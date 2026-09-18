De Nederlandse GT3-coureur Loek Hartog heeft een bezoekje gebracht aan Ollie Millroy in het ziekenhuis. Hartog redde twee weken geleden het leven van Millroy door hem tijdens een GT3-race in China uit zijn brandende Ferrari te trekken. De Nederlandse coureur kreeg wereldwijd veel lof, en Millroy is heel erg blij dat ze elkaar nu hebben ontmoet.

Hartog ging twee weken geleden de wereld over met zijn absolute heldenactie. Tijdens een GT3-race op het circuit van Shanghai raakte Millroy in zijn Ferrari betrokken bij een horrorcrash waarna zijn auto in de brand vloog. De Brit kon niet zelfstandig uit zijn auto stappen, en Hartog twijfelde geen moment. Hij parkeerde zijn Porsche naast het brandende wrak, greep een brandblusser en sleepte Millroy uit de vlammenzee. Het snelle handelen van Hartog redde het leven van Millroy, die zware verwondingen opliep bij de crash.

'Vrienden voor het leven!'

Millroy ligt nog steeds in het ziekenhuis, en kreeg daar bijzonder bezoek. Op sociale media deelde de Britse coureur prachtige foto's waarop hij poseert met Hartog en de artsen. Hij schrijft er een prachtige tekst bij: "Ze zeggen weleens dat je je helden nooit moet ontmoeten. Nou, daar ben ik het niet mee eens!"

Hartog kwam op bezoek in het ziekenhuis, en daar is Millroy hem enorm dankbaar voor: "Bedankt, Loek Hartog, dat je ons gisteren in het ziekenhuis in Shanghai kwam bezoeken. We hebben het tijdens het diner naast mijn ziekenhuisbed een geweldig gesprek gehad over alles wat we twee weken geleden hebben meegemaakt."

Millroy en Hartog spraken ook met de medici die hem hebben geholpen: "Het was bovendien bijzonder voor hem om enkele van de chirurgen, artsen en verpleegkundigen te ontmoeten die hebben bijgedragen aan mijn herstel. Een heel emotionele ontmoeting, en zonder twijfel: vrienden voor het leven!"

Stap in het herstel

Millroy deelde eerder deze week dat hij een belangrijke stap heeft gezet in zijn herstel. De drain uit zijn long is verwijderd, waardoor hij niet langer alleen in zijn bed ligt en zich bijvoorbeeld door het ziekenhuis in Shanghai kan bewegen.