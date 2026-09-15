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Red Bull deelt nieuws over herstel van Hadjar

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Red Bull deelt nieuws over herstel van Hadjar

De polsblessure van Isack Hadjar heeft de situatie bij Red Bull Racing flink op de kop gezet. De Fransman kon de drie races na de zomerstop niet in actie komen, waardoor Red Bull Liam Lawson moest oproepen om naast Max Verstappen in de auto te zitten. Het kost veel geregel voor het team en extra voorbereiding voor Lawson.

De blessure van Hadjar herstelt beetje bij beetje. Toch mag hij van Red Bull-teambaas Laurent Mekies pas weer in de auto stappen als hij volledig hersteld is. Tot die tijd blijft Lawson de aangewezen vervanger van de jonge Fransman.

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Bakoe is haalbaar

Tussen de Grand Prix van Spanje en de Grand Prix van Azerbeidzjan zitten twee weken. Daardoor wordt de kans op een terugkeer van Hadjar groter. Toch blijft Mekies voorzichtig. Dat bevestigt hij tegenover de internationale media na afloop van de Grand Prix op de Madring. "Isack is in orde, hij is nu beneden. Alle gekheid op een stokje, er is niets mis met Isacks herstel."

De teambaas benadrukt dat er niets ongewoons aan het herstel van Hadjar is en dat het volledig volgens verwachting loopt. "Ik denk dat we hebben geleerd dat het in wezen een normale periode is voor het soort blessures dat hij heeft, dus we gaan door met dezelfde aanpak als we hadden", aldus de Fransman. "We zullen de situaties over een week evalueren. We hebben iets meer dan een volle week om de situaties te evalueren, om te zien hoe hij zich voelt, en hem dan in de simulator te zetten, om hem bloot te stellen aan realistische belasting."

Er is echter wel één duidelijke voorwaarde voor een terugkeer: Hadjar moet vrijwel volledig fit zijn. "Als hij zich dicht bij 100% voelt, gaan we ervoor; als hij voelt dat het herstel niet voltooid is, houden we vast aan onze aanpak om zijn herstel voorop te stellen. Wat we niet willen doen, is door een vroege terugkeer zijn capaciteit op lange termijn om weer op 100% terug te komen in gevaar brengen."

Moeilijke periode voor Lawson

Voor Lawson breekt ondertussen een drukke periode aan. De Nieuw-Zeelander moet zich namelijk op twee teams tegelijkertijd voorbereiden. Wanneer Hadjar terugkeert, gaat Lawson weer gewoon voor Racing Bulls rijden naast rookie Arvid Lindblad. "Het is veel tijd in de fabriek en veel extra voorbereidingen doen. Ik denk dat deze vrije week niet echt veel van een vrije week zal zijn", vertelt Lawson.

De coureur weet bovendien dat hij waarschijnlijk pas kort voor het raceweekend in Bakoe duidelijkheid krijgt. "Waarschijnlijk tot woensdag of donderdag voor Baku zal mogelijk het moment zijn waarop dat wordt beslist, en dat is behoorlijk lastig om me mentaal voor te bereiden op welke auto ik ga rijden. Maar tegelijkertijd, zoals ik zei, hoe meer tijd ik hierin rijd, hoe comfortabeler ik me voel. Nu teruggaan zal behoorlijk zwaar zijn. Het is compleet anders om te rijden."

Lawson moet zich daardoor op beide scenario's voorbereiden. of hij in Bakoe voor de vierde keer op rij naast Verstappen voor Red Bull rijdt of terugkeert naar Racing Bulls, wordt waarschijnlijk pas enkele dagen voor het raceweekend duidelijk. Lawson staat momenteel negende in het wereldkampioenschap met 59 punten.

F1 Nieuws Liam Lawson Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing

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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
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Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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