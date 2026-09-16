Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft zich opvallend fel achter Max Verstappen geschaard. De Brit was in het verleden regelmatig kritisch op de viervoudig wereldkampioen, maar begrijpt de kritiek van de Limburger op de huidige Formule 1-reglementen volledig. Volgens Herbert moet de coureur weer centraal komen te staan.

Herbert ergert zich aan de manier waarop de Formule 1 zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Volgens de voormalig FIA-steward is het verschil tussen de absolute toprijders en de rest kleiner geworden. Verstappen liet in Madrid opnieuw weten dat de huidige auto's hem soms beperken, onder meer doordat hij in bepaalde situaties niet voluit kan rijden.

Herbert schaart zich achter Verstappen

"In het verleden draaide het altijd om de coureur die het allerbeste uit zijn auto wist te persen", stelt Herbert bij CasinoHawks. Volgens de Brit kunnen Verstappen en Lando Norris zich nog altijd onderscheiden, maar is het verschil met de rest kleiner geworden. "Ja, Max kan zich nog steeds onderscheiden, net als coureurs als Lando. Alleen is het verschil met de rest veel kleiner."

Daarmee doelt Herbert op de manier waarop de coureurs in 2026 met de nieuwe technologie moeten omgaan. Verstappen gaf in Madrid aan dat hij sneller had kunnen rijden als de auto hem dat had toegestaan. "Max zei dat hij sneller had kunnen rijden als de auto dat had toegestaan. Hij kon in die kombocht niet vol gas, omdat hij anders zijn batterij niet kon opladen", legt Herbert uit. "Daar heeft hij verdomme gewoon gelijk in."

De Brit vindt dat de Formule 1 te veel van het pure racen heeft ingeleverd. "Momenteel lijkt het veel te makkelijk om met een Formule 1-auto van A naar B te rijden", klinkt het. Herbert kijkt daarbij terug naar zijn eigen debuut in 1989, toen hij voor Benetton reed. "Toen ik naar de Formule 1 ging, draaide het erom zo agressief en snel mogelijk van A naar B te gaan."

'Het pure wordt zo uit de Formule 1 gezogen'

Volgens Herbert waren de auto's vroeger fysiek en mentaal veel zwaarder voor de coureurs. "Daar verwijst Max naar en dat is een terechte opmerking. Het zou belachelijk moeilijk moeten zijn om met zo'n auto te rijden, maar dat is het momenteel niet." De Brit hekelt vooral de hoeveelheid aandacht die naar batterijmanagement en clipping gaat. "Je bent constant bezig met clipping en het opladen van de batterij. Daarmee kom je ook weer terug bij het punt dat Max maakt."

Herbert vreest dat de menselijke factor daardoor steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. "Het pure wordt zo uit de Formule 1 gezogen. We willen dat het racen weer puur aanvoelt en niet alleen draait om briljante technologie", zegt de drievoudig Grand Prix-winnaar. Volgens hem is de huidige technische uitdaging vooral interessant voor engineers, teams en ontwerpers, maar veel minder voor de coureurs. "De coureur is het laatste onderdeel en de laatste test van de menselijke factor in de auto. Daar moet weer veel meer van worden gevraagd."