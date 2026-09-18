Andrea Kimi Antonelli heeft zich lovend uitgelaten over Max Verstappen. De jonge Italiaan merkt dat de Red Bull-coureur niet door iedereen op de juiste manier wordt ingeschat, maar ziet zelf vooral een kampioen die ook buiten de Formule 1-auto indruk maakt.

Antonelli en Verstappen staan dit seizoen regelmatig tegenover elkaar. De twintigjarige Mercedes-coureur is inmiddels uitgegroeid tot de grote titelfavoriet, terwijl Verstappen vooral op zoek is naar betere prestaties met de RB22. Toch is er volgens Antonelli veel wederzijds respect tussen de twee.

Antonelli neemt het op voor Verstappen

"Ik neem adviezen van Max altijd graag aan. Die zijn vooral op bepaalde momenten erg waardevol. Max is geweldig en het is mooi om te merken dat hij zoveel vertrouwen in mij heeft", vertelt Antonelli in gesprek met Automoto.it.

De Italiaan wijst vervolgens op een moment na zijn overwinning tijdens de Grand Prix van Italië. Verstappen zocht Antonelli na afloop op om hem te feliciteren. Ook Lando Norris deed dat. Voor Antonelli zegt dat veel over de persoonlijkheid van de viervoudig wereldkampioen.

"Na de race in Monza kwam Max me feliciteren, net als Lando. Dat zijn precies de momenten waarop je ziet dat Max een kampioen is, zowel op als naast de baan", aldus Antonelli.

'Niet iedereen ziet die kant van Verstappen'

Volgens Antonelli wordt Verstappen niet altijd op de juiste manier beoordeeld. De Nederlander staat bekend om zijn directe manier van communiceren, maar de Italiaan benadrukt dat er achter dat imago een andere persoonlijkheid schuilgaat.

"Ondanks alles wat hij heeft bereikt en zijn kwaliteiten, is Max een bijzonder persoon. Niet iedereen ziet die kant van hem, al beginnen steeds meer mensen dat de laatste jaren wel te ontdekken", vervolgt Antonelli.

"Als je hem echt leert kennen, merk je dat hij ook gewoon een geweldig persoon is. Het gaat bij Max dus niet alleen om wat hij als coureur laat zien", besluit de Mercedes-coureur.