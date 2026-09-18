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Vasseur wankelt bij Ferrari: Horner en Stella genoemd bij Scuderia

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Vasseur wankelt bij Ferrari: Horner en Stella genoemd bij Scuderia

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ligt steeds meer onder vuur. De resultaten van de Italiaanse renstal vallen sinds de zomerstop tegen en dat zorgt volgens de Italiaanse journalist Giorgio Terruzzi voor groeiende onvrede binnen het team. Vasseur zou inmiddels zelfs een opvallende bijnaam hebben gekregen van medewerkers in Maranello.

De Ferrari SF-26 heeft sinds de hervatting van het seizoen nog geen podiumplaats opgeleverd voor Lewis Hamilton of Charles Leclerc. Vooral Hamilton ziet zijn kansen in de strijd om de wereldtitel verder slinken, terwijl Andrea Kimi Antonelli zijn voorsprong aan de top van het kampioenschap blijft uitbouwen. Daardoor komt de druk steeds meer bij Vasseur te liggen.

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Ferrari-medewerkers noemen Vasseur 'Napoleon'

Terruzzi stelt dat de positie van Vasseur binnen Ferrari steeds gevoeliger ligt. "Er zijn ontzettend veel problemen waar eigenlijk niet over gesproken kan worden. De kwestie rond Vasseur is daar een terugkerend voorbeeld van. Het is een onderwerp dat ieder jaar opnieuw opduikt, omdat de manier waarop het team wordt geleid nu eenmaal voor problemen zorgt", vertelt de Italiaanse journalist in de podcast Terruzzi Racconta.

Volgens Terruzzi is de relatie tussen Vasseur en Ferrari-topman Benedetto Vigna bovendien volledig bekoeld. "Het is duidelijk dat er een probleem is. De relatie met Vigna bestaat eigenlijk niet meer. Daarnaast is er binnen Maranello sprake van enige animositeit richting Vasseur, omdat hij maar weinig wordt gezien. Sommige medewerkers noemen hem daarom 'Napoleon'. Hij lijkt zich te gedragen als een absolute machthebber. Dat kan behoorlijk arrogant en afstandelijk overkomen."

Ferrari heeft al mogelijke opvolgers in beeld

Hamilton en Leclerc zouden Vasseur ondanks de kritiek nog altijd steunen. Tegelijkertijd wordt er binnen Ferrari naar verluidt al gekeken naar mogelijke opvolgers. Antonello Coletta, die binnen Ferrari verantwoordelijk is voor het World Endurance Championship, zou daarbij gelden als een mogelijke 'Plan B' voor de Franse teambaas.

Ook andere namen zijn de afgelopen periode aan Ferrari gekoppeld. Volgens journalist Pino Allievi heeft Ferrari-president John Elkann interesse in Christian Horner, maar lijkt een samenwerking lastig. "Elkann is gecharmeerd van Horner, maar de constructie past niet bij hem. Horner wil een manager zijn en een vergelijkbare positie bekleden als Toto Wolff, die ook aandelen bezit."

Daarnaast zou Ferrari interesse hebben gehad in Andrea Stella, de teambaas van McLaren. Ook die optie lijkt volgens Allievi echter weinig kansrijk. "Ferrari zou Stella graag willen hebben, maar hij heeft naar verluidt ongeveer twee maanden geleden al nee gezegd. Hij lijkt dus geen optie te zijn." De Grand Prix van Azerbeidzjan kan daardoor belangrijk worden voor Vasseur. Een sterk resultaat in Bakoe zou de discussie over zijn toekomst tijdelijk naar de achtergrond kunnen verdringen.

shakedown

Posts: 2.028

Vasseur is het probleem niet.

De rijders denk ik wel

Is Leclerc nog wel zo goed gedacht? Of staat ie al een paar jaar stil in ontwikkeling?
Is Hamilton nog wel goed genoeg? Die is eigenlijk al een paar jaar over zijn top heen.

Neem Schumacher als voorbeeld. In zijn prime was hij over een se... [Lees verder]

  • 4
  • 18 sep 2026 - 16:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (13)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.922

    Gaan we dit nu echt alweer doen. De auto is best oké. De rijders zijn ruim voldoende, de motor is prima... allemaal dingen die hij wel goed doet.

    Dat er vervolgens een cultuur heerst waarbij tactiek zo cryptisch moet dat de pitmuur de strategie 6x moet checken voor het naar de coureur kan die vervolgens door die cryptische vertaling niets begrijpt van plan A B C D E F G etc... is volgens mij het grootste pijnpunt.

    Heb je een auto die 30 seconden sneller is op raceafstand... dan kom je wel weg met miscommunicatie... maar ik denk echt dat Ferrari dit jaar 3 van de 5 kansen op een overwinning heeft gemist op vooral communicatie. Of dat nou al mis ging in de kwali of in de race... het gaat mis.

    • + 3
    • 18 sep 2026 - 15:33
    • Aajd Flupke

      Posts: 309

      Om de cryptische berichten te ontcijferen, hebben ze een Enigma in de wagen geplaatst. Helaas zorgt dit weer voor extra gewicht

      • + 2
      • 18 sep 2026 - 15:51
  • Need5Speed

    Posts: 4.536

    Ferrari was vrij sterk in Zandvoort (4e en 5e, Leclerc 2e in de sprintrace).
    Monza ging in het putje door te agressief rijden van Leclerc, Madrid door een remprobleem bij Hamilton en een voor Leclerc ongelukkige timing van de VSC, anders had een podium daar zeker ingezeten.

