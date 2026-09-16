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Herbert pal achter Verstappen: "Max heeft verdomme gelijk"

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Herbert pal achter Verstappen: "Max heeft verdomme gelijk"

Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert heeft zich opvallend fel achter Max Verstappen geschaard. De Brit was in het verleden regelmatig kritisch op de viervoudig wereldkampioen, maar begrijpt de kritiek van de Limburger op de huidige Formule 1-reglementen volledig. Volgens Herbert moet de coureur weer centraal komen te staan.

Herbert ergert zich aan de manier waarop de Formule 1 zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Volgens de voormalig FIA-steward is het verschil tussen de absolute toprijders en de rest kleiner geworden. Verstappen liet in Madrid opnieuw weten dat de huidige auto's hem soms beperken, onder meer doordat hij in bepaalde situaties niet voluit kan rijden.

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Herbert schaart zich achter Verstappen

"In het verleden draaide het altijd om de coureur die het allerbeste uit zijn auto wist te persen", stelt Herbert bij CasinoHawks. Volgens de Brit kunnen Verstappen en Lando Norris zich nog altijd onderscheiden, maar is het verschil met de rest kleiner geworden. "Ja, Max kan zich nog steeds onderscheiden, net als coureurs als Lando. Alleen is het verschil met de rest veel kleiner."

Daarmee doelt Herbert op de manier waarop de coureurs in 2026 met de nieuwe technologie moeten omgaan. Verstappen gaf in Madrid aan dat hij sneller had kunnen rijden als de auto hem dat had toegestaan. "Max zei dat hij sneller had kunnen rijden als de auto dat had toegestaan. Hij kon in die kombocht niet vol gas, omdat hij anders zijn batterij niet kon opladen", legt Herbert uit. "Daar heeft hij verdomme gewoon gelijk in."

De Brit vindt dat de Formule 1 te veel van het pure racen heeft ingeleverd. "Momenteel lijkt het veel te makkelijk om met een Formule 1-auto van A naar B te rijden", klinkt het. Herbert kijkt daarbij terug naar zijn eigen debuut in 1989, toen hij voor Benetton reed. "Toen ik naar de Formule 1 ging, draaide het erom zo agressief en snel mogelijk van A naar B te gaan."

'Het pure wordt zo uit de Formule 1 gezogen'

Volgens Herbert waren de auto's vroeger fysiek en mentaal veel zwaarder voor de coureurs. "Daar verwijst Max naar en dat is een terechte opmerking. Het zou belachelijk moeilijk moeten zijn om met zo'n auto te rijden, maar dat is het momenteel niet." De Brit hekelt vooral de hoeveelheid aandacht die naar batterijmanagement en clipping gaat. "Je bent constant bezig met clipping en het opladen van de batterij. Daarmee kom je ook weer terug bij het punt dat Max maakt."

Herbert vreest dat de menselijke factor daardoor steeds verder naar de achtergrond verdwijnt. "Het pure wordt zo uit de Formule 1 gezogen. We willen dat het racen weer puur aanvoelt en niet alleen draait om briljante technologie", zegt de drievoudig Grand Prix-winnaar. Volgens hem is de huidige technische uitdaging vooral interessant voor engineers, teams en ontwerpers, maar veel minder voor de coureurs. "De coureur is het laatste onderdeel en de laatste test van de menselijke factor in de auto. Daar moet weer veel meer van worden gevraagd."

f(1)orum

Posts: 10.421

Yep, sommigen zagen dat licht trouwens al in 2023, anderen pas 3 jaar later en weer anderen waarschijnlijk nooit.... ;-)

  • 6
  • 16 sep 2026 - 11:37
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Johnny Herbert Red Bull Racing

Reacties (19)

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  • Ferrari412T1

    Posts: 554

    Nou, Herbert heeft het licht gezien!!!

