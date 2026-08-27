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Groot Red Bull-talent Tsolov maakt eerste F1-meters

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Groot Red Bull-talent Tsolov maakt eerste F1-meters

Red Bull-toptalent Nikola Tsolov heeft vandaag zijn eerste echte Formule 1-meters gemaakt. De Bulgaarse Formule 2-coureur werd eerder al in verband gebracht met een Racing Bulls-zitje voor 2027, en heeft nu voor dat team zijn eerste meters gemaakt tijdens een TPC-test in Imola.

Tsolov wordt door veel mensen gezien als de nieuwe parel uit het opleidingsteam van Red Bull. De Bulgaar laat dit jaar goede dingen zien in de Formule 2 en hij wordt gezien als een coureur die snel kan overstappen naar de koningsklasse. Op wat meters tijdens een Red Bull-evenement in Sofia en het Goodwood Festival of Speed na heeft hij echter nog geen meter gereden in een recente F1-wagen.

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Hoe verloopt de test?

Al snel werd duidelijk dat Tsolov mocht rekenen op een kans tijdens een TPC-test, en vandaag is het zover. Het team van Racing Bulls is vandaag aanwezig op het circuit van Imola, wat vlakbij de fabriek in Faenza ligt, waar ze een filmdag en een TPC-test afwerken. Tsolov neemt plaats in een F1-wagen van een paar jaar oud, en hij stuurde deze bolide vanochtend voor het eerst de baan op. Volgens Italiaanse media die aanwezig zijn op het circuit van Imola, had hij rond 12:00 al de mijlpaal van driehonderd gereden kilometers bereikt.

Voor Tsolov zijn dit belangrijke meters, want hij kan zich hiermee bewijzen aan de hoge heren van Red Bull. Of hij later dit jaar ook vrije trainingen gaat rijden, is nog niet bekend. Racing Bulls liet dit jaar al Ayumu Iwasa een vrije training rijden, terwijl Arvid Lindblad tijdens de eerste twee raceweekenden ook als een rookie gold.

Is Lawson aanwezig?

Racing Bulls werkt naast de TPC-test ook een filmdag af op Imola. Vanochtend werd Lindblad gespot achter het stuur van de auto van dit jaar, en het is de verwachting dat Liam Lawson vanmiddag aan de beurt is. De Nieuw-Zeelander viel afgelopen weekend in Zandvoort nog in bij Red Bull Racing en werkte gisteren een bandentest op Mugello af voor de Oostenrijkse renstal.

F1 Nieuws Nikola Tsolov Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (2)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.378

    Tsolov heeft nu genoeg punten én testkilometers om free practice trainingen te mogen rijden.
    Als hij dit jaar minstens 5e wordt in de Formule 2 dan heeft hij genoeg punten voor een superlicentie.
    Hij leidt het F2 kampioenschap nu met 20 punten voorsprong op Gabriele Mini en 22 op Rafael Câmara.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 13:36
  • TylaHunter

    Posts: 10.885

    Als ik Aston Martin/ Team Stroll was zou ik Alonso eruit gooien en Tsolov erin doen. Poh wat lijkt die gast op Stroll.

    • + 0
    • 27 aug 2026 - 13:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
425
2
Ferrari
338
3
McLaren
263
4
Red Bull Racing
186
5
Alpine F1
66
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
16
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BG Nikola Tsolov -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Bulgarije
  • Geb. datum 21 dec 2006 (19)
  • Geb. plaats Sofia, Bulgarije
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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