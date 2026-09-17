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Norris reageert op nieuwe F1-plannen: "Hebben we nog nooit gehad"

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Norris reageert op nieuwe F1-plannen: "Hebben we nog nooit gehad"

Lando Norris heeft als eerste Formule 1-coureur gereageerd op de sprintrace in Monaco. Vanaf volgend jaar worden er tien sprintraces verreden in de Formule 1, waaronder eentje in Monaco. Veel fans reageerden vol verbazing, en ook Norris weet niet helemaal wat hij kan verwachten.

De Formule 1-top presenteerde gisteren de nieuwe racekalender voor 2027. De plannen zorgden voor verbazing, want niet alleen is het aantal sprintraces flink uitgebreid, er staat er ook eentje in de straten van Monaco op het programma. Dit zorgde voor veel verbazing, want in Monaco is het vrijwel onmogelijk om in te halen. Er komt wel een extra kwalificatiesessie bij, maar de sprintrace op zaterdagochtend belooft een saaie optocht te worden waarin men geen overbodige risico's gaat nemen.

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Hoe kijkt Norris naar deze plannen?

De fans reageerden vol verbazing op sociale media, en ook Lando Norris weet niet helemaal goed wat hij kan verwachten. De McLaren-coureur werd tijdens een golfevenement door Sky Sports naar een reactie gevraagd: "Interessant! Ik denk dat de belangrijkste uitdaging is dat je op vrijdag de vrije training rijdt en dan direct de sprint kwalificatie hebt."

"Er gebeurt natuurlijk niet zoveel in de race op zondag of in de sprint, maar de uitdaging is dat het slechts één training is en je er daarna direct voor moet gaan, wat waarschijnlijk nog nooit eerder is gebeurd in Monaco."

'Dan is het game over'

Een sprint in Monaco brengt dan ook veel nieuwe uitdagingen met zich mee: "Je moet meer gaan vertrouwen op de data van dit jaar. Voor ons als coureurs wordt het natuurlijk zwaarder. Je hebt niet zoveel tijd om dingen op te bouwen, dus je gaat proberen iets eerder meer risico te nemen. Dat is normaal wanneer je het verschil kan zien tussen de mensen die zich snel op hun gemak voelen, dingen proberen en op 99 procent zitten en niet voor de 103 of 104 procent gaan. Want als je in Monaco over die limiet gaat, dan is het game over."

Larry Perkins

Posts: 67.922

Diegene die denkt "Da's mooi want nou krijgen we twee kwalificaties en de kwalificatie is op Monaco het leukst." komt ook bedrogen uit, want de coureurs gaan in de sprint shootout echt niet alles geven als dat in de vermaledijde sprintrace toch maar een puntje meer of minder oplevert.

En in de ... [Lees verder]

  • 2
  • 17 sep 2026 - 18:53
F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (3)

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  • Spearhead

    Posts: 569

    Een sprintrace in Monaco... Het is weer duidelijk dat ze daar bij de F1 flop niks maar dan ook niks van racen afweten.

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 18:34
  • Larry Perkins

    Posts: 67.918

    Diegene die denkt "Da's mooi want nou krijgen we twee kwalificaties en de kwalificatie is op Monaco het leukst." komt ook bedrogen uit, want de coureurs gaan in de sprint shootout echt niet alles geven als dat in de vermaledijde sprintrace toch maar een puntje meer of minder oplevert.

    En in de vermaledijde sprintrace kun je toch niet inhalen dus iedereen blijft rijden waar hij rijdt en gaat zoveel mogelijk data verzamelen voor de echte kwalificatie en de echte race, die tevens door de vermaledijde sprintrace nog voorspelbaarder wordt, als dat nog kan...

    • + 2
    • 17 sep 2026 - 18:53
  • StevenQ

    Posts: 10.760

    Een sprintrace op een circuit waar je niet kan inhalen, ze zijn echt totaal de weg kwijt Domenicali en co

    • + 1
    • 17 sep 2026 - 20:51

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.601
  • Podiums 48
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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McLaren
McLaren
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