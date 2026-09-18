De Grand Prix van Azerbeidzjan wordt dit jaar niet op de gebruikelijke zondag verreden. De Formule 1 strijkt op zaterdag 26 september neer in Bakoe voor de race. Dat heeft niets te maken met een sprintrace of een aangepaste tv-planning, maar met een nationale herdenkingsdag in Azerbeidzjan.

De volledige F1-weekendplanning schuift daardoor een dag naar voren. Op zondag 27 september is het namelijk Remembrance Day, waarop de militairen en andere slachtoffers van de Tweede oorlog om Nagorno-Karabach worden herdacht. Die oorlog begon op 27 september 2020.

Heel F1-weekend schuift dag naar voren

De Azerbeidzjaanse promotor en de overheid vroegen de FIA en Formule 1 daarom om de Grand Prix een dag eerder te laten plaatsvinden. De FIA stemde daar al in juni 2025 mee in. Daardoor begint het raceweekend al op donderdag 24 september met de eerste twee vrije trainingen.

Een dag later staan de derde vrije training en de kwalificatie op het programma. De Grand Prix zelf wordt vervolgens op zaterdag 26 september verreden. De start staat gepland om 15.00 uur lokale tijd in Bakoe, wat neerkomt op 13.00 uur Nederlandse tijd.

Azerbeidzjan niet eerste met zaterdagrace

Het is dus niet voor het eerst dat een Formule 1-race op zaterdag wordt afgewerkt vanwege omstandigheden buiten de sport. In 2024 werden de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië eveneens op zaterdag gereden. Die aanpassing had toen te maken met de ramadan.

Ook Las Vegas vormt een bekende uitzondering op de traditionele kalender. Daar wordt de Grand Prix standaard op zaterdagavond lokale tijd verreden. Voor de Azerbeidzjaanse GP geldt echter een andere reden: de race wordt een dag vervroegd vanwege de nationale herdenkingsdag.

Voor Formule 1-fans betekent het vooral dat zij de kalender goed in de gaten moeten houden. Wie uitgaat van de gebruikelijke zondagse race, kan de Grand Prix van Azerbeidzjan dit jaar dus zomaar missen.