George Russell leek na de eerste Grand Prix van 2026 de gedoodverfde titelkandidaat. De Mercedes-coureur domineerde in Australië, maar dertien races later is het plaatje volledig veranderd. Teamgenoot Andrea Kimi Antonelli staat inmiddels liefst 81 punten voor en lijkt hard op weg naar de wereldtitel.

Russell was in Melbourne drie tienden sneller dan Antonelli in de kwalificatie en won de race met bijna drie seconden voorsprong. Het leek de start van het seizoen waarin hij eindelijk zijn grote doorbraak zou beleven. Zes maanden later heeft Russell echter pas één extra overwinning geboekt, terwijl Antonelli inmiddels al acht keer als winnaar over de finish kwam.

Russell wacht al jaren op zijn moment

De achterstand komt extra hard aan bij Russell, omdat 2026 juist het seizoen moest worden waarin Mercedes opnieuw zou aanknopen met de gloriedagen. Sinds zijn komst naar het team in 2022 viel de Duitse renstal terug. Waar Mercedes daarvoor acht constructeurstitels op rij had veroverd, volgden in vier seizoenen slechts zeven zeges. Eerst Red Bull Racing en daarna McLaren namen de hoofdrol over.

Met de nieuwe reglementen leek Mercedes opnieuw de beschikking te hebben over de beste auto. Vanaf de eerste tests met de nieuwe krachtbronnen deden verhalen de ronde dat Mercedes een voorsprong had, net als bij de start van het hybride tijdperk in 2014. De auto maakte die verwachtingen waar, maar Russell wist er vooralsnog onvoldoende van te profiteren. Hij vergeleek in gesprek met The Times zijn situatie eerder met die van Michael Schumacher bij Ferrari. "Ik herinner mezelf er altijd aan dat Schumacher vijf jaar nodig had bij Ferrari voordat hij zijn eerste wereldtitel pakte. Mensen herinneren zich vooral de gloriedagen, maar vergeten de vier seizoenen waarin hij geen kampioenschap won."

Antonelli schrijft ander scenario voor Russell

Russell leek bovendien lange tijd weinig te vrezen te hebben van Antonelli. In 2025 versloeg hij zijn jonge teamgenoot met 20-3 in de kwalificatie en was hij in de races met 17-3 eveneens duidelijk de betere. De enorme ontwikkeling van Antonelli in 2026 heeft de verhoudingen echter volledig omgedraaid. De Italiaan pakte in Madrid alweer zijn achtste overwinning van het seizoen en heeft inmiddels 81 punten voorsprong op Russell.

Daarmee dreigt Russell juist in het seizoen waarin hij eindelijk zijn langverwachte kans kreeg, naast de wereldtitel te grijpen. De Mercedes-coureur sprak de afgelopen jaren regelmatig uit dat zijn moment nog zou komen. 2026 leek dat moment te worden, maar Antonelli had duidelijk andere plannen. Russell kan volgend jaar een nieuwe poging doen, al is het onzeker of Mercedes dan opnieuw over de beste auto beschikt. McLaren heeft de aansluiting gevonden, Ferrari blijft op de loer liggen en ook Max Verstappen en Red Bull Racing mogen niet worden onderschat. Russell moet daardoor toezien hoe zijn droomseizoen langzaam verandert in een nachtmerrie.