft de vraag. Ondertussen draait men in Imola warm voor een F1-comeback, maar lijken er nog wat problemen te zijn.

Door de onrust in het Midden-Oosten moest de Formule 1 begin dit jaar ingrijpen. De races in Bahrein en Saoedi-Arabië werden van de kalender gehaald, en uiteindelijk werd besloten om een extra Grand Prix in Maleisië te organiseren. Over het einde van het seizoen bestaat nog veel onduidelijkheid, want men lijkt nog niet van plan te zijn om de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi definitief te schrappen. Het feit dat dit niet gebeurt, is opvallend. De FIA heeft immers races in de regio uit andere wereldkampioenschappen wél geschrapt.

De Formule 1 lijkt achter te blijven, en ze lijken ervan uit te gaan dat de rust in het Midden-Oosten terugkeert. De races staan ook 'gewoon' op prominente plekken op de F1-kalender voor 2027. Mocht er dit jaar toch niet kunnen worden geracet in Qatar en Abu Dhabi, dan komt het iconische circuit van Imola in Italië in beeld. De draaiboeken lijken al klaar te liggen, zo meldt het Italiaanse medium Formula Passion.

Imola is er klaar voor

Volgens het medium heeft men in Imola hoop na intensieve gesprekken met de F1-top en Liberty Media. Het plan is volgens Formula Passion om de Grand Prix in Imola te organiseren op 6 december, en dat de start moet plaatsvinden om 12:00. Deze keuze zou zijn gemaakt om extreem lage temperaturen te vermijden en om rekening te houden met de zonsondergang. In de wintermaanden gaat de zon rond 16:30 onder, en zou men dus in de problemen kunnen komen als er om 15:00 wordt gestart.

De rol van Abu Dhabi

De plannen lijken dus klaar te liggen, en de teams zijn naar verluidt al bezig met het boeken van hotels in de regio. Volgens Formula Passion is men in Imola in de wacht gezet, omdat er nog geen knoop is doorgehakt. Daarnaast zouden de organisatoren van de races in het Midden-Oosten hun evenementen 'gewoon' door willen laten gaan.

De impasse wordt volgens het Italiaanse medium veroorzaakt door Abu Dhabi. De organisatie zouden volgens hun contracten het afblazen van de race zélf moeten aankondigen. Ze zijn er echter nog steeds van overtuigd dat ze de race veilig kunnen organiseren. Liberty Media en FIA-president Mohammed Ben Sulayem lijken ze niet onder druk te willen zetten. In Imola zou men dus blijven hopen op de race, maar dan zou er vanuit Abu Dhabi een stap moeten worden gezet.