Volgens sportmarketeer Chris Woerts is de kans groot dat de prijzen gaan stijgen bij Videoland na de overname van Viaplay. Het overnameproces is nu in volle gang, maar wat de gevolgen zijn voor de Formule 1-fans is zeer onduidelijk. Mogelijk moeten ze de portemonnee gaan trekken.

De van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De dienst kende echter een lastige start, en er kwam veel kritiek. Die kritiek is nooit verdwenen, en ze kampten ook met financiële problemen. Eerder dit jaar werd bekend dat DPG Media de Nederlandse tak van Viaplay gaat overnemen, en dat de Formule 1, en alle andere sporten, te zien zullen zijn bij Videoland.

'Ben benieuwd naar het prijsbeleid'

Het overnameproces is nog in volle gang, maar er is nog veel onduidelijkheid. Sportmarketeer Chris Woerts legt bij FCUpdate uit hoe de vork in de steel steekt: "Als jij als abonnee in Nederland een abonnement hebt op Viaplay en niet op Videoland, dan verwacht je wel dat die mensen kunnen blijven kijken op Videoland zonder extra te hoeven betalen. Ik ben heel benieuwd wat het prijsbeleid gaat worden van Viaplay."

Wat is de situatie?

Woerts stelt dan ook dat de kosten niet zullen blijven hangen bij het aankoopbedrag van ongeveer 142 miljoen euro: "Dat komt door de prijs van de uitzendrechten. Ze hebben ongeveer 142 miljoen betaald aan overnamekosten, maar dat staat los van de TV-rechten. Die moeten ze ook nog afdragen aan de Formule 1, aan de PDC voor darten en aan de Premier League. Dus het is een heel erg dure operatie voor Videoland. En ik kan me niet voorstellen dat zij de prijzen niet gaan verhogen."

Het lijkt er niet op dat er snel duidelijkheid komt: "Ze hebben er nog niets over gemeld, ze mogen ook niets melden tijdens het mededingingsproces. Dat wordt nu allemaal onderzocht door de mededingingsautoriteit."

'Ik denk dat het onvermijdelijk is...'

Een prijsstijging ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen: "Ik denk dat het onvermijdelijk is dat mensen die nu 21 euro betalen voor hun abonnement bij Viaplay... Die gaan voor een deel naar Videoland overstappen voor 14,99, en ongetwijfeld zullen die het eerste jaar misschien een kleine verhoging krijgen. Maar op termijn, en dat zie je ook bij andere streamers, als je eenmaal in de fuik van een streamer bent gezwommen, kom je er heel moeilijk uit."