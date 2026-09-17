Lando Norris heeft als eerste Formule 1-coureur gereageerd op de sprintrace in Monaco. Vanaf volgend jaar worden er tien sprintraces verreden in de Formule 1, waaronder eentje in Monaco. Veel fans reageerden vol verbazing, en ook Norris weet niet helemaal wat hij kan verwachten.

De Formule 1-top presenteerde gisteren de nieuwe racekalender voor 2027. De plannen zorgden voor verbazing, want niet alleen is het aantal sprintraces flink uitgebreid, er staat er ook eentje in de straten van Monaco op het programma. Dit zorgde voor veel verbazing, want in Monaco is het vrijwel onmogelijk om in te halen. Er komt wel een extra kwalificatiesessie bij, maar de sprintrace op zaterdagochtend belooft een saaie optocht te worden waarin men geen overbodige risico's gaat nemen.

Hoe kijkt Norris naar deze plannen?

De fans reageerden vol verbazing op sociale media, en ook Lando Norris weet niet helemaal goed wat hij kan verwachten. De McLaren-coureur werd tijdens een golfevenement door Sky Sports naar een reactie gevraagd: "Interessant! Ik denk dat de belangrijkste uitdaging is dat je op vrijdag de vrije training rijdt en dan direct de sprint kwalificatie hebt."

"Er gebeurt natuurlijk niet zoveel in de race op zondag of in de sprint, maar de uitdaging is dat het slechts één training is en je er daarna direct voor moet gaan, wat waarschijnlijk nog nooit eerder is gebeurd in Monaco."

'Dan is het game over'

Een sprint in Monaco brengt dan ook veel nieuwe uitdagingen met zich mee: "Je moet meer gaan vertrouwen op de data van dit jaar. Voor ons als coureurs wordt het natuurlijk zwaarder. Je hebt niet zoveel tijd om dingen op te bouwen, dus je gaat proberen iets eerder meer risico te nemen. Dat is normaal wanneer je het verschil kan zien tussen de mensen die zich snel op hun gemak voelen, dingen proberen en op 99 procent zitten en niet voor de 103 of 104 procent gaan. Want als je in Monaco over die limiet gaat, dan is het game over."