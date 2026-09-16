Liam Lawson is na zijn invalbeurten bij Red Bull Racing teruggekeerd bij Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander was in de afgelopen drie raceweekenden de teamgenoot van Max Verstappen, maar is vandaag weer te vinden achter het stuur van een VCARB op het circuit van Imola.

Lawson heeft een aantal hectische weken achter de rug. Vlak voor het einde van de zomerstop kreeg hij te horen dat hij een kans kreeg bij het grote Red Bull Racing. Hij mocht instappen, omdat Isack Hadjar geblesseerd was geraakt tijdens een training. In Zandvoort kwam Lawson aardig voor de dag, waarna hij ook mocht rijden in Monza en Madrid. Het was eigenlijk de verwachting dat Lawson één Grand Prix-weekend zou invallen, maar het herstel van Hadjar nam meer tijd in beslag.

Wat doet Lawson?

Lawson is vandaag weer teruggekeerd achter het stuur bij zijn 'normale' team Racing Bulls. Vanochtend kroop hij achter het stuur van de VCARB 03 voor een bandentest op het circuit van Imola. Hij geeft de auto vanmiddag over aan zijn teamgenoot Arvid Lindblad. Bandenleverancier Pirelli werkt deze week testdagen af in Imola waarbij naast Racing Bulls ook Ferrari in actie komt.

Hoe verliep de testdag?

Voor Lawson was het zijn terugkeer op het oude nest, en het is de verwachting dat hij in Bakoe gewoon weer voor Racing Bulls zal rijden. Hij werd in de afgelopen weken op zijn beurt vervangen door Yuki Tsunoda, die ook aardige dingen liet zien.

Lawson kende een aardige eerste testochtend, maar verloor volgens Italiaanse media wel bijna de macht over het stuur in Acque Minerali. In de ochtendsessie was er één rode vlag, die werd veroorzaakt door Ferrari-reservecoureur Antonio Giovinazzi. De Italiaan werkt vandaag de bandentest af voor Ferrari, en spinde in de eerste sector. Hij kon zijn weg wel vervolgen.

Wie komen er in actie voor Ferrari?

Het team van Ferrari komt deze week in actie met twee auto's. Naast de bandentest komen ze ook in actie tijdens een speciale TPC-test. Gisteren werkten Lewis Hamilton en Charles Leclerc de bandentest af, en kwamen Rafael Camara en Arthur Leclerc in actie tijdens de TPC-test, en vandaag is het de beurt aan Dino Beganovic.