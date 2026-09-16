user icon
icon

Lawson maakt Racing Bulls-comeback na Red Bull-invalbeurt

<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson maakt Racing Bulls-comeback na Red Bull-invalbeurt

Liam Lawson is na zijn invalbeurten bij Red Bull Racing teruggekeerd bij Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander was in de afgelopen drie raceweekenden de teamgenoot van Max Verstappen, maar is vandaag weer te vinden achter het stuur van een VCARB op het circuit van Imola.

Lawson heeft een aantal hectische weken achter de rug. Vlak voor het einde van de zomerstop kreeg hij te horen dat hij een kans kreeg bij het grote Red Bull Racing. Hij mocht instappen, omdat Isack Hadjar geblesseerd was geraakt tijdens een training. In Zandvoort kwam Lawson aardig voor de dag, waarna hij ook mocht rijden in Monza en Madrid. Het was eigenlijk de verwachting dat Lawson één Grand Prix-weekend zou invallen, maar het herstel van Hadjar nam meer tijd in beslag.

Meer over Red Bull Racing Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

Wat doet Lawson?

Lawson is vandaag weer teruggekeerd achter het stuur bij zijn 'normale' team Racing Bulls. Vanochtend kroop hij achter het stuur van de VCARB 03 voor een bandentest op het circuit van Imola. Hij geeft de auto vanmiddag over aan zijn teamgenoot Arvid Lindblad. Bandenleverancier Pirelli werkt deze week testdagen af in Imola waarbij naast Racing Bulls ook Ferrari in actie komt.

Hoe verliep de testdag?

Voor Lawson was het zijn terugkeer op het oude nest, en het is de verwachting dat hij in Bakoe gewoon weer voor Racing Bulls zal rijden. Hij werd in de afgelopen weken op zijn beurt vervangen door Yuki Tsunoda, die ook aardige dingen liet zien.

Lawson kende een aardige eerste testochtend, maar verloor volgens Italiaanse media wel bijna de macht over het stuur in Acque Minerali. In de ochtendsessie was er één rode vlag, die werd veroorzaakt door Ferrari-reservecoureur Antonio Giovinazzi. De Italiaan werkt vandaag de bandentest af voor Ferrari, en spinde in de eerste sector. Hij kon zijn weg wel vervolgen.

Wie komen er in actie voor Ferrari?

Het team van Ferrari komt deze week in actie met twee auto's. Naast de bandentest komen ze ook in actie tijdens een speciale TPC-test. Gisteren werkten Lewis Hamilton en Charles Leclerc de bandentest af, en kwamen Rafael Camara en Arthur Leclerc in actie tijdens de TPC-test, en vandaag is het de beurt aan Dino Beganovic.

Pietje Bell

Posts: 36.745

[i]"Voor Lawson was het zijn terugkeer op het oude nest, en het is de verwachting
dat hij in Bakoe gewoon weer voor Racing Bulls zal rijden. "[/i]


Volgens Mekies is dat niet de verwachting. Ze gaan hem volgende week in de sim
beoordelen of hij de krachten aankan.

In de paddock gaat het geruc... [Lees verder]

  • 3
  • 16 sep 2026 - 14:25
F1 Nieuws Liam Lawson Racing Bulls Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 36.740

    "Voor Lawson was het zijn terugkeer op het oude nest, en het is de verwachting
    dat hij in Bakoe gewoon weer voor Racing Bulls zal rijden. "


    Volgens Mekies is dat niet de verwachting. Ze gaan hem volgende week in de sim
    beoordelen of hij de krachten aankan.

    In de paddock gaat het gerucht dat hij ook een peesontsteking heeft en daarom
    het herstel langer zal gaan duren.

    • + 3
    • 16 sep 2026 - 14:25

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 91
  • Podiums 0
  • Grand Prix 48
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar