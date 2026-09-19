user icon
icon

Verstappen sluit één specifieke raceklasse uit: "Te gevaarlijk"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen sluit één specifieke raceklasse uit: "Te gevaarlijk"

Max Verstappen weet nog niet wanneer hij afscheid wil nemen van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen houdt zijn toekomst bewust open en ziet zichzelf niet automatisch tot zijn 45e doorgaan, zoals Fernando Alonso. Wel weet Verstappen precies wat voor hem belangrijk blijft: plezier in het racen.

De Nederlander heeft tijdens zijn recente uitstapje naar de Nürburgring bovendien interesse gekregen in andere grote langeafstandsraces. Vooral de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona spreken hem aan. Toch is deelname aan dergelijke evenementen niet eenvoudig te combineren met de huidige Formule 1-kalender.

Meer over Max Verstappen Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

Verstappen droomt van Le Mans en Daytona

"Alle evenementen van dit soort spreken me aan. Ik kan me goed voorstellen dat ik Le Mans ga rijden en ook Daytona trekt me", vertelt Verstappen. De 24 Grands Prix die tegenwoordig op de Formule 1-kalender staan, maken het volgens de Red Bull-coureur echter lastig om ruimte te vinden voor andere races.

Verstappen wil bovendien niet zomaar bij een ander raceproject instappen. Ook zijn invloed binnen zijn Formule 1-team speelt een belangrijke rol in zijn toekomstplannen. "Het moet natuurlijk allereerst in mijn agenda passen. Met 24 Grands Prix is dat niet eenvoudig. Maar ik wil ook inspraak houden bij beslissingen die te maken hebben met de prestaties van de auto", legt hij uit.

De Limburger lijkt daarmee vooral te zoeken naar de vrijheid om zelf te bepalen welke uitdagingen hij aangaat. Red Bull geeft hem naar eigen zeggen veel ruimte om buiten de Formule 1 te racen, al ligt dat bij één discipline anders.

'Rallyrijden vind ik simpelweg te gevaarlijk'

Rallyrijden trekt Verstappen zeker aan, mede omdat vader Jos Verstappen actief is in de rallysport. Toch sluit de Nederlander een avontuur in de discipline voorlopig uit. Het grote verschil met racen op een circuit is volgens hem het constante risico dat je bij rallyrijden loopt.

"Ik vind rallyrijden gaaf en het lijkt me heel leuk, maar ik vind het simpelweg te gevaarlijk. Als je op hoge snelheid één fout maakt, knal je met je auto tegen een boom. Dat risico vind ik het niet waard", aldus Verstappen. Sinds hij vader is geworden, kijkt hij bovendien anders naar de risico's die hij tijdens het racen neemt.

"Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren. Ik kan na dit interview opstaan en door een bus worden aangereden. Maar bij rallyrijden is het gevaar voortdurend aanwezig. Bovendien ben ik nu vader geworden", vertelt Verstappen. Red Bull zou hem volgens de Nederlander waarschijnlijk ook niet zomaar toestemming geven voor een rally-avontuur. "Ze laten me eigenlijk vrij om zelf te beslissen wat ik wil doen, maar in dit geval zouden ze waarschijnlijk zeggen dat het niet kan", besluit hij lachend.

Musicman

Posts: 281

ik had echt verwacht dat ie Indycar zou zeggen ,maar Rally is ook gevaarlijk ,al is Indycar gevaarlijk door de andere deelnemers waar je het bij Rally in eigen hand hebt.

  • 2
  • 19 sep 2026 - 12:30
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Elektropunkz

    Posts: 1.050

    Had Jos niet onlangs in een interview gezegd dat ze bezig waren met een privé route te gaan rally rijden zodat Max het eens kon ervaren

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 09:32
  • Phantom01

    Posts: 956

    Ik dacht zeepkistenrace, toen ik alleen de titel zag.

    • + 1
    • 19 sep 2026 - 09:54
    • snailer

      Posts: 34.840

      Hier kan je zien waar hij allemaal in heeft geracet. Volgens mij zat er ook een zeepkist bij inderdaad. Maar niet alleen dat. Swamp buggies, o.a.

      Voor de rest niet zo interessant.

      https://youtu.be/QYZykgpKjks
      The CRAZY things Max Verstappen has driven
      The Race

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 11:36
  • Patrace

    Posts: 6.942

    Lijkt me ook beter dat hij geen rally gaat doen.
    Even praten met Kubica maakt wel duidelijk wat de impact van een crash in een rally op je F1 carrière kan zijn. Kubica was een groot talent die al een contract had om bij Ferrari te gaan racen, tot zijn crash in die rally. Toen was zijn F1 carrière meteen klaar en helaas heeft hij zijn belofte nooit kunnen inlossen.

    Verstappen kan beter op circuits blijven. Niet dat dat zonder risico's is, uiteraard.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 10:45
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.218

      Rally rijden is wel 'n stuk gevaarlijker dan F1, maar dikwijls gaat het goed.

      Met Robert Kubica ging het flink fout, maar met Kimi Raikkonen ging het goed....en die kwam weer succesvol terug in de F1.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:20
    • Patrace

      Posts: 6.942

      @Ouw: dus welke conclusie trek je daar uit?
      Juist, dat je een Fin moet zijn om te zonder problemen te kunnen rally rijden. ;-)
      En Verstappen is geen Fin, dus moet hij er zich maar niet aan wagen.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 13:58
    • snailer

      Posts: 34.840

      Even opgezocht. Kimi was echt snel in de rally. Alleen had hij geen ervaring. Werd 2 maal 10de in de einduitslag. Was erg knap.

      Beste weekend was een 5de plek. Wist 1 tijdproef te winnen.

      Maar ik vind het knap. Denk nog steeds dat Kimi een exceptioneel talent was, maar er was ook iets in de mentaliteit van de man dat hem tegenhield tot grotere hoogte te stijgen.

      Hij stapte bijvoorbeeld in F1 in en deed direct mooie dingen. Staat me zelfs bij dat hij nog minder open wheel races had gereden bij zijn debuut dan Verstappen. Maar in die tijd werd er wel veel meer gereden voor een seizoen.

      Hoe dan ook was zijn talent onmiskenbaar. Daarom kijk ik nu al uit naar de carriere van zijn zoon. Die lijkt het talent ook te hebben. En mogelijk heeft hij dan wel die extra drive.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 15:02
  • F1 bekijker

    Posts: 545

    Ja ik mis zijn pa hier bij de rally.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 10:56
    • Pietje Bell

      Posts: 36.793

      @Leclerc Fan mist Jos ook daar in Twenterand.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 14:20
  • Musicman

    Posts: 281

    ik had echt verwacht dat ie Indycar zou zeggen ,maar Rally is ook gevaarlijk ,al is Indycar gevaarlijk door de andere deelnemers waar je het bij Rally in eigen hand hebt.

    • + 2
    • 19 sep 2026 - 12:30

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar