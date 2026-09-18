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Russell vergelijkt zichzelf met Schumacher: "Hij had vijf jaar nodig"

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Russell vergelijkt zichzelf met Schumacher: "Hij had vijf jaar nodig"

George Russell leek na de eerste Grand Prix van 2026 de gedoodverfde titelkandidaat. De Mercedes-coureur domineerde in Australië, maar dertien races later is het plaatje volledig veranderd. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli staat inmiddels liefst 81 punten voor en lijkt hard op weg naar de wereldtitel.

Russell was in Melbourne drie tienden sneller dan Antonelli in de kwalificatie en won de race met bijna drie seconden voorsprong. Het leek de start van het seizoen waarin hij eindelijk zijn grote doorbraak zou beleven. Zes maanden later heeft Russell echter pas één extra overwinning geboekt, terwijl Antonelli inmiddels al acht keer als winnaar over de finish kwam.

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Russell wacht al jaren op zijn moment

De achterstand komt extra hard aan bij Russell, omdat 2026 juist het seizoen moest worden waarin Mercedes opnieuw zou aanknopen met de gloriedagen. Sinds zijn komst naar het team in 2022 viel de Duitse renstal terug. Waar Mercedes daarvoor acht constructeurstitels op rij had veroverd, volgden in vier seizoenen slechts zeven zeges. Eerst Red Bull Racing en daarna McLaren namen de hoofdrol over.

Met de nieuwe reglementen leek Mercedes opnieuw de beschikking te hebben over de beste auto. Vanaf de eerste tests met de nieuwe krachtbronnen deden verhalen de ronde dat Mercedes een voorsprong had, net als bij de start van het hybride tijdperk in 2014. De auto maakte die verwachtingen waar, maar Russell wist er vooralsnog onvoldoende van te profiteren. Hij vergeleek in gesprek met The Times zijn situatie eerder met die van Michael Schumacher bij Ferrari. "Ik herinner mezelf er altijd aan dat Schumacher vijf jaar nodig had bij Ferrari voordat hij zijn eerste wereldtitel pakte. Mensen herinneren zich vooral de gloriedagen, maar vergeten de vier seizoenen waarin hij geen kampioenschap won."

Antonelli schrijft ander scenario voor Russell

Russell leek bovendien lange tijd weinig te vrezen te hebben van Antonelli. In 2025 versloeg hij zijn jonge teamgenoot met 20-3 in de kwalificatie en was hij in de races met 17-3 eveneens duidelijk de betere. De enorme ontwikkeling van Antonelli in 2026 heeft de verhoudingen echter volledig omgedraaid. De Italiaan pakte in Madrid alweer zijn achtste overwinning van het seizoen en heeft inmiddels 81 punten voorsprong op Russell.

Daarmee dreigt Russell juist in het seizoen waarin hij eindelijk zijn langverwachte kans kreeg, naast de wereldtitel te grijpen. De Mercedes-coureur sprak de afgelopen jaren regelmatig uit dat zijn moment nog zou komen. 2026 leek dat moment te worden, maar Antonelli had duidelijk andere plannen. Russell kan volgend jaar een nieuwe poging doen, al is het onzeker of Mercedes dan opnieuw over de beste auto beschikt. McLaren heeft de aansluiting gevonden, Ferrari blijft op de loer liggen en ook Max Verstappen en Red Bull Racing mogen niet worden onderschat. Russell moet daardoor toezien hoe zijn droomseizoen langzaam verandert in een nachtmerrie.

Rocks

Posts: 1.142

Vergelijking met Mick Schumacher snap ik nog 😎

  • 15
  • 18 sep 2026 - 07:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Michael Schumacher Mercedes

Reacties (18)

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  • StevenQ

    Posts: 10.761

    Schumacher had bij Ferrari geen teamgenoot die ondertussen meer won Sjors

    • + 7
    • 18 sep 2026 - 07:38
  • Rocks

    Posts: 1.142

    Vergelijking met Mick Schumacher snap ik nog 😎

    • + 15
    • 18 sep 2026 - 07:45
    • snailer

      Posts: 34.815

      Hahaha!

      Thanks... En neem er 1 op mijn gezondheid!

      • + 2
      • 18 sep 2026 - 07:49
  • snailer

    Posts: 34.815

    Die 5 jaar klopt niet. Schumacher werd in zijn derde volle seizoen voor het eerst WDC.

    Daarbij zit Russell nu aan zijn 8ste bezig en hij wordt ook dit seizoen geen WDC.

    Daarbij gaat hij nu voor de tweede maal verslagen worden door een teamgenoot over een seizoen.
    1999 niet meegerekend, werd Schumacher voor het eerst verslagen over een seizoen vanaf 2010. En ik blijf zeggen dat Schumacher door een motorongeluk niet meer dat ongelofelijke gevoel had van weleer. Hij had rug issues. Dus niet zo zeer door de leeftijd, hoewel dit ook meespeelde.

    In 1999 miste Schumacher een groot deel van het seizoen door een beenbreuk.

    • + 5
    • 18 sep 2026 - 07:47
    • Need5Speed

      Posts: 4.532

      Het was 5 jaar bij Ferrari. Maar het scheelde weinig of het was in het eerste jaar bij Ferrari al gebeurd, als Villeneuve uit zichzelf was uitgevallen bijvoorbeeld.

