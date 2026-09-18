Volgens Johnny Herbert is Lando Norris momenteel van hetzelfde niveau als Max Verstappen. De Britse McLaren-coureur lijkt dit jaar zijn wereldtitel niet te kunnen verdedigen, maar laat wel sterke dingen zien. Herbert stelt dan ook dat Norris momenteel te weinig lof krijgt.

Norris veroverde vorig jaar de wereldtitel in de Formule 1 na een spannende strijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Verstappen. Dit jaar kende Norris een lastige start van het seizoen, maar hij is zijn teamgenoot Piastri vrijwel elk weekend de baas. Norris profiteerde daarnaast van het feit dat McLaren de auto goed wist door te ontwikkelen, en hij heeft dit seizoen al twee Grands Prix gewonnen. De wereldtitel lijkt onmogelijk, maar hij laat in ieder geval zien dat hij het nog niet verleerd is.

'Ze zitten op hetzelfde niveau'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert is enorm onder de indruk van de prestaties van Norris. Herbert stelt bij gokplatform CasinoHawks dat Norris een grote groei heeft doorgemaakt: "De grote factor voor mij is hoe Lando rijdt. Hij krijgt niet de lof voor hoe briljant hij bezig is."

Herbert stelt dat Norris alles uit zijn auto weet te halen, en hij denkt dat de McLaren-coureur nu tot de absolute top hoort: "Ik denk dat Lando op dit moment echt de wielen onder zijn auto vandaan rijdt. Ik denk dat hij nu op het niveau van Max is gekomen. Ik geloof echt dat ze nu op hetzelfde niveau zitten."

Wat ontbrak er bij Norris?

Norris kan volgens Herbert nu profiteren van het goede pakket van McLaren, en stelt dat dit ervoor zorgt dat hij op zijn top kan presteren: "Ik denk dat het enige wat altijd bij hem ontbrak, het complete pakket was. En ik denk dat we dit jaar hebben gezien dat dat pakket vrijwel helemaal compleet is."

De stand van zaken

Norris staat momenteel op de vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Britse regerend wereldkampioen heeft tot nu toe 186 punten bij elkaar gereden, en heeft een ruime achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur staat op 292 punten.