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Waarom is de GP van Azerbeidzjan in Bakoe op een zaterdag?

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Waarom is de GP van Azerbeidzjan in Bakoe op een zaterdag?

De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt dit jaar niet op de gebruikelijke zondag verreden. De Formule 1 strijkt op zaterdag 26 september neer in Bakoe voor de race. Dat heeft niets te maken met een sprintrace of een aangepaste tv-planning, maar met een nationale herdenkingsdag in Azerbeidzjan.

De volledige F1-weekendplanning schuift daardoor een dag naar voren. Op zondag 27 september is het namelijk Remembrance Day, waarop de militairen en andere slachtoffers van de Tweede oorlog om Nagorno-Karabach worden herdacht. Die oorlog begon op 27 september 2020.

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Heel F1-weekend schuift dag naar voren

De Azerbeidzjaanse promotor en de overheid vroegen de FIA en Formule 1 daarom om de Grand Prix een dag eerder te laten plaatsvinden. De FIA stemde daar al in juni 2025 mee in. Daardoor begint het raceweekend al op donderdag 24 september met de eerste twee vrije trainingen.

Een dag later staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De Grand Prix zelf wordt vervolgens op zaterdag 26 september verreden. De start staat gepland om 15.00 uur lokale tijd in Bakoe, wat neerkomt op 13.00 uur Nederlandse tijd.

Azerbeidzjan niet eerste met zaterdagrace

Het is dus niet voor het eerst dat een Formule 1-race op zaterdag wordt afgewerkt vanwege omstandigheden buiten de sport. In 2024 werden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië eveneens op zaterdag gereden. Die aanpassing had toen te maken met de ramadan.

Ook Las Vegas vormt een bekende uitzondering op de traditionele kalender. Daar wordt de Grand Prix standaard op zaterdagavond lokale tijd verreden. Voor de Azerbeidzjaanse GP geldt echter een andere reden: de race wordt een dag vervroegd vanwege de nationale herdenkingsdag.

Voor Formule 1-fans betekent het vooral dat zij de kalender goed in de gaten moeten houden. Wie uitgaat van de gebruikelijke zondagse race, kan de Grand Prix van Azerbeidzjan dit jaar dus zomaar missen.

F1 Nieuws Formule 1 F1

Reacties (2)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.935

    Fijne Remembrance Day terwijl de 1.000 bommen en granaten in buurland Iran te horen zijn...

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 15:13
  • MaxRaw

    Posts: 992

    En niemand wist dat vooraf toen die planning gemaakt moest worden?

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 15:31

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
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Audi
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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