Sky Sports-analist gelooft in nieuwe zege van Verstappen

Sky Sports-analist Anthony Davidson denkt dat Max Verstappen en Red Bull dit jaar nog races gaan winnen. Verstappen kwam niet slecht voor de dag in Madrid, en de prestaties van Red Bull gaven de burger moed. Davidson zag veel positieve punten en denkt dat Red Bull het gat heeft gedicht.

Het team van Red Bull heeft dit seizoen een flinke achterstand op de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari. Afgelopen weekend konden ze op de nieuwe Madring echter aardig meekomen, en wist Max Verstappen er een tweede plaats uit te slepen. Het resultaat kwam een beetje als een verrassing, want na de kwalificatie leek de Red Bull wat langzamer te zijn dan de concurrentie.

Gaat het beter met Red Bull?

Het feit dat het steeds weer wat beter gaat met Red Bull, is volgens Davidson zeer positief. De oud-coureur en huidig analist stelt in de Sky Sports-podcast 'The F1 Show' dat Red Bull op de goede weg is: "De Red Bull presteerde in ieder geval beter dan we allemaal hadden verwacht na de eerste vrije training."

"Ik denk dat Red Bull er opnieuw in is geslaagd om de auto weer op het juiste spoor te krijgen. Op basis van de vrijdag zou ik er in ieder geval geen geld op hebben durven zetten dat Red Bull sneller zou zijn dan bijvoorbeeld Ferrari. Het leek er de hele tijd op dat het tussen Mercedes en Ferrari zou gaan, maar dan komt de kwalificatie en zit Max er weer bij."

'De auto is beter geworden'

Dat Red Bull zo goed presteerde, kwam volgens Davidson niet alleen door Verstappen: "Red Bull doet weer mee, want ook Liam Lawson had weer een fantastisch weekend naast zo'n formidabele teamgenoot en dat in een andere omgeving dan waar hij het seizoen begon. We moeten hem dus ook de complimenten geven."

Red Bull lijkt volgens de Britse analist ook een goede stap te hebben gezet: "De auto is in het algemeen beter geworden, dus niet alleen voor Max. Lawson zat er ook goed bij. Natuurlijk zorgde Max wel voor dat laatste beetje magie om helemaal vooraan mee te kunnen doen. Ik heb echt het gevoel dat ze er alles uit hebben gehaald."

'Kwestie van tijd voordat Max wint'

Een zege voor Verstappen komt dan ook steeds dichterbij: "Ze zitten er nu dicht bij. Het enige wat ze nog nodig hebben, is misschien de volgende ADUO-uitslag, die deze keer dan wel in hun voordeel uitvalt. Het chassis wordt beter en Max krijgt deze auto's ook steeds beter onder de knie, net zoals Norris. Het is dus een kwestie van tijd voordat Max op eigen kracht een race wint, maar in Madrid zat het er niet in."