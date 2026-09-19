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F1-fans gaan Viaplay-overname voelen: "Hele dure operatie"

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F1-fans gaan Viaplay-overname voelen: "Hele dure operatie"

Volgens sportmarketeer Chris Woerts is de kans groot dat de prijzen gaan stijgen bij Videoland na de overname van Viaplay. Het overnameproces is nu in volle gang, maar wat de gevolgen zijn voor de Formule 1-fans is zeer onduidelijk. Mogelijk moeten ze de portemonnee gaan trekken.

De van oorsprong Scandinavische streamingdienst Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De dienst kende echter een lastige start, en er kwam veel kritiek. Die kritiek is nooit verdwenen, en ze kampten ook met financiële problemen. Eerder dit jaar werd bekend dat DPG Media de Nederlandse tak van Viaplay gaat overnemen, en dat de Formule 1, en alle andere sporten, te zien zullen zijn bij Videoland.

'Ben benieuwd naar het prijsbeleid'

Het overnameproces is nog in volle gang, maar er is nog veel onduidelijkheid. Sportmarketeer Chris Woerts legt bij FCUpdate uit hoe de vork in de steel steekt: "Als jij als abonnee in Nederland een abonnement hebt op Viaplay en niet op Videoland, dan verwacht je wel dat die mensen kunnen blijven kijken op Videoland zonder extra te hoeven betalen. Ik ben heel benieuwd wat het prijsbeleid gaat worden van Viaplay."

Wat is de situatie?

Woerts stelt dan ook dat de kosten niet zullen blijven hangen bij het aankoopbedrag van ongeveer 142 miljoen euro: "Dat komt door de prijs van de uitzendrechten. Ze hebben ongeveer 142 miljoen betaald aan overnamekosten, maar dat staat los van de TV-rechten. Die moeten ze ook nog afdragen aan de Formule 1, aan de PDC voor darten en aan de Premier League. Dus het is een heel erg dure operatie voor Videoland. En ik kan me niet voorstellen dat zij de prijzen niet gaan verhogen."

Het lijkt er niet op dat er snel duidelijkheid komt: "Ze hebben er nog niets over gemeld, ze mogen ook niets melden tijdens het mededingingsproces. Dat wordt nu allemaal onderzocht door de mededingingsautoriteit."

'Ik denk dat het onvermijdelijk is...'

Een prijsstijging ligt in ieder geval in de lijn der verwachtingen: "Ik denk dat het onvermijdelijk is dat mensen die nu 21 euro betalen voor hun abonnement bij Viaplay... Die gaan voor een deel naar Videoland overstappen voor 14,99, en ongetwijfeld zullen die het eerste jaar misschien een kleine verhoging krijgen. Maar op termijn, en dat zie je ook bij andere streamers, als je eenmaal in de fuik van een streamer bent gezwommen, kom je er heel moeilijk uit."

Regenrace

Posts: 2.954

De helft van de races is niet om aan te hachelen en bij de rest kun je de schertsvertoning van de hybride aandrijving niet wegdenken, dan krijg je ook nog het achterlijke commentaar van hoofdpijndossier Heemskerk & Valkenburg. De kijkcijfers in de VS storten inmiddels in, Ik denk dat F1 wel zo'n... [Lees verder]

  • 26
  • 19 sep 2026 - 09:05
F1 Nieuws Viaplay Videoland

Reacties (39)

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  • Rocks

    Posts: 1.144

    Kan me niet duur genoeg zijn 😎

    • + 2
    • 19 sep 2026 - 07:52
    • Snork

      Posts: 23.135

      Precies, F1 moet weer voor de elite worden. Armlastige stumpers kijken maar Studio Sport ofzo.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 14:06
  • Ambudriver

    Posts: 364

    IPTV.

    • + 7
    • 19 sep 2026 - 07:53
    • RonHymer

      Posts: 391

      65 eurotjes per jaaren een paar euro voor een goede vpn. Ik had het jaren eerder moeten doen.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 09:20
    • F1 bekijker

      Posts: 545

      50e

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 10:58
    • Rocks

      Posts: 1.144

      €.79,-- 2jaar ,😎

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:19
    • Schumi86

      Posts: 667

      €30 per jaar, meer dan tevreden.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:48
  • snailer

    Posts: 34.840

    Ik heb een abo gehad bij Netflix. Was iets van 15 euro. Al een tijdje geleden opgezegd trouwens, dus weet niet zeker of het nog steeds die prijs is.

