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Lof voor Norris: "Op hetzelfde niveau als Verstappen"

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Lof voor Norris: "Op hetzelfde niveau als Verstappen"

Volgens Johnny Herbert is Lando Norris momenteel van hetzelfde niveau als Max Verstappen. De Britse McLaren-coureur lijkt dit jaar zijn wereldtitel niet te kunnen verdedigen, maar laat wel sterke dingen zien. Herbert stelt dan ook dat Norris momenteel te weinig lof krijgt.

Norris veroverde vorig jaar de wereldtitel in de Formule 1 na een spannende strijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Verstappen. Dit jaar kende Norris een lastige start van het seizoen, maar hij is zijn teamgenoot Piastri vrijwel elk weekend de baas. Norris profiteerde daarnaast van het feit dat McLaren de auto goed wist door te ontwikkelen, en hij heeft dit seizoen al twee Grands Prix gewonnen. De wereldtitel lijkt onmogelijk, maar hij laat in ieder geval zien dat hij het nog niet verleerd is.

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'Ze zitten op hetzelfde niveau'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is enorm onder de indruk van de prestaties van Norris. Herbert stelt bij gokplatform CasinoHawks dat Norris een grote groei heeft doorgemaakt: "De grote factor voor mij is hoe Lando rijdt. Hij krijgt niet de lof voor hoe briljant hij bezig is."

Herbert stelt dat Norris alles uit zijn auto weet te halen, en hij denkt dat de McLaren-coureur nu tot de absolute top hoort: "Ik denk dat Lando op dit moment echt de wielen onder zijn auto vandaan rijdt. Ik denk dat hij nu op het niveau van Max is gekomen. Ik geloof echt dat ze nu op hetzelfde niveau zitten."

Wat ontbrak er bij Norris?

Norris kan volgens Herbert nu profiteren van het goede pakket van McLaren, en stelt dat dit ervoor zorgt dat hij op zijn top kan presteren: "Ik denk dat het enige wat altijd bij hem ontbrak, het complete pakket was. En ik denk dat we dit jaar hebben gezien dat dat pakket vrijwel helemaal compleet is."

De stand van zaken

Norris staat momenteel op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Britse regerend wereldkampioen heeft tot nu toe 186 punten bij elkaar gereden, en heeft een ruime achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur staat op 292 punten.

shakedown

Posts: 2.026

Op zijn beste dagen haalt Norris net het niveau van Verstappen op de ochtend na een week carnaval vieren...

  • 1
  • 18 sep 2026 - 09:41
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Johnny Herbert McLaren Red Bull Racing

Reacties (4)

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  • shakedown

    Posts: 2.026

    Op zijn beste dagen haalt Norris net het niveau van Verstappen op de ochtend na een week carnaval vieren...

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 09:41
    • Damon Hill

      Posts: 19.991

      @Shakedown,
      Ik zag dat je vergeten was na de puntjes je zin af te maken. Ik vermoed dat het een prijsvraag was? Ik zal hem even afmaken voor je zodat de andere forumleden kunnen stemmen.

      Op zijn beste dagen haalt Norris net het niveau van Verstappen op de ochtend na een week carnaval vieren doet Norris:
      A) zijn oude trofeeën in elkaar schoppen
      B) een blikje coca-cola opdrinken
      C) kies zelf iets origineels

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 09:49
  • Jermaine

    Posts: 7.211

    whuahahaha nope

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:51
  • f(1)orum

    Posts: 10.430

    De vrimibo is al weer vroeg begonnen voor 'm......








    of nog steeds niet afgelopen, dat is meer waarschijnlijk.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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