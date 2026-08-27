Red Bull-toptalent Nikola Tsolov heeft vandaag zijn eerste echte Formule 1-meters gemaakt. De Bulgaarse Formule 2-coureur werd eerder al in verband gebracht met een Racing Bulls-zitje voor 2027, en heeft nu voor dat team zijn eerste meters gemaakt tijdens een TPC-test in Imola.

Tsolov wordt door veel mensen gezien als de nieuwe parel uit het opleidingsteam van Red Bull. De Bulgaar laat dit jaar goede dingen zien in de Formule 2 en hij wordt gezien als een coureur die snel kan overstappen naar de koningsklasse. Op wat meters tijdens een Red Bull-evenement in Sofia en het Goodwood Festival of Speed na heeft hij echter nog geen meter gereden in een recente F1-wagen.

Hoe verloopt de test?

Al snel werd duidelijk dat Tsolov mocht rekenen op een kans tijdens een TPC-test, en vandaag is het zover. Het team van Racing Bulls is vandaag aanwezig op het circuit van Imola, wat vlakbij de fabriek in Faenza ligt, waar ze een filmdag en een TPC-test afwerken. Tsolov neemt plaats in een F1-wagen van een paar jaar oud, en hij stuurde deze bolide vanochtend voor het eerst de baan op. Volgens Italiaanse media die aanwezig zijn op het circuit van Imola, had hij rond 12:00 al de mijlpaal van driehonderd gereden kilometers bereikt.

Voor Tsolov zijn dit belangrijke meters, want hij kan zich hiermee bewijzen aan de hoge heren van Red Bull. Of hij later dit jaar ook vrije trainingen gaat rijden, is nog niet bekend. Racing Bulls liet dit jaar al Ayumu Iwasa een vrije training rijden, terwijl Arvid Lindblad tijdens de eerste twee raceweekenden ook als een rookie gold.

Is Lawson aanwezig?

Racing Bulls werkt naast de TPC-test ook een filmdag af op Imola. Vanochtend werd Lindblad gespot achter het stuur van de auto van dit jaar, en het is de verwachting dat Liam Lawson vanmiddag aan de beurt is. De Nieuw-Zeelander viel afgelopen weekend in Zandvoort nog in bij Red Bull Racing en werkte gisteren een bandentest op Mugello af voor de Oostenrijkse renstal.