    Maar dat is hoe dan ook duurder dan f1tv was. Hoewel ik dat ook niet meer heb en dus niet zeker weet hoe duur die is geworden.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 07:59
    • StevenQ

      Posts: 10.768

      F1 TV kost 11.99 per maand voor Pro en 17.99 voor premium(4k), mensen die al abbonee waren betalen, mensen die al abonnee waren voor de maandabonnementen betalen 94,99 per jaar voor Pro

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 08:25
    • snailer

      Posts: 34.840

      Ik had het dacht ik voor iets van 75 per jaar. Ik kon daarmee 4 schermen tegelijk openen. EN dan met sync software, compleet vergeten wat dat ook al weer was, kon ik de 4 schermen sunchroniseren. Dus ik had dan de timing, de tracker de uitzending en bijvoorbeeld een onbaord tegelijk.

      Maar dat was wel van 2024. Ik ben begin 2025 afgehaakt. Was ik het meeste mis is het archief. Hoewel ik ik via OBS Studio (vrije software en wordt door streamers gebruikt) veel races heb gecaptured. Vooral alle regen races. En een aantal seizoenen. Maar niet onboards of zo. Puur de full races met Engels commentaar. Dus de seizoenen met alleen samenvattingen heb ik de regenraces niet. Die vond ik meestal illegale op yt van.

      Wat ik gewoon deed is elke avond een race starten en dan capture via OBS terwijl ik lag te meuren. Of de echtelijk plichten vervullen. Dat kan ook zo zijn geweest.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 11:17
    • StevenQ

      Posts: 10.768

      In het begin was het 64,99 per jaar inderdaad

      maar 94,99 per jaar is dus 7,91 per maand

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 12:02
  • Erwinnaar

    Posts: 5.865

    Rtl Duitsland sd via satelliet een aantal geselecteerde weekeinden live of Channel4 hd elke race via satelliet, zeer ruime samenvattingen!

    Gratis en legaal.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 08:24
  • Regenrace

    Posts: 2.954

    De helft van de races is niet om aan te hachelen en bij de rest kun je de schertsvertoning van de hybride aandrijving niet wegdenken, dan krijg je ook nog het achterlijke commentaar van hoofdpijndossier Heemskerk & Valkenburg. De kijkcijfers in de VS storten inmiddels in, Ik denk dat F1 wel zo'n beetje de limiet heeft bereikt wat het kan aftroggelen. Ik zet in ieder geval een muizenval op mijn portemonnee.

    • + 26
    • 19 sep 2026 - 09:05
    • shakedown

      Posts: 2.032

      Eens. Daarnaast is er ook geen gevecht in de F1. Antonelli haalt met twee vingers in de neus het kampioenschap op. Daar achter is er niets.

      Het uitspreken gevecht tussen Hamilton en Verstappen maakte de F1. Dat is er niet. Degene die nu vechten hebben niet dat uitgesproken karakter waar je een sport aan op kan hangen.

      Antonelli is (nog) geen uitgesproken karakter in de F1. Russell niet, Norris niet.
      Hamilton, Alonso en Verstappen zijn dat wel. Maar die doen niet mee dit jaar. Dus is er ook niets om een mooi drama van te maken.

      Ik bedoel dat stel dat Antonelli en Norris allebij kans maken in de laatste drie races, dan is die karakter botsing niet intens. Russell vs Antonelli is ook niet intens. Er is gewoon niets wat de F1 spannend maakt.

      En dat gekoppeld aan deze prijzen, dit reglement en de overvloed van kansloze (sprint) races, is de F1 gewoon kansloos en ten dode opgeschreven.

      • + 12
      • 19 sep 2026 - 10:49
    • Beri

      Posts: 7.079

      Russell is niet het uitgesproken karakter dat jij graag wilt zijn. Maar het is een gevalletje "net niet"

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 14:03
    • AnalizeThis

      Posts: 90

      @ shakedown; “Er is gewoon niets wat de F1 spannend maakt.”, want 2022, 2023 en 2024 waren wel spannend?!

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 14:43
    • shakedown

      Posts: 2.032

      @analizednthis. Echt spannend waren die seizoenen niet. Waren absoluut beter aan te gluren dan het huidige seizoen, maar daar houd het wat mij betreft wel op...

      Race technisch waren er in die seizoenen zeker hele mooie te zien. En kwa beleving was het best aardig. Als je op individueel race niveau gaat kijken. Maar als compleet seizoen, waren het ook maar matige seizoenen.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 15:44
  • Pietje Bell

    Posts: 36.793

    Heb afgelopen week een paar keer contact gehad per mail, omdat mijn Viaplay
    jaarcontract deze maand afloopt. Men kan nog niet zeggen of je je geld straks terugkrijgt als je nu een nieuw jaarcontract afsluit.
    Ook zijn de aanbiedingsprijzen sinds 14 september afgelopen.
    Geadviseerd werd een maand contract zonder reclame en met gratis F1TV voor €17,99
    af te sluiten; per dag opzegbaar. Die aanbieding is nu verlopen.
    Heb dat gedaan voor 2 maanden en dan zien we volgend jaar wel weer verder.
    Moet zeggen dat ik telkens binnen een uur een zeer nette en duidelijke mail terug kreeg.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 10:40
  • Polleke2

    Posts: 2.096

    En dat vreemd vinden dat er miljoenen mensen via IP-TV kijken,het begint gewoon belachelijk te worden deze uitmelkerij.