      Daarbij viel Schumacher direct op toen hij bij Jordan instapte.
      Russell viel niet echt op bij Williams. Hij deed het wel goed toen hij mocht invallen bij Mercedes, maar toen had hij al een paar jaar ervaring in de F1.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 08:01
    • Damon Hill

      Posts: 19.991

      @Need5Speed,
      Correct, in zijn tweede jaar (1997) werd hij bijna kampioen. In zijn derde (1998) zat hij ook dichtbij en zonder gebroken been in 1999 was t ook gelukt. Maar 1996 was zijn eerste seizoen, toen deed hij niet mee om de titel, wel om losse dagzeges.

      • + 2
      • 18 sep 2026 - 08:21
    • red slow

      Posts: 3.386

      Zit wel meer verschil in.

      Personeel dat Schumacher meename om Ferrari weer kampioen te maken.

      Schumacher zorgde ervoor dat Jean todt bv Ross brawn, Rory Byrne, Ted czapski, Nikolas tombazis liet overkomen vanuit Benneton.

      Dit waren toen de missende schakels om het team dat laatste zetje naar een wereldkampioen te brengen en te laten strijden voor een titel. Want Jean todt, Paolo martinelli en Nigel stepney zaten al bij het team.

      Daarnaast streed Schumacher 1996, semi voor de titel wist aan het einde van het seizoen Ferrari weer vooraan te laten strijden (werden 2e dat seizoen) om in 1997 tot met 2006 Ferrari te laten strijden voor de titel. Waarin in 1999 hij zelf helaas door een ongeluk niet meer mee deed voor de titel.

      • + 1
      • 18 sep 2026 - 08:24
    • Damon Hill

      Posts: 19.991

      Correct moest correctie zijn.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 09:04
    • Damon Hill

      Posts: 19.991

      @Red Slow,
      Schumacher heeft in 1996 werkelijk geen seconde voor de titel gestreden, juist omdat ze het jaar zo slecht begonnen. De Ferrari was in het begin van het seizoen zelfs best onbetrouwbaar.

      Dit was de stand na 9 races (puntentelling was 10-6-4-3-2-1)
      1. Hill 63pt
      2. Villeneuve 38pt
      3. Schumacher 26pt

      Dus nee, dan doe je niet mee. Dat lag niet aan Schumacher, die reed echt briljant. Maar de Ferrari was gewoon een hele matige auto, kijk maar naar wat Irvine ermee kon. De Spaanse GP in de stromende regen, die Schumacher won, was pure klasse. In de tweede seizoenshelft werd de Ferrari wel iets beter en won Schumacher nog eens twee races, maar dat was ook meer pure klasse dan dat die Ferrari ineens zo goed was.

      Je moet voor de grap eens kijken naar het aantal punten dat Irvine verzamelde in die jaren. In 1996 was het barweinig. In 1997 al een stuk meer. In 1998 nog meer en in 1999 nog meer. Juist zo'n tweede coureur laat zien hoe een team beter wordt, want die kon niet om de problemen heen rijden.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 09:09
    • Snork

      Posts: 23.130

      Los van de auto en de punten, het vergelijk met Schumacher en Sjors gaat al helemaal niet op als je naar het type persoon kijkt. Schumacher kwam bij Ferrari en nam direct een leidende rol aan. Hij bemoeide zich intensief met het verbeteren van de auto en werd het gezicht van de stal. Jean Todt was dan wel de teambaas, het was Michael die overduidelijk de koers bepaalde en waar naar geluisterd werd.
      Sjors daarentegen...

      • + 3
      • 18 sep 2026 - 09:32
    • Damon Hill

      Posts: 19.991

      @Snork,
      En los daarvan heb ik heel veel races van Schumacher gezien die het "WAUW-effect" hadden. Zoals bijvoorbeeld Spanje 1996, maar er zijn echt nog veel meer voorbeelden waarop het bijna leek alsof Schumacher van een andere planeet kwam. Bij Russell heb ik dat eigenlijk nog nooit gezien. Russell is een hele goede coureur, maar nooit exceptioneel.

      • + 0
      • 18 sep 2026 - 09:51
  • shakedown

    Posts: 2.026

    De omdat hij Mick Schumacher bedoeld.... Heeft het ook nooit gehaald..

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 08:06
  • Joeppp

    Posts: 8.824

    Hopen is een uitgestelde teleurstelling.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 08:45
  • harry stotter

    Posts: 1.108

    Hij heeft dezelfde centenbak.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 08:51
  • Schumi86

    Posts: 665

    Nope nope next.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:33
  • zoefroef

    Posts: 1.762

    Probleem bij sjors is dat hij aan het wachten is, je moet er voor vechten en niet je concurrentie proberen een oor aan te naaien,

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:46
  • Larry Perkins

    Posts: 67.924

    Denk dat Russell qua niveau eerder in de buurt van ome Ralf Schumacher komt...

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 21.207

    Tja, hier zal ik maar niets op zeggen.

    • + 0
    • 18 sep 2026 - 09:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
70
7
Haas F1
21
8
Audi
17
9
Williams
11
10
Aston Martin
3
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.233
  • Podiums 31
  • Grand Prix 165
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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