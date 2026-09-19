Het lijkt erop dat Red Bull dicht bij een oplossing is voor het invullen van de stoeltjes bij Red Bull Racing en Racing Bulls voor 2027. Vooralsnog heeft alleen superster Max Verstappen zekerheid, terwijl de andere coureurs indruk maken en Nikola Tsolov op de deur klopt. Inmiddels lijkt een oplossing in zicht te zijn.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing was altijd een zorgenkindje. In de afgelopen jaren verdronken er veel coureurs naast Verstappen, maar dit seizoen laat Isack Hadjar aardige dingen zien en hij weet de viervoudig wereldkampioen aardig bij te houden. In de afgelopen drie races werd de geblesseerde Hadjar vervangen door Liam Lawson, die ook aardig presteerde. Lawson rijdt normaal gesproken voor Racing Bulls, waar hij ook naar behoren presteert. Hij vormt daar een rijdersduo met debutant Arvid Lindblad, die dit seizoen zijn visitekaartje afgeeft.

Wat zijn de plannen van Red Bull?

Het probleem voor Red Bull is echter dat ze meer coureurs hebben dan stoeltjes. Naast Lawson, Hadjar en Lindblad maakt immers ook Nikola Tsolov een goede indruk. Het Bulgaarse talent is actief in de Formule 2, waar hij momenteel het kampioenschap aanvoert. Eerder dit jaar gingen er geruchten rond dat hij een stoeltje bij Racing Bulls zou krijgen in 2027, maar volgens nieuwe verhalen steekt de vork iets anders in de steel.

De New Zealand Herald meldt namelijk dat een F1-zitje in 2027 waarschijnlijk te vroeg komt voor Tsolov. In plaats daarvan wordt hij volgens de krant waarschijnlijk de reservecoureur van de Red Bull-teams, en gaat hij die rol combineren met een race-avontuur in de Super Formula. De Japanse klasse staat hoog aangeschreven en kent een zeer competitief startveld. Eerder liet Red Bull al Lawson en Pierre Gasly in de Super Formula rijden. Huidig reserverijder Ayumu Iwasa is momenteel ook actief in de klasse.

'We voelen geen enkele druk'

Racing Bulls-teambaas Alan Permane wilde zich in Madrid nog niet uitlaten over de situatie. Tegenover de internationale media was hij duidelijk: "Ik denk dat het voor ons een beetje vroeg is, om eerlijk te zijn. Traditioneel gezien wachten wij wat langer. We ervaren geen enkele druk om bekend te maken wat we volgend jaar gaan doen."

"Nikola komt natuurlijk voor in onze gedachten, en hij is bezig met een geweldig seizoen. Het is zijn eerste seizoen in de Formule 2 en hij voert het kampioenschap aan. Hij heeft alles voor elkaar. Dat gezegd hebbende, we hebben twee fantastische coureurs met Liam en Arvid, dus dit is een fijn probleem om te hebben."

Heeft Tsolov ervaring?

Tsolov scoorde afgelopen weekend geen punten in Madrid, en heeft in het F2-kampioenschap nog maar zeven puntjes voorsprong op Ferrari-talent Rafael Camara. Tsolov werkte recent zijn eerste TPC-test af met Racing Bulls op het circuit van Imola. Hij heeft nog geen meters gemaakt in een vrije training.