    • + 7
    • 19 sep 2026 - 10:49
  • Distortion

    Posts: 1.558

    Nouja videoland hebben we hier thuis al. Ik betaal 94 ofzo per jaar voor F1tv dus ik denk dat ik dat dan op ga zeggen. Dan maar Nederlands commentaar :) Het zal voor mij dus goedkoper worden

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 10:58
    • koppie toe

      Posts: 5.594

      Reken je niet rijk, denk dat je bedrogen uit komt.
      Viaplay is nu al duurder dan f1tv en dat verschil zal alleen maar groeien.
      Let maar op.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:01
    • snailer

      Posts: 34.840

      Owww. En ik maar denken dat het netflix was. nu heb ik geen netflix meer. Maar videoland is ook al jaren de deur uit. En dat gaat ook niet meer terugkomen.

      Ik ga pas weer overwegen te kijken als bijvoorbeeld Verstappen en Leclerc het uit moeten vechten samen. Voor mij was begin 2022 1 van de beste periodes. Twee extreem aanvallende rijders die elkaar op de ouderwetse manier de ruimte gaven. Werd vrij snel duidelijk dat Leclerc geen kans had. Maar stel dat het zo is en Leclerc zit in de betere auto. Dan krijgen we een beter seizoen dan 2021. Voor mij was begin 2022 echt 1 van de beste periodes om te kijken. En dus beter dan 2021.

      Mogelijk ga ik ook weer kijken als de hybride component achter ons wordt gelaten. Dat is de enabler voor echt racen.

      Maar als het alleen met nl commentaar is.... dan maar niet. Ik wil de taal kunnen kiezen. Als het gaat tussen engelman en nederlander => duits commentaar. Als het gaat tussen Leclerc en Nederlander. Dan Engels of Duits. Spaans commentaar zou kunnen. Maar geen Nederlands.

      En hoeveel het dan gaat kosten maakt me dan niet uit.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 11:29
    • Pietje Bell

      Posts: 36.793

      @koppie, Videoland bepaalt straks de prijzen en niet Viaplay.
      Ze kunnen het niet maken om de prijzen ineens erg te verhogen, als dat al gebeurt, aangezien veel mensen niet geïnteresseerd zijn in de F1.
      Momenteel met reclame €6,99 en zonder €11,99 als ik het goed heb.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:34
    • Pietje Bell

      Posts: 36.793

      En wéér heeft het woord r.e.c.l.a.m.e 45 minuten in het filter gezeten.

      Oei, oei, wat een vreselijk fout woord.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 12:17
    • koppie toe

      Posts: 5.594

      @Pietje, je zal zien dat het een jaartje aantrekkelijk lijkt en daarna schieten de prijzen als raketten omhoog.
      Er moet iets terug verdiend worden.
      Ook al zal dat lastig worden zonder het format en personeel te veranderen.
      Denk je echt dat Videoland onder de Viaplay prijzen zal zitten?
      Dat is wel heel naïef om te denken.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 12:23
    • Pietje Bell

      Posts: 36.793

      "Er moet iets terug verdiend worden." Helemaal mee eens.

      Misschien ben ik wel een beetje naïef @koppie, maar Viaplay vraagt al
      €22 per maand MET r.e.c.l.a.m.e en Videoland nu €6,99 met r.e.c.l.a.m.e
      voor 1 stream en €11,99 voor 2 streams. Die gaan daar echt niet ineens
      €10 bij bovenop zetten, want dan lopen hun trouwe klanten weg
      die niet in de f1 geïnteresseerd zijn. Vooral die mensen die nu €6,99 betalen en dan naar €16,99 gaan. Kan het mis hebben hoor.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 12:38
    • koppie toe

      Posts: 5.594

      Ik denk dat er twee pakketten komen één met sport en Videoland en het oude pakket.

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 14:16
    • Pietje Bell

      Posts: 36.793

      Ja, dat zou zomaar kunnen @koppie.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 15:15
  • Pietje Bell

    Posts: 36.793

    Heb afgelopen week een paar keer contact gehad per mail, omdat mijn Viaplay
    jaarcontract deze maand afloopt. Men kan nog niet zeggen of je het resterende geld straks terugkrijgt als je nu een nieuw jaarcontract afsluit.
    Ook zijn de aanbiedingsprijzen sinds 14 september afgelopen.
    Geadviseerd werd een maand contract zonder r.e.c.l.a.m.e en met gratis F1TV voor €17,99
    af te sluiten; per dag opzegbaar. Die aanbieding is nu verlopen.
    Heb dat gedaan voor 2 maanden en dan zien we volgend jaar wel weer verder.
    Moet zeggen dat ik telkens binnen een uur een zeer nette en duidelijke mail terug kreeg.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 10:59
    • Pietje Bell

      Posts: 36.793

      Kunnen de woorden r.e.c.l.a.m.e en l.u.l eindelijk eens van de filterlijst af?

