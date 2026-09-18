Mercedes gaat gebruikmaken van een opvallende mogelijkheid die de FIA heeft gecreëerd binnen de ADUO-regels. De Duitse renstal mag een extra ontwikkeling uitvoeren aan de Mercedes-motor, nadat de krachtbron uit Brixworth binnen de marge van twee tot vier procent bleek te vallen.

De mogelijkheid is onderdeel van het ADUO-systeem voor de Formule 1-motoren van 2026. Daarmee wil de FIA motorleveranciers beperkte ruimte geven om problemen of verbeterpunten uit de eerste fase van het nieuwe motorreglement aan te pakken. Mercedes krijgt nu de kans om daar een 'token' voor in te zetten.

Mercedes richt zich op opvallend onderdeel

Volgens AutoRacer zal Mercedes de ADUO-mogelijkheid dit seizoen gebruiken voor de turbo. Dat is geen toevallige keuze, want ook Ferrari en Audi hebben hun ontwikkeling binnen het nieuwe motorreglement op dat onderdeel gericht. Ferrari introduceerde zijn update tijdens de Grand Prix van Italië, terwijl Audi de turbo al tijdens de Grand Prix van Spanje onder handen nam.

De turbo speelt een belangrijke rol binnen de nieuwe Formule 1-regels. De auto's van 2026 zijn sterk afhankelijk van energiebeheer en efficiëntie van de volledige Power Unit. Daardoor kan juist op het gebied van de turbocompressor relatief snel prestatiewinst worden geboekt. Mercedes kiest er daarom voor om het beschikbare token in dat onderdeel te investeren.

Ook financieel is de keuze interessant. Motorupdates vallen namelijk onder de budgetcap. Mercedes had aanvankelijk juist veel budget willen besparen met het oog op de ontwikkeling van de auto voor 2027. De ontwikkelingen bij Ferrari en McLaren hebben die strategie echter gedeeltelijk veranderd.

Mercedes past plannen voor 2027 aan

De motorupdate staat bovendien niet volledig los van de ontwikkelingen rond de Mercedes W17. De Duitse renstal zou het aerodynamische updatepakket voor de Grand Prix van Maleisië aanvankelijk niet op de planning hebben gehad. Door de veranderde krachtsverhoudingen werd Mercedes echter gedwongen om de plannen gedurende het seizoen bij te sturen.

De ingreep aan de motor moet volgens AutoRacer dan ook niet zozeer worden gezien als een grote inhaalrace, maar eerder als een manier om een bestaand voordeel verder uit te bouwen. Dat maakt de situatie rond de ADUO-regels opvallend. Het systeem werd juist bedacht om eventuele achterstanden of problemen bij motorleveranciers binnen beperkte grenzen te corrigeren.

Mercedes kan daardoor profiteren van een regeling die bedoeld is om de verschillen tussen de motorleveranciers te verkleinen. De Duitse krachtbron krijgt een extra ontwikkelingsmogelijkheid, terwijl Mercedes volgens de berichtgeving al over een competitieve Power Unit beschikt. De komende races moet blijken hoeveel winst de nieuwe turbo daadwerkelijk oplevert.