Max Verstappen weet nog niet wanneer hij afscheid wil nemen van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen houdt zijn toekomst bewust open en ziet zichzelf niet automatisch tot zijn 45e doorgaan, zoals Fernando Alonso. Wel weet Verstappen precies wat voor hem belangrijk blijft: plezier in het racen.

De Nederlander heeft tijdens zijn recente uitstapje naar de Nürburgring bovendien interesse gekregen in andere grote langeafstandsraces. Vooral de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona spreken hem aan. Toch is deelname aan dergelijke evenementen niet eenvoudig te combineren met de huidige Formule 1-kalender.

Verstappen droomt van Le Mans en Daytona

"Alle evenementen van dit soort spreken me aan. Ik kan me goed voorstellen dat ik Le Mans ga rijden en ook Daytona trekt me", vertelt Verstappen. De 24 Grands Prix die tegenwoordig op de Formule 1-kalender staan, maken het volgens de Red Bull-coureur echter lastig om ruimte te vinden voor andere races.

Verstappen wil bovendien niet zomaar bij een ander raceproject instappen. Ook zijn invloed binnen zijn Formule 1-team speelt een belangrijke rol in zijn toekomstplannen. "Het moet natuurlijk allereerst in mijn agenda passen. Met 24 Grands Prix is dat niet eenvoudig. Maar ik wil ook inspraak houden bij beslissingen die te maken hebben met de prestaties van de auto", legt hij uit.

De Limburger lijkt daarmee vooral te zoeken naar de vrijheid om zelf te bepalen welke uitdagingen hij aangaat. Red Bull geeft hem naar eigen zeggen veel ruimte om buiten de Formule 1 te racen, al ligt dat bij één discipline anders.

'Rallyrijden vind ik simpelweg te gevaarlijk'

Rallyrijden trekt Verstappen zeker aan, mede omdat vader Jos Verstappen actief is in de rallysport. Toch sluit de Nederlander een avontuur in de discipline voorlopig uit. Het grote verschil met racen op een circuit is volgens hem het constante risico dat je bij rallyrijden loopt.

"Ik vind rallyrijden gaaf en het lijkt me heel leuk, maar ik vind het simpelweg te gevaarlijk. Als je op hoge snelheid één fout maakt, knal je met je auto tegen een boom. Dat risico vind ik het niet waard", aldus Verstappen. Sinds hij vader is geworden, kijkt hij bovendien anders naar de risico's die hij tijdens het racen neemt.

"Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren. Ik kan na dit interview opstaan en door een bus worden aangereden. Maar bij rallyrijden is het gevaar voortdurend aanwezig. Bovendien ben ik nu vader geworden", vertelt Verstappen. Red Bull zou hem volgens de Nederlander waarschijnlijk ook niet zomaar toestemming geven voor een rally-avontuur. "Ze laten me eigenlijk vrij om zelf te beslissen wat ik wil doen, maar in dit geval zouden ze waarschijnlijk zeggen dat het niet kan", besluit hij lachend.