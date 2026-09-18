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Mercedes past auto aan na ADUO-regeling: Motorupgrade aanstaande

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Mercedes past auto aan na ADUO-regeling: Motorupgrade aanstaande

Mercedes gaat gebruikmaken van een opvallende mogelijkheid die de FIA heeft gecreëerd binnen de ADUO-regels. De Duitse renstal mag een extra ontwikkeling uitvoeren aan de Mercedes-motor, nadat de krachtbron uit Brixworth binnen de marge van twee tot vier procent bleek te vallen.

De mogelijkheid is onderdeel van het ADUO-systeem voor de Formule 1-motoren van 2026. Daarmee wil de FIA motorleveranciers beperkte ruimte geven om problemen of verbeterpunten uit de eerste fase van het nieuwe motorreglement aan te pakken. Mercedes krijgt nu de kans om daar een 'token' voor in te zetten.

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Mercedes richt zich op opvallend onderdeel

Volgens AutoRacer zal Mercedes de ADUO-mogelijkheid dit seizoen gebruiken voor de turbo. Dat is geen toevallige keuze, want ook Ferrari en Audi hebben hun ontwikkeling binnen het nieuwe motorreglement op dat onderdeel gericht. Ferrari introduceerde zijn update tijdens de Grand Prix van Italië, terwijl Audi de turbo al tijdens de Grand Prix van Spanje onder handen nam.

De turbo speelt een belangrijke rol binnen de nieuwe Formule 1-regels. De auto's van 2026 zijn sterk afhankelijk van energiebeheer en efficiëntie van de volledige Power Unit. Daardoor kan juist op het gebied van de turbocompressor relatief snel prestatiewinst worden geboekt. Mercedes kiest er daarom voor om het beschikbare token in dat onderdeel te investeren.

Ook financieel is de keuze interessant. Motorupdates vallen namelijk onder de budgetcap. Mercedes had aanvankelijk juist veel budget willen besparen met het oog op de ontwikkeling van de auto voor 2027. De ontwikkelingen bij Ferrari en McLaren hebben die strategie echter gedeeltelijk veranderd.

Mercedes past plannen voor 2027 aan

De motorupdate staat bovendien niet volledig los van de ontwikkelingen rond de Mercedes W17. De Duitse renstal zou het aerodynamische updatepakket voor de Grand Prix van Maleisië aanvankelijk niet op de planning hebben gehad. Door de veranderde krachtsverhoudingen werd Mercedes echter gedwongen om de plannen gedurende het seizoen bij te sturen.

De ingreep aan de motor moet volgens AutoRacer dan ook niet zozeer worden gezien als een grote inhaalrace, maar eerder als een manier om een bestaand voordeel verder uit te bouwen. Dat maakt de situatie rond de ADUO-regels opvallend. Het systeem werd juist bedacht om eventuele achterstanden of problemen bij motorleveranciers binnen beperkte grenzen te corrigeren.

Mercedes kan daardoor profiteren van een regeling die bedoeld is om de verschillen tussen de motorleveranciers te verkleinen. De Duitse krachtbron krijgt een extra ontwikkelingsmogelijkheid, terwijl Mercedes volgens de berichtgeving al over een competitieve Power Unit beschikt. De komende races moet blijken hoeveel winst de nieuwe turbo daadwerkelijk oplevert.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Mercedes

Reacties (2)

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  • monzaron

    Posts: 1.177

    😂😂😂

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 16:32
  • mordor

    Posts: 2.204

    Wat een (h)eerlijke regel is dat toch! (not)

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 16:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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