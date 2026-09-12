Liam Lawson weet nog altijd niet waar zijn toekomst in de Formule 1 ligt. De Nieuw-Zeelander is bezig aan een sterk seizoen bij Racing Bulls, maar krijgt flinke concurrentie van teamgenoot Arvid Lindblad en Red Bull-junior Nikola Tsolov. Racing Bulls-teambaas Alan Permane bevestigt dat Tsolov nadrukkelijk wordt meegenomen in de plannen voor 2027.

Lawson reed de afgelopen drie races voor Red Bull als vervanger van de geblesseerde Isack Hadjar. Daardoor wisselt hij voortdurend tussen de Red Bull RB22 en de Racing Bulls VCARB03. Die auto's zijn volgens de Nieuw-Zeelander totaal verschillend, waardoor de onzekerheid over zijn toekomst hem niet bepaald helpt.

Racing Bulls heeft luxeprobleem met Lawson en Tsolov

Permane wil voorlopig echter geen haast maken met een beslissing. "Het is eerlijk gezegd nog wat vroeg voor ons. Traditioneel wachten we daar wat langer mee en we staan niet onder druk om nu al bekend te maken wat we volgend jaar gaan doen", vertelt de Racing Bulls-teambaas. Tsolov maakt volgens hem wel degelijk onderdeel uit van de overwegingen voor 2027.

De Bulgaar maakt grote indruk in zijn eerste Formule 2-seizoen. Tsolov leidt het kampioenschap en heeft al zes races gewonnen. Daaronder zaten drie opeenvolgende zeges tijdens de wedstrijden op de Red Bull Ring en Silverstone. "Nikola zit natuurlijk in onze gedachten. Hij kent een ongelooflijk seizoen en staat als rookie bovenaan in het Formule 2-kampioenschap. Hij heeft alles mee", aldus Permane.

Toch is het bepaald niet vanzelfsprekend dat Tsolov de stap naar de Formule 1 maakt. Permane heeft met Lawson en Lindblad namelijk twee andere sterke opties in handen. "Tegelijkertijd heb ik met Liam en Arvid ook twee fantastische coureurs. Het is een mooi probleem om te hebben", klinkt het.

Tsolov houdt vertrouwen in Red Bull

Tsolov zelf probeert zich ondertussen niet te veel bezig te houden met zijn toekomst. De Red Bull-junior kreeg vorige maand in Imola al de kans om kilometers te maken in een oudere Formule 1-auto van Racing Bulls. In totaal reed hij tijdens die test 690 kilometer. De Bulgaar benadrukt dat zijn focus voorlopig volledig op de Formule 2 ligt.

"Mijn volledige focus ligt nog altijd op de Formule 2. Ik moet het seizoen eerst afmaken en probeer het gewoon race voor race en dag voor dag te bekijken. Dat is voor mij de beste aanpak", vertelt Tsolov. "Er zijn verder geen gesprekken geweest. Als ik goed blijf presteren, vertrouw ik erop dat het team doet wat het beste voor mij is. Ik heb er alle vertrouwen in dat Red Bull de juiste beslissing neemt."

De 18-jarige coureur kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste Formule 1-test. "Je wilt natuurlijk goed presteren, maar tegelijkertijd wil je geen fouten maken en ook genieten van het moment. Het waren veel verschillende emoties. Na een paar ronden voelde ik me steeds meer ontspannen en drong het tot me door dat ik mijn droom aan het waarmaken was", blikt hij terug. Tsolov voelt zich inmiddels klaar voor een mogelijke promotie. "Als die kans komt, ben ik er klaar voor."

Voor Lawson betekent de situatie dat hij voorlopig geduld moet hebben. De Nieuw-Zeelander probeert zichzelf zowel bij Red Bull als Racing Bulls te bewijzen, terwijl ook Lindblad indruk maakt. Met Tsolov die vanuit de Formule 2 nadrukkelijk op de deur klopt, heeft Racing Bulls voor 2027 in ieder geval geen gebrek aan opties.