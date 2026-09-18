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Verstappen pleit voor langer verblijf Alonso in de Formule 1

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Verstappen pleit voor langer verblijf Alonso in de Formule 1

Max Verstappen hoopt dat Fernando Alonso nog even doorgaat in de Formule 1. De Nederlander ziet de tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin graag langer actief blijven, al begrijpt hij dat Alonso zelf moet bepalen of hij nog plezier en perspectief ziet in de koningsklasse.

Alonso heeft nog altijd geen duidelijkheid gegeven over zijn toekomst. De Spanjaard liet in aanloop naar de Grand Prix van Spanje op de Madring al weten dat hij nadenkt over zijn volgende stap, maar een definitieve beslissing bleef uit. Verstappen werd in Madrid gevraagd naar de toekomst van zijn ervaren concurrent.

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Verstappen hoopt dat Alonso doorgaat

"Uiteindelijk moet hij dat zelf beslissen. Je hoeft hem niet over te halen", begint Verstappen. "Natuurlijk zie ik hem graag doorgaan. Maar uiteindelijk draait het erom of iemand nog competitief kan zijn en of hij het nog leuk vindt. Als het op een gegeven moment alleen maar een ergernis wordt, is het gewoon niet meer vol te houden."

De situatie bij Aston Martin helpt Alonso momenteel niet. De renstal strijdt dit seizoen nog niet voor de voorste posities, waardoor het plezier voor de 45-jarige coureur mogelijk minder groot is. Verstappen kan zich daar iets bij voorstellen. "Het zal niet heel leuk zijn, dat kan iedereen wel invullen. Maar uiteindelijk moet hij zelf beslissen of hij het ervoor over heeft en of hij potentie ziet in het team en de motor."

"Ik zie hem natuurlijk graag doorgaan, net als iedereen denk ik. Maar uiteindelijk moet hij zelf bepalen of hij ermee stopt", vervolgt Verstappen. Alonso heeft eerder aangegeven dat zijn toekomst niet alleen afhangt van de prestaties van Aston Martin, maar vooral van de ontwikkeling van de nieuwe Honda-motor.

Verstappen heeft weinig hoop voor 2027

Ook de toekomstige reglementen kunnen een rol spelen in de beslissing van Alonso. Verstappen werd gevraagd of hij verwacht dat de situatie richting 2027 nog verandert. De viervoudig wereldkampioen is daar niet bijzonder optimistisch over.

"Voor hem hoop ik wel dat het verandert. Maar ik denk niet dat er veel gaat veranderen", aldus Verstappen. Daarmee lijkt de Nederlander weinig rekening te houden met grote veranderingen op korte termijn. Voor Alonso blijft de vraag dus vooral of hij voldoende perspectief ziet om zijn Formule 1-loopbaan nog verder te verlengen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.216

Niet mee eens.
Het moet 'n keer over zijn.
Laat anderen het maar overnemen.

  • 1
  • 18 sep 2026 - 19:55
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing

Reacties (8)

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  • Need5Speed

    Posts: 4.537

    Al loopt hij met een Strollator, zolang hij er lol in heeft vooral doorgaan.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 19:16
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.216

      Niet mee eens.
      Het moet 'n keer over zijn.
      Laat anderen het maar overnemen.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 19:55
  • Pietje Bell

    Posts: 36.782

    Verstappen pleit kennelijk ook voor een langer verblijf van zijn vriendin in New York
    waar ze al sinds vorige week maandag verblijft.

    Ze postte zojuist dat ze daar nog steeds is. Ze had gisteravond een diner bij
    Audemars Piguet (horloge merk) en vandaag bezocht ze een bevriend juwelier.
    Daarvoor bezocht ze het US Open en de PatBo modeshow van haar Braziliaanse vriendin volgens haar IG.

    ibb.co/wZjz50VX

    ibb.co/XfxVq418

    ibb.co/hFn74gxV

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 19:56
    • Pietje Bell

      Posts: 36.782

      Ik was te snel, want ze begon nog maar net te posten.

      urlr.me/76EN2p

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 20:14
    • Pietje Bell

      Posts: 36.782

      Ze had gisteravond een diner bij AP zonder Serena Williams,
      maar dinsdag was de grootse lancering van haar horloge;

      "Op 15 september 2026 organiseerde Audemars Piguet (AP) samen met
      Vogue een exclusief evenement in New York ter gelegenheid van een
      bijzondere horlogelancering met Serena Williams.

      Tijdens dit evenement werd het nieuwste gezamenlijke horloge onthuld:
      de Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Chronograph
      "Serena Williams" Limited Edition.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 20:26
    • Gummy

      Posts: 372

      Als Max toch home alone is. Kan hij morgen misschien wel verschijnen op Zandvoort bij de World GT. Misschien weet jij daar meer van?

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 22:01
    • Pietje Bell

      Posts: 36.782

      Zal hem zo ff voor je bellen.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 22:34
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.720

    Hoe ouder hij wordt, hoe diplomatischer. Straks spuwen zelfs Nederlanders hem uit. Alonso? Niks meer betekent sinds 2006. Vast een vriendje van hem...

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 20:45

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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8
Audi
17
9
Williams
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Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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