Max Verstappen hoopt dat Fernando Alonso nog even doorgaat in de Formule 1. De Nederlander ziet de tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin graag langer actief blijven, al begrijpt hij dat Alonso zelf moet bepalen of hij nog plezier en perspectief ziet in de koningsklasse.

Alonso heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. De Spanjaard liet in aanloop naar de Grand Prix van Spanje op de Madring al weten dat hij nadenkt over zijn volgende stap, maar een definitieve beslissing bleef uit. Verstappen werd in Madrid gevraagd naar de toekomst van zijn ervaren concurrent.

Verstappen hoopt dat Alonso doorgaat

"Uiteindelijk moet hij dat zelf beslissen. Je hoeft hem niet over te halen", begint Verstappen. "Natuurlijk zie ik hem graag doorgaan. Maar uiteindelijk draait het erom of iemand nog competitief kan zijn en of hij het nog leuk vindt. Als het op een gegeven moment alleen maar een ergernis wordt, is het gewoon niet meer vol te houden."

De situatie bij Aston Martin helpt Alonso momenteel niet. De renstal strijdt dit seizoen nog niet voor de voorste posities, waardoor het plezier voor de 45-jarige coureur mogelijk minder groot is. Verstappen kan zich daar iets bij voorstellen. "Het zal niet heel leuk zijn, dat kan iedereen wel invullen. Maar uiteindelijk moet hij zelf beslissen of hij het ervoor over heeft en of hij potentie ziet in het team en de motor."

"Ik zie hem natuurlijk graag doorgaan, net als iedereen denk ik. Maar uiteindelijk moet hij zelf bepalen of hij ermee stopt", vervolgt Verstappen. Alonso heeft eerder aangegeven dat zijn toekomst niet alleen afhangt van de prestaties van Aston Martin, maar vooral van de ontwikkeling van de nieuwe Honda-motor.

Verstappen heeft weinig hoop voor 2027

Ook de toekomstige reglementen kunnen een rol spelen in de beslissing van Alonso. Verstappen werd gevraagd of hij verwacht dat de situatie richting 2027 nog verandert. De viervoudig wereldkampioen is daar niet bijzonder optimistisch over.

"Voor hem hoop ik wel dat het verandert. Maar ik denk niet dat er veel gaat veranderen", aldus Verstappen. Daarmee lijkt de Nederlander weinig rekening te houden met grote veranderingen op korte termijn. Voor Alonso blijft de vraag dus vooral of hij voldoende perspectief ziet om zijn Formule 1-loopbaan nog verder te verlengen.