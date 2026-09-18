user icon
icon

Sky Sports-analist gelooft in nieuwe zege van Verstappen

<< Naar nieuwsoverzicht
Sky Sports-analist gelooft in nieuwe zege van Verstappen

Sky Sports-analist Anthony Davidson denkt dat Max Verstappen en Red Bull dit jaar nog races gaan winnen. Verstappen kwam niet slecht voor de dag in Madrid, en de prestaties van Red Bull gaven de burger moed. Davidson zag veel positieve punten en denkt dat Red Bull het gat heeft gedicht.

Het team van Red Bull heeft dit seizoen een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. Afgelopen weekend konden ze op de nieuwe Madring echter aardig meekomen, en wist Max Verstappen er een tweede plaats uit te slepen. Het resultaat kwam een beetje als een verrassing, want na de kwalificatie leek de Red Bull wat langzamer te zijn dan de concurrentie.

Meer over Max Verstappen Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

Wereldtitel Verstappen ter discussie gesteld: "Geef Hamilton het kampioenschap"

9 sep
 Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

Gasly gaat de wereld over met privéjet van Verstappen

11 sep

Gaat het beter met Red Bull?

Het feit dat het steeds weer wat beter gaat met Red Bull, is volgens Davidson zeer positief. De oud-coureur en huidig analist stelt in de Sky Sports-podcast 'The F1 Show' dat Red Bull op de goede weg is: "De Red Bull presteerde in ieder geval beter dan we allemaal hadden verwacht na de eerste vrije training."

"Ik denk dat Red Bull er opnieuw in is geslaagd om de auto weer op het juiste spoor te krijgen. Op basis van de vrijdag zou ik er in ieder geval geen geld op hebben durven zetten dat Red Bull sneller zou zijn dan bijvoorbeeld Ferrari. Het leek er de hele tijd op dat het tussen Mercedes en Ferrari zou gaan, maar dan komt de kwalificatie en zit Max er weer bij."

'De auto is beter geworden'

Dat Red Bull zo goed presteerde, kwam volgens Davidson niet alleen door Verstappen: "Red Bull doet weer mee, want ook Liam Lawson had weer een fantastisch weekend naast zo'n formidabele teamgenoot en dat in een andere omgeving dan waar hij het seizoen begon. We moeten hem dus ook de complimenten geven."

Red Bull lijkt volgens de Britse analist ook een goede stap te hebben gezet: "De auto is in het algemeen beter geworden, dus niet alleen voor Max. Lawson zat er ook goed bij. Natuurlijk zorgde Max wel voor dat laatste beetje magie om helemaal vooraan mee te kunnen doen. Ik heb echt het gevoel dat ze er alles uit hebben gehaald."

'Kwestie van tijd voordat Max wint'

Een zege voor Verstappen komt dan ook steeds dichterbij: "Ze zitten er nu dicht bij. Het enige wat ze nog nodig hebben, is misschien de volgende ADUO-uitslag, die deze keer dan wel in hun voordeel uitvalt. Het chassis wordt beter en Max krijgt deze auto's ook steeds beter onder de knie, net zoals Norris. Het is dus een kwestie van tijd voordat Max op eigen kracht een race wint, maar in Madrid zat het er niet in."

snailer

Posts: 34.823

Mij lijkt het nogal onwaarschijnlijk. De auto is gewoon niet goed genoeg. In Madrid had hij wat geluk en een baan waar niet in te halen is.

Maar op alle banen waar gewoon kan worden ingehaald, vliegen de Ferrari's, de McLarens en zeker de Mercedes hem vrij eenvoudig voorbij.

Hoe lang is trouwen... [Lees verder]

  • 1
  • 18 sep 2026 - 17:05
F1 Nieuws Max Verstappen Anthony Davidson Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.215

    Alweer 'n zege?
    Hij is die ene van van de week al vergeten natuurlijk.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 17:05
  • snailer

    Posts: 34.823

    Mij lijkt het nogal onwaarschijnlijk. De auto is gewoon niet goed genoeg. In Madrid had hij wat geluk en een baan waar niet in te halen is.

    Maar op alle banen waar gewoon kan worden ingehaald, vliegen de Ferrari's, de McLarens en zeker de Mercedes hem vrij eenvoudig voorbij.

    Hoe lang is trouwens dat lange volgas stuk op Baku? Twee km? Langer? Dat wordt drama.

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 17:05
    • schwantz34

      Posts: 42.947

      Ik verwacht dat de FIA de limiet van die vermaledijde Mariokartsuperclippingruk batterij gaat verhogen in Baku om een totale afgang op het ellenlange rechte stuk van deze waardeloze motorformule te verbloemen.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 18:24

ES Grand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ESGrand Prix van Spanje

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar