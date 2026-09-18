Team Verstappen racet dit weekend in Nederland

Het team van Max Verstappen is dit weekend te vinden op het circuit van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen heeft dit weekend zelf geen race, maar zal de prestaties van zijn eigen team wél op de voet volgen. Ze komen namelijk in actie in de GT World Challenge Europe, waar dit weekend wordt geracet in Nederland.

Verstappen heeft dit seizoen grote stappen gezet met zijn eigen raceteam. Hij heeft een fabriekscontract met Mercedes getekend, en ze komen met Verstappen Racing uit op het hoogste niveau in de GT World Challenge Europe. Verstappen kwam zelf in actie in de 24 uur van de Nürburgring, wat geen onderdeel uitmaakt van het kampioenschap waar zijn team aan deelneemt. In de GT World Challenge Europe neemt zijn team deel aan zowel de Sprint Cup als de Endurance Cup, en dat betekent dat ze veel meters kunnen maken.

Wat gaat er dit weekend gebeuren in Zandvoort?

Dit weekend komt de Sprint Cup in actie op het circuit van Zandvoort. Op het iconische circuit, waar vorige maand de laatste Dutch Grand Prix werd gehouden, gaat het team van Verstappen jagen op de zege. De Mercedes-AMG GT3 #3 wordt dit weekend bestuurd door Daniel Juncadella en Chris Lulham. Lulham moest de vorige races overslaan vanwege gezondheidsklachten, en werd toen vervangen door Jules Gounon. Juncadella, Gounon en Lulham vertegenwoordigen Verstappen Racing ook in de Endurance Cup.

Gaat Verstappen zelf rijden?

Het team van Verstappen is bezig met een lastig seizoen, maar Gounon en Juncadella wisten recent wel te winnen op het circuit van Magny-Cours. Dit weekend gaan ze jagen op het volgende succes, waarna er nog twee raceweekenden op de kalender staan. In oktober wordt er in de Sprint Cup nog gereden in Barcelona, waarna er in de Endurance Cup zal worden gereden op het circuit van Portimão.

Aangezien het raceweekend in Portugal clasht met het World Endurance Championship, kunnen Juncadella en Gounon dan niet in actie komen. Er gaan hardnekkige geruchten rond dat Verstappen dan zelf plaats zal nemen in de Mercedes. Zelf suggereerde hij dat de 'reservecoureur' zal gaan rijden, waarmee hij op zichzelf doelde.