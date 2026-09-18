Volgens Alexander Wurz weet Max Verstappen heel erg goed wat de gevolgen zouden zijn van het aanpassen van een circuit. Verstappen stelde afgelopen weekend dat hij wel wist wat er moet worden aangepast aan de Madring, en volgens Wurz weet de viervoudig wereldkampioen heel erg goed waar hij het over heeft.

Afgelopen weekend kwamen de Formule 1-coureurs voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring in Spanje. De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel bleek dat het circuit amper voor spektakel zorgde. De coureurs konden elkaar niet inhalen, crashes bleven uit en de race zelf was saai. Verstappen gaf al aan dat hij wel weet wat er moet worden veranderd. In de Sky Sport-podcast The F1 Show stelt analist Anthony Davidson dat coureurs niet altijd weten tegen welke beperkingen ze aanlopen.

Begrijpt Verstappen de problemen?

Oud-coureur Davidson stelt dat coureurs zoals Verstappen hierdoor tegen problemen aan zouden lopen. GPDA-voorzitter Alexander Wurz was ook te gast, en hij greep in: "We hebben het over Max Verstappen, en ik heb het geluk dat hij binnen een paar seconden reageert op WhatsApp, en ik moet zeggen dat hij de volledige beperkingen juist heel erg goed begrijpt."

'Max kan dat doorgronden'

Wurz stelt dat Verstappen goed op de hoogte is: "Hij is een fan en als zodanig weet hij als geen ander wat het effect is als er op bijvoorbeeld Monza een kerbstone wordt aangepast. Weet je nog dat op Interlagos een kerb in het infieldgedeelte werd aangepast? Dat deel was minder cool. We hadden niet meer de helling van het beton, waardoor je achterstevoren kwam te staan. Je kon niet meer in de versnellingsbak van degene voor je duiken heuvelafwaarts..."

"Wat ik wil zeggen is dat Max de grote gevolgen van kleine veranderingen kan doorgronden. Geen enkele simulatie kan nabootsen wat een coureur zelf ervaart. Wij als coureurs zijn de duurste sensoren die zoveel data aan kunnen leveren, iets wat simulators niet kunnen."