    Al met al kan je daar Vasseur moeilijk de schuld van geven?

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 15:37
    • Joeppp

      Posts: 8.825

      Ja, omdat Vasseur eindverantwoordelijk is en sinds hij bij Ferrari zit is er sportief geen verbetering. Dat hoort nu eenmaal bij de functie dat je daar dan ook op beoordeeld wordt.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 16:11
    • Patrace

      Posts: 6.939

      Het remprobleem kun je mogelijk wel aan Vasseur toeschrijven, want hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de auto.
      Je weet bijvoorbeeld niet of iemand onder druk is gezet om iets te ontwerpen dat op het randje is en Vasseur dat er door heeft gedrukt?
      Hoe dan ook horen fouten en VSCs bij racen, maar je coureurs comfortabel laten voelen hoort ook bij het pakket van een teambaas. Wellicht voelt Leclerc wel heel veel druk nu en maakte hij daarom die fout. Wie weet?

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 16:16
    • Need5Speed

      Posts: 4.536

      Wat die remmen betreft, Lewis stond erop dat hij zijn favoriete merk remmen kon gebruiken in plaats van de remmen die Ferrari eerst gebruikte.
      En je weet niet wat precies de oorzaak was, er kan iets de luchtinlaat van de rem in zijn geschoten.

      Ferrari doet het een stuk beter dan vorig jaar sowieso.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 16:30
  • shakedown

    Posts: 2.028

    Vasseur is het probleem niet.

    De rijders denk ik wel

    Is Leclerc nog wel zo goed gedacht? Of staat ie al een paar jaar stil in ontwikkeling?
    Is Hamilton nog wel goed genoeg? Die is eigenlijk al een paar jaar over zijn top heen.

    Neem Schumacher als voorbeeld. In zijn prime was hij over een seizoen onverslaanbaar, na de pauze en op latere leeftijd bij Mercedes was hij goed. Maar niet meer dan dat.

    Hamilton was in zijn prime bij Mercedes onverslaanbaar, nu bij Ferrari op latere leeftijd gewoon goed, maar niet meer dan dat...

    Ferrari zit ede laatste 19 jaar steeds aan de verkeerde knoppen te draaien. Heb lef, en gooi Leclerc en Hamilton eruit en probeer een Antonelli, Norris, Verstappen, of zelfs een Russell of Piastri te krijgen (ik weet dat dit onrealistisch is...) maar ik denk dat het team wat vasseur er nu heeft staan goed genoeg is om kampioen te worden, maar de rijders zijn niet goed genoeg meer.

    • + 4
    • 18 sep 2026 - 16:24
    • Mr Marly

      Posts: 8.085

      Ik volg jouw beredenering en deel deze ook, echter denk ik dat je Vasseur op hetzelfde kan beoordelen en uiteindelijk ook veroordelen. De pijnpunten die Ferrari had zijn onder zijn bewind amper verbeterd en dan doel ik op strategie en communicatie.
      Denk dat Horner de man is om de boel daar naar een hoger niveau te tillen.

      • + 2
      • 18 sep 2026 - 17:16
    • shakedown

      Posts: 2.028

      Strategie is absoluut een punt. Saar moeten ze echt in gaan investeren. Zouden ze bij Mercedes en Red Bull moeten gaan shoppen. En voor veel geld daar mensen weghalen.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 17:36
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.717

      Hamilton werd anders wel naar Ferrari gehaald door Vasseur. Ik deel je mening niet. En al zeker niet met de vervangers die je opnoemt. Behalve Antonelli misschien.
      Vasseur zit op het einde van zijn bobijntje.
      Maar goed, dat ze hun plan trekken. Mijn aandacht en interesse in F1 zit tegen het vriespunt aan. En dat ligt niet persé aan SF.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 17:55
  • jd2000

    Posts: 7.917

    Denk dat Ferrari zelf het probleem is. Ferrari is een arrogante hiërarchische organisatie waarin mensen niet in kunnen gedijen en alleen uitvoeren wat men is opgedragen. En iedere keer weer hetzelfde liedje, verwachtingen te hoog en dat trap je de teambaas eruit want het ligt niet aan Ferrari. Voor enige zelfreflectie is geen plaats,

    • + 3
    • 18 sep 2026 - 17:21
    • schwantz34

      Posts: 42.946

      Tja, de hoge baasjes bij Ferrari dulden 0,0 kritiek, en juist doordat ze zich daar niks van aantrekken zal er nooit ruimte zijn voor verbetering om echt stappen vooruit te kunnen zetten, en weer eens echt serieus mee te kunnen vechten voor de titels zoals nu al bijna 20 jaar lang op rij het geval is.

      • + 2
      • 18 sep 2026 - 18:09
  • Snorremans

    Posts: 390

    Voor Ferrari begrippen houdt hij het al allang uit. Toch vind ik hem niet verkeerd als teambaas en, lijk op het oog, relatief veel rust te brengen binnen het team. De mogelijk spanningen tussen Hamilton en Leclerc daar gelaten.

    Zou hem zeker nog tm 2027 aanhouden.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 18:18

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
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10
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
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Italië
Monza
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land FR
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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