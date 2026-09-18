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Steun voor kritische Verstappen: "Max begrijpt dat heel goed"

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Steun voor kritische Verstappen: "Max begrijpt dat heel goed"

Volgens Alexander Wurz weet Max Verstappen heel erg goed wat de gevolgen zouden zijn van het aanpassen van een circuit. Verstappen stelde afgelopen weekend dat hij wel wist wat er moet worden aangepast aan de Madring, en volgens Wurz weet de viervoudig wereldkampioen heel erg goed waar hij het over heeft.

Afgelopen weekend kwamen de Formule 1-coureurs voor het eerst in actie op de gloednieuwe Madring in Spanje. De verwachtingen waren hooggespannen, maar al snel bleek dat het circuit amper voor spektakel zorgde. De coureurs konden elkaar niet inhalen, crashes bleven uit en de race zelf was saai. Verstappen gaf al aan dat hij wel weet wat er moet worden veranderd. In de Sky Sport-podcast The F1 Show stelt analist Anthony Davidson dat coureurs niet altijd weten tegen welke beperkingen ze aanlopen.

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11 sep

Begrijpt Verstappen de problemen?

Oud-coureur Davidson stelt dat coureurs zoals Verstappen hierdoor tegen problemen aan zouden lopen. GPDA-voorzitter Alexander Wurz was ook te gast, en hij greep in: "We hebben het over Max Verstappen, en ik heb het geluk dat hij binnen een paar seconden reageert op WhatsApp, en ik moet zeggen dat hij de volledige beperkingen juist heel erg goed begrijpt."

'Max kan dat doorgronden'

Wurz stelt dat Verstappen goed op de hoogte is: "Hij is een fan en als zodanig weet hij als geen ander wat het effect is als er op bijvoorbeeld Monza een kerbstone wordt aangepast. Weet je nog dat op Interlagos een kerb in het infieldgedeelte werd aangepast? Dat deel was minder cool. We hadden niet meer de helling van het beton, waardoor je achterstevoren kwam te staan. Je kon niet meer in de versnellingsbak van degene voor je duiken heuvelafwaarts..."

"Wat ik wil zeggen is dat Max de grote gevolgen van kleine veranderingen kan doorgronden. Geen enkele simulatie kan nabootsen wat een coureur zelf ervaart. Wij als coureurs zijn de duurste sensoren die zoveel data aan kunnen leveren, iets wat simulators niet kunnen."

F1 Nieuws Max Verstappen Alexander Wurz Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.777

    Off topic.

    Geen F1 dit weekend, maar wel de Moto2 GP.

    "Collin Veijer heeft vrijdag zijn sleutelbeen gebroken bij een crash tijdens de eerste
    vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk.
    De Moto2-coureur mist daardoor de race van zondag op de Red Bull Ring.

    Veijer was juist met een goed gevoel afgereisd naar Oostenrijk. Afgelopen zondag
    evenaarde hij zijn beste resultaat ooit in de Moto2.
    Veijer werd tweede bij de Grand Prix van San Marino.

    De 21-jarige Veijer hoopte die lijn voort te zetten, maar ging in de eerste vrije training
    in Spielberg onderuit. Daarbij brak hij zijn linkersleutelbeen.

    Zijn team Red Bull KTM Ajo laat weten dat Veijer in Barcelona geopereerd zal worden.
    "Zo snel mogelijk, zodat hij zijn revalidatie zonder vertraging kan beginnen. Er is nog
    geen datum vastgesteld voor zijn terugkeer", schrijft het team op Instagram."

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 13:55
    • Pietje Bell

      Posts: 36.777

      Hij wordt geopereerd door die bekende Dr. Xavier Mir
      die ook Stroll en Ricciardo destijds geopereerd heeft
      en alle Moto GP coureurs altijd.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 14:28
    • Larry Perkins

      Posts: 67.933

      Red Bull KTM Ajo heeft Yuki Tsunoda als vervanger aangewezen, zo is op de pagina's van het doorgaans goed geïnformeerde @LP-aujourd'hui te lezen...

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 14:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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