    • + 5
    • 16 sep 2026 - 11:24
    • f(1)orum

      Posts: 10.421

      Yep, sommigen zagen dat licht trouwens al in 2023, anderen pas 3 jaar later en weer anderen waarschijnlijk nooit.... ;-)

      • + 6
      • 16 sep 2026 - 11:37
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 21.176

      Nee, die heeft Jos gezien!

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 11:52
    • schwantz34

      Posts: 42.923

      Verstand komt met de jaren! Toch Ouw?

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 12:35
  • Flexwing

    Posts: 576

    Ze worden allemaal wakker .

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 11:30
    • NicoS

      Posts: 21.241

      Uiteindelijk wel, al zullen sommige tegen beter weten in blijven volharden dat het allemaal fantastisch is…..
      De techniek is nu nog meer van belang dan het ooit is geweest. Veel te ingewikkeld en complex geworden.

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 11:59
  • jd2000

    Posts: 7.915

    F1 gaat naar de kloten. Belachelijke regelgeving, batterij autootjes, sprintraces, stratencircuits, sportwashing en ga zo maar door. Wat er allemaal gebeurt heeft niets met de sport en de fans te maken. Enige wat klaarblijkelijk belangrijk is om zoveel mogelijk dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

    • + 5
    • 16 sep 2026 - 11:38
    • schwantz34

      Posts: 42.923

      F1 gaat naar de kloten.

      kleine correctie:

      F1 is naar de kloten!

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 12:37
  • Regenrace

    Posts: 2.949

    Dat is precies mijn evangelie - sinds mensenheugenis. F1 behoort veel meer gelegenheid te geven tot fouten maken - en dat hoeft niet per se van een lastige bochtencombinatie te komen. Daarom vind ik bv dat men terug moet naar een handschakelbak. pookje weet u wel, met 1 hand aan het stuur door de bocht. De uitvinding van stuurflippers zette Ferrari ooit op een voorsprong, maar zodra iedereen die heeft is die voorsprong weg. Dat is het moment waarop je je moet afvragen of het onderdeel wel in de geest is van. Nou niet dus, en precies hierom.
    De oprichter van Parijs-Dakar wilde zijn race uiteindelijk zo zwaar maken dat er maar 1 rijder aankwam. Beetje overdreven, maar het principe is goed.

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 11:41
  • Snork

    Posts: 23.122

    Ik vraag me af waarom dit gewoon geslikt wordt.
    de FIA verzint van alles wat hen goeddunkt. Zelfde met zo'n corrupt zootje als de FIFA. Ze stellen zich autoritair op en veranderen de regels hoe dat hun uitkomt, en kopen support door bepaalde landen te "steunen".
    Echter, er zijn altijd alternatieven. Een andere raceklasse optuigen en de FIA links laten liggen. Breken met dit soort bolwerken van geld, macht en zelfverrijking. Niet luisteren, okay, de mazzel.
    En nee, ik ben geen socialist, maar meer liberaal ingesteld.

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 11:42
    • RonHymer

      Posts: 378

      Alle teams zijn hier unaniem mee akkoord gegaan.

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 12:12
  • Tra893SDk

    Posts: 189

    Andermaal bewijs dat het hele idee achter 'British bias' complete onzin is.

    • + 2
    • 16 sep 2026 - 11:53
    • Need5Speed

      Posts: 4.519

      De bias is er wel degelijk (net als bij elke andere nationaliteit, alleen spelen de Britten een veel grotere rol in de organisatie van de F1 dan elke andere nationaliteit, vandaar dat het wel een punt is) maar de totale blindheid ontbreekt gelukkig.

      • + 5
      • 16 sep 2026 - 12:00
    • f(1)orum

      Posts: 10.421

      Wellicht bevestigt nog altijd een uitzondering de regel?

