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Antonelli neemt het op voor Verstappen: "Niet iedereen ziet die kant"

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Antonelli neemt het op voor Verstappen: "Niet iedereen ziet die kant"

Andrea Kimi Antonelli heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. De jonge Italiaan merkt dat de Red Bull-coureur niet door iedereen op de juiste manier wordt ingeschat, maar ziet zelf vooral een kampioen die ook buiten de Formule 1-auto indruk maakt.

Antonelli en Verstappen staan dit seizoen regelmatig tegenover elkaar. De twintigjarige Mercedes-coureur is inmiddels uitgegroeid tot de grote titelfavoriet, terwijl Verstappen vooral op zoek is naar betere prestaties met de RB22. Toch is er volgens Antonelli veel wederzijds respect tussen de twee.

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Antonelli neemt het op voor Verstappen

"Ik neem adviezen van Max altijd graag aan. Die zijn vooral op bepaalde momenten erg waardevol. Max is geweldig en het is mooi om te merken dat hij zoveel vertrouwen in mij heeft", vertelt Antonelli in gesprek met Automoto.it.

De Italiaan wijst vervolgens op een moment na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Italië. Verstappen zocht Antonelli na afloop op om hem te feliciteren. Ook Lando Norris deed dat. Voor Antonelli zegt dat veel over de persoonlijkheid van de viervoudig wereldkampioen.

"Na de race in Monza kwam Max me feliciteren, net als Lando. Dat zijn precies de momenten waarop je ziet dat Max een kampioen is, zowel op als naast de baan", aldus Antonelli.

'Niet iedereen ziet die kant van Verstappen'

Volgens Antonelli wordt Verstappen niet altijd op de juiste manier beoordeeld. De Nederlander staat bekend om zijn directe manier van communiceren, maar de Italiaan benadrukt dat er achter dat imago een andere persoonlijkheid schuilgaat.

"Ondanks alles wat hij heeft bereikt en zijn kwaliteiten, is Max een bijzonder persoon. Niet iedereen ziet die kant van hem, al beginnen steeds meer mensen dat de laatste jaren wel te ontdekken", vervolgt Antonelli.

"Als je hem echt leert kennen, merk je dat hij ook gewoon een geweldig persoon is. Het gaat bij Max dus niet alleen om wat hij als coureur laat zien", besluit de Mercedes-coureur.

F1jos

Posts: 5.595

Je vriend zonder veren zal meer pijn voelen. Wat een gruwel.

  • 4
  • 18 sep 2026 - 12:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • patrob

    Posts: 1.629

    Nou, nu zullen al die mensen die zo negatief zijn over onze Max wel overtuigd zijn dat hij eigenlijk een heel prettig mens is? Toch?

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 12:26
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.213

    Na Bortoleto is het de beurt van Kimi om in de overvolle aars van Max nog wat veren te proppen.
    Max: " Onvoorstelbaar hoeveel pijn het gaat doen als ik ga kakken...gruwel...

    • + 2
    • 18 sep 2026 - 12:29
    • F1jos

      Posts: 5.595

      Je vriend zonder veren zal meer pijn voelen. Wat een gruwel.

      • + 4
      • 18 sep 2026 - 12:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.213

      'N aantal jaren geleden kreeg vriend één veer en die was van Toto.
      Maar die heeft hem er weer uitgetrokken.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 13:58
  • Tifoso

    Posts: 3.013

    Ik vraag me steeds meer af of hij een echte Verstappen is. Hij heeft zoveel gemeen van Michael Schumacher...en we weten dat Jo's e. Michael bij elkaar over de vloer kwamen...
    Disclaimer : Til niet te zwaar aan mijn reactie, ik geef even m'n gedachte de vrije loop....

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 12:42
    • Schumi86

      Posts: 666

      Jos en Michael lijken niet echt op elkaar, Max is net als ze vadert, toch maar effe langs Hans Anders :)

      • + 2
      • 18 sep 2026 - 12:59
    • Pietje Bell

      Posts: 36.777

      Daarom heeft Max ook de typerende Verstappen ogen die alle kinderen van Jos hebben, zelfs de kinderen van Victoria op de oudste na die op zijn vader lijkt.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 13:01
  • schwantz34

    Posts: 42.942

    Ff wat anders: Collin Veijer (uut Staphorst) heeft vanmorgen bij een crash op de Red Bull ring een sleutelbeen (schouder hapte tijdens het rollen in het grind) gebroken, en zal morgen al onder het mes gaan in Barcelona.

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 13:16
    • Pietje Bell

      Posts: 36.777

      Had dit nog niet gezien. Heb het elders ook geschreven, sorry.
      Balen en dat na zijn beste resultaat ooit vorige week.
      Volgens mij woont hij ook in Barcelona. Die Dr Xavier Mir opereert hem.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 14:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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