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Door Hartog geredde GT3-coureur deelt beelden van prachtige ontmoeting

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Door Hartog geredde GT3-coureur deelt beelden van prachtige ontmoeting

De Nederlandse GT3-coureur Loek Hartog heeft een bezoekje gebracht aan Ollie Millroy in het ziekenhuis. Hartog redde twee weken geleden het leven van Millroy door hem tijdens een GT3-race in China uit zijn brandende Ferrari te trekken. De Nederlandse coureur kreeg wereldwijd veel lof, en Millroy is heel erg blij dat ze elkaar nu hebben ontmoet.

Hartog ging twee weken geleden de wereld over met zijn absolute heldenactie. Tijdens een GT3-race op het circuit van Shanghai raakte Millroy in zijn Ferrari betrokken bij een horrorcrash waarna zijn auto in de brand vloog. De Brit kon niet zelfstandig uit zijn auto stappen, en Hartog twijfelde geen moment. Hij parkeerde zijn Porsche naast het brandende wrak, greep een brandblusser en sleepte Millroy uit de vlammenzee. Het snelle handelen van Hartog redde het leven van Millroy, die zware verwondingen opliep bij de crash.

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'Vrienden voor het leven!'

Millroy ligt nog steeds in het ziekenhuis, en kreeg daar bijzonder bezoek. Op sociale media deelde de Britse coureur prachtige foto's waarop hij poseert met Hartog en de artsen. Hij schrijft er een prachtige tekst bij: "Ze zeggen weleens dat je je helden nooit moet ontmoeten. Nou, daar ben ik het niet mee eens!"

Hartog kwam op bezoek in het ziekenhuis, en daar is Millroy hem enorm dankbaar voor: "Bedankt, Loek Hartog, dat je ons gisteren in het ziekenhuis in Shanghai kwam bezoeken. We hebben het tijdens het diner naast mijn ziekenhuisbed een geweldig gesprek gehad over alles wat we twee weken geleden hebben meegemaakt."

Millroy en Hartog spraken ook met de medici die hem hebben geholpen: "Het was bovendien bijzonder voor hem om enkele van de chirurgen, artsen en verpleegkundigen te ontmoeten die hebben bijgedragen aan mijn herstel. Een heel emotionele ontmoeting, en zonder twijfel: vrienden voor het leven!"

Stap in het herstel

Millroy deelde eerder deze week dat hij een belangrijke stap heeft gezet in zijn herstel. De drain uit zijn long is verwijderd, waardoor hij niet langer alleen in zijn bed ligt en zich bijvoorbeeld door het ziekenhuis in Shanghai kan bewegen.

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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