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 12:08
    • Tra893SDk

      Posts: 189

      De Britse media zijn echt veel objectiever dan de anderen, in het bijzonder de Nederlandse. Dat ze meer historie hebben met Britse coureurs is zeker waar, maar het idee dat ze kritischer zouden zijn op Verstappen is complete onzin. Ze hebben altijd hun waardering en zelfs bewondering voor hem uitgesproken. Maar bij fouten of onredelijk uitspraken zeggen ze het ook.

      • + 3
      • 16 sep 2026 - 12:11
    • Need5Speed

      Posts: 4.519

      Een dat ze een stuk objectiever zijn dan de Nederlandse media, maar dat is geen grote uitdaging...

      • + 2
      • 16 sep 2026 - 12:16
    • f(1)orum

      Posts: 10.421

      Dat alle Britse media biased zijn is inderdaad onzin, maar dat de Britse media objectiever zijn dan anderen (Nederland daargelaten) is ook redelijk biased.

      • + 1
      • 16 sep 2026 - 13:05
    • NicoS

      Posts: 21.241

      Wat heeft dit met bias te maken?
      Gaat niet over een coureur maar om de F1 in de huidige hoedanigheid……

      • + 0
      • 16 sep 2026 - 13:05
  • schwantz34

    Posts: 42.923

    Volgens hem is de huidige technische uitdaging vooral interessant voor engineers, teams en ontwerpers, maar veel minder voor de coureurs. "De coureur is het laatste onderdeel en de laatste test van de menselijke factor in de auto.



    Precies dit, de komst van die Mariokartsuperclippingrukbatterij heeft de F1 gewoon totaal vern**kt!

    Vroegah was het de bedoeling dat de coureurs inderdaad zo snel mogelijk van A naar B gingen, dat werd gedaan door zo laat mogelijk te remmen, de bocht zo snel mogelijk te nemen, en daarn zo vroeg als mogelijk weer vol op het gas te gaan. En stelden de coureurs met hun engineers, aeroteam enz de auto zo goed als mogelijk af om dit zo lang mogelijk vol te houden met zo min mogelijk brandstof.verbruik en bandenslijtage als gevolg.


    Bij de huidige F1 is dat allemaal totaal anders geworden, Nu gaat een auto de baan op en gaan er gelijk 100den supercomputers als een malle aan de slag met de meest ingewikkelde rekenmodellen om de optimale afstelling van die rukbatterijvermogensafgifte te bepalen, want als die batterij leeg raakt zijn de rapen gaar want dan blijft er voor de coureur alleen nog maar een lachwekkende 545 pk uit de ICE (verbrandingsmotor) over!!! Dus krijgen we tegenwoordig de meest kuntstmatige en gekste dingen te zien, auto's waarvan de topsnelheden op rechte stukken giganrisch teruglopen omdat het batterijtje begint te gillen om sap, met als gevolg dat extreem laat remmen vanaf topsnelheid ook verleden tijd is omdat de topsnelheden tegenwoordig lachwekkend zijn als de coureurs eenmaal bij de remzone zijn aangekomen. Zo snel mogelijk door alle bochten racen is ook verleden tijd want de batterij is nog niet vol genoeg voor optimaal gebruik, dus doorkeutelen om daardoor meer sap in dat kreng op te sparen is het devies tegenwoordig.

    En zo zijn er nog wel meer beperkingen op te noemen waar de echt goede coureurs veels teveel nadeel van hebben tov de iets mindere goden, maar dit wassum wegens tijdgebrek en een lege batterij ff voor nu! ;)

    • + 1
    • 16 sep 2026 - 12:27

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
503
2
Ferrari
358
3
McLaren
304
4
Red Bull Racing
227
5
Alpine F1
80
6
Racing Bulls
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Audi
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië
Monza
11 - 13 sep
Spanje
Madring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
21 - 23 aug
Nederland Circuit Zandvoort
4 - 6 sep
Italië Monza
11 - 13 sep
Spanje Madring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.572
  • Podiums 132
  • Grand Prix 246
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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