Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ligt steeds meer onder vuur. De resultaten van de Italiaanse renstal vallen sinds de zomerstop tegen en dat zorgt volgens de Italiaanse journalist Giorgio Terruzzi voor groeiende onvrede binnen het team. Vasseur zou inmiddels zelfs een opvallende bijnaam hebben gekregen van medewerkers in Maranello.

De Ferrari SF-26 heeft sinds de hervatting van het seizoen nog geen podiumplaats opgeleverd voor Lewis Hamilton of Charles Leclerc. Vooral Hamilton ziet zijn kansen in de strijd om de wereldtitel verder slinken, terwijl Andrea Kimi Antonelli zijn voorsprong aan de top van het kampioenschap blijft uitbouwen. Daardoor komt de druk steeds meer bij Vasseur te liggen.

Ferrari-medewerkers noemen Vasseur 'Napoleon'

Terruzzi stelt dat de positie van Vasseur binnen Ferrari steeds gevoeliger ligt. "Er zijn ontzettend veel problemen waar eigenlijk niet over gesproken kan worden. De kwestie rond Vasseur is daar een terugkerend voorbeeld van. Het is een onderwerp dat ieder jaar opnieuw opduikt, omdat de manier waarop het team wordt geleid nu eenmaal voor problemen zorgt", vertelt de Italiaanse journalist in de podcast Terruzzi Racconta.

Volgens Terruzzi is de relatie tussen Vasseur en Ferrari-topman Benedetto Vigna bovendien volledig bekoeld. "Het is duidelijk dat er een probleem is. De relatie met Vigna bestaat eigenlijk niet meer. Daarnaast is er binnen Maranello sprake van enige animositeit richting Vasseur, omdat hij maar weinig wordt gezien. Sommige medewerkers noemen hem daarom 'Napoleon'. Hij lijkt zich te gedragen als een absolute machthebber. Dat kan behoorlijk arrogant en afstandelijk overkomen."

Ferrari heeft al mogelijke opvolgers in beeld

Hamilton en Leclerc zouden Vasseur ondanks de kritiek nog altijd steunen. Tegelijkertijd wordt er binnen Ferrari naar verluidt al gekeken naar mogelijke opvolgers. Antonello Coletta, die binnen Ferrari verantwoordelijk is voor het World Endurance Championship, zou daarbij gelden als een mogelijke 'Plan B' voor de Franse teambaas.

Ook andere namen zijn de afgelopen periode aan Ferrari gekoppeld. Volgens journalist Pino Allievi heeft Ferrari-president John Elkann interesse in Christian Horner, maar lijkt een samenwerking lastig. "Elkann is gecharmeerd van Horner, maar de constructie past niet bij hem. Horner wil een manager zijn en een vergelijkbare positie bekleden als Toto Wolff, die ook aandelen bezit."

Daarnaast zou Ferrari interesse hebben gehad in Andrea Stella, de teambaas van McLaren. Ook die optie lijkt volgens Allievi echter weinig kansrijk. "Ferrari zou Stella graag willen hebben, maar hij heeft naar verluidt ongeveer twee maanden geleden al nee gezegd. Hij lijkt dus geen optie te zijn." De Grand Prix van Azerbeidzjan kan daardoor belangrijk worden voor Vasseur. Een sterk resultaat in Bakoe zou de discussie over zijn toekomst tijdelijk naar de achtergrond kunnen verdringen.