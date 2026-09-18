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Team Verstappen racet dit weekend in Nederland

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Team Verstappen racet dit weekend in Nederland

Het team van Max Verstappen is dit weekend te vinden op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen heeft dit weekend zelf geen race, maar zal de prestaties van zijn eigen team wél op de voet volgen. Ze komen namelijk in actie in de GT World Challenge Europe, waar dit weekend wordt geracet in Nederland.

Verstappen heeft dit seizoen grote stappen gezet met zijn eigen raceteam. Hij heeft een fabriekscontract met Mercedes getekend, en ze komen met Verstappen Racing uit op het hoogste niveau in de GT World Challenge Europe. Verstappen kwam zelf in actie in de 24 uur van de Nürburgring, wat geen onderdeel uitmaakt van het kampioenschap waar zijn team aan deelneemt. In de GT World Challenge Europe neemt zijn team deel aan zowel de Sprint Cup als de Endurance Cup, en dat betekent dat ze veel meters kunnen maken.

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Wat gaat er dit weekend gebeuren in Zandvoort?

Dit weekend komt de Sprint Cup in actie op het circuit van Zandvoort. Op het iconische circuit, waar vorige maand de laatste Dutch Grand Prix werd gehouden, gaat het team van Verstappen jagen op de zege. De Mercedes-AMG GT3 #3 wordt dit weekend bestuurd door Daniel Juncadella en Chris Lulham. Lulham moest de vorige races overslaan vanwege gezondheidsklachten, en werd toen vervangen door Jules Gounon. Juncadella, Gounon en Lulham vertegenwoordigen Verstappen Racing ook in de Endurance Cup.

Gaat Verstappen zelf rijden?

Het team van Verstappen is bezig met een lastig seizoen, maar Gounon en Juncadella wisten recent wel te winnen op het circuit van Magny-Cours. Dit weekend gaan ze jagen op het volgende succes, waarna er nog twee raceweekenden op de kalender staan. In oktober wordt er in de Sprint Cup nog gereden in Barcelona, waarna er in de Endurance Cup zal worden gereden op het circuit van Portimão.

Aangezien het raceweekend in Portugal clasht met het World Endurance Championship, kunnen Juncadella en Gounon dan niet in actie komen. Er gaan hardnekkige geruchten rond dat Verstappen dan zelf plaats zal nemen in de Mercedes. Zelf suggereerde hij dat de 'reservecoureur' zal gaan rijden, waarmee hij op zichzelf doelde.

Ouw-sjagerijn

Posts: 21.213

Zal wel weer 'n hoop herrie zijn met die GT3 wagens....die doen niet aan geluids reductie zoals in de F1.
Dus oorkappen mee, of niet, en genieten van snelle wagens en harde geluiden.

  • 1
  • 18 sep 2026 - 10:37
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.213

    Zal wel weer 'n hoop herrie zijn met die GT3 wagens....die doen niet aan geluids reductie zoals in de F1.
    Dus oorkappen mee, of niet, en genieten van snelle wagens en harde geluiden.

    • + 1
    • 18 sep 2026 - 10:37
    • Larry Perkins

      Posts: 67.931

      Alleen als jij op je hangzak gaat staan hoor je nog hardere geluiden @Ouw-hoerenlopert...

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 14:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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