      • + 1
      • 19 sep 2026 - 11:05
    • snailer

      Posts: 34.840

      Alleen als Pietje en Bell er in worden gezet.

      • + 8
      • 19 sep 2026 - 11:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.218

    Wat is er nu fijner om vòòr de race nog naar zo'n hersenloze serie over de Roelvinkjes te kijken en ná de race 'n andere hersenloze serie over die ex voetballer met z'n lelijk wijf en lelijke kinderen...

    • + 4
    • 19 sep 2026 - 11:13
  • MaxFan2025

    Posts: 26

    Tja, dat kun je verwachten, hè.
    Toen de rechten naar Viaplay gingen, wilde iedereen dat het weer ergens anders heen ging. Maar uiteindelijk moet er geld worden verdiend. Wie een megabedrag voor de rechten betaalt, laat de abonnee dat uiteindelijk ophoesten.
    Elke overstap maakt F1 dus duurder. Je komt nu op een punt waarop illegaal kijken serieus goedkoper wordt. Dan verlies je juist abonnees. Liever veel kijkers met een lagere marge dan weinig kijkers met een hoge marge.
    Met de nieuwe regels heeft F1 sowieso al wat glans verloren. Steeds hogere prijzen kunnen dan zomaar de nekslag worden. Dat zie je in de VS volgens mij al sinds de overstap naar Apple TV.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 11:46
    • Polleke2

      Posts: 2.096

      Dat is altijd al goedkoper geweest.

      • + 0
      • 19 sep 2026 - 15:36
  • TJM80

    Posts: 15

    Het was en is goedkoper om de F1 op tv te kijken, dan een Formule 1 wedstrijd te bezoeken. De geldverzamelaars zitten vooral bij de Formule 1 zelf en in veel mindere mate bij de streamingdiensten. Zolang de racecircuits blijven beweren dat alles uitverkocht is, zullen de prijzen (tv en toegang) blijven stijgen.
    Uiteindelijk zal de wal het kostbare F! schip weren en in een draaikolk laten verzuipen.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 13:09
  • Beri

    Posts: 7.079

    Meneer Woerts zegt weer wat. En ik denk niet zo zeer dat het basis abonnement veel duurder zal worden. Ik verwacht een Prime achtige constructie waar je ook op bijvoorbeeld SkyShowtime via Prime kunt abonneren op een extra "zenderpakket". Zo zal Videoland ook gaan werken; misschien een paar euro er bij voor het basispakket en apart betalen voor de Formule 1.

    • + 1
    • 19 sep 2026 - 14:01
  • vroegerwasallesbeter

    Posts: 33

    iedereen die viaplay heeft en of straks videoland moet ff ophouden met zeuren/zeiken/janken. jullie betalen al jaren teveel voor die ontzettende rommel. ook is jullie al meer dan vaak genoeg gezegt dat je naar f1tv zelf moet gaan. veel goed koper en gewoon nederlands commentaar van die 2 stumperts. jullie blijven maar bij viaplay en lekker blijven zeuren. gewoon triest en vooral heel dom als je weet dat het anders/beter/goedkoper kan.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 15:32
  • Pleen

    Posts: 986

    Als je een F1 liefhebber, fanaat of die-hard fanaat bent dan zul het toch wel voorover hebben om 150 euries of dollars per jaar uit te geven voor F1-TV? Dat is minder dan 15 euro's per maand voor 2 races gemiddeld.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 16:37
  • Pietje Bell

    Posts: 36.793

    Heb net de documentaire met Ollie Bearman bekeken. Een echte aanrader.

    "Ollie: Bear Me In Mind"

    Documentaire 2026, 22 min

    Chiel van Koldenhove ging een hele dag met Ollie op pad in Londen.
    Ze spraken over zijn jonge jaren, karttijd, schooltijd, ouders, vriendin, Ferrari en meer.
    Ook reden ze in een Ferrari uit de vorige eeuw door en rond Londen al pratende
    over van alles en nog wat.

    De docu geeft een goed beeld van deze zeer sympathieke, vriendelijke en
    altijd goedlachse 21-jarige F1 coureur uit Chelmsford.

    • + 0
    • 19 sep 2026 - 16:38

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Ferrari
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